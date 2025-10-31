Trening z materiałami wybuchowymi – kontrterroryści doskonalą swoje umiejętności

Zajęcia odbyły się na obiektach European Security Academy – ośrodka szkoleniowego specjalizującego się w treningach dla służb mundurowych. Uczestnikami byli funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całego kraju, m.in. z Lublina, Kielc, Rzeszowa, Białegostoku, Krakowa, Poznania, Radomia, Katowic, Warszawy, Olsztyna i Gorzowa Wielkopolskiego.

Program szkolenia obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i intensywne ćwiczenia praktyczne. Policjanci doskonalili swoje umiejętności w zakresie neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych różnego pochodzenia, w tym pocisków i amunicji wojskowej, a także w pokonywaniu przeszkód budowlanych i technicznych przy użyciu materiałów wybuchowych.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie w ramach projektu „Nowe wyzwania – skuteczne działania – podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej”, dofinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.