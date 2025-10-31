Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Trening z materiałami wybuchowymi – kontrterroryści doskonalą swoje umiejętności

Autor: Zdjęcie autora oprac. KaNa
Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu w Książu Wielkopolskim. Doskonalili swoje umiejętności z rozpoznania, identyfikacji i neutralizacji nowoczesnych materiałów oraz urządzeń wybuchowych.

Zajęcia odbyły się na obiektach European Security Academy – ośrodka szkoleniowego specjalizującego się w treningach dla służb mundurowych. Uczestnikami byli funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całego kraju, m.in. z Lublina, Kielc, Rzeszowa, Białegostoku, Krakowa, Poznania, Radomia, Katowic, Warszawy, Olsztyna i Gorzowa Wielkopolskiego.

Program szkolenia obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i intensywne ćwiczenia praktyczne. Policjanci doskonalili swoje umiejętności w zakresie neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych różnego pochodzenia, w tym pocisków i amunicji wojskowej, a także w pokonywaniu przeszkód budowlanych i technicznych przy użyciu materiałów wybuchowych.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie w ramach projektu „Nowe wyzwania – skuteczne działania – podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej”, dofinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

(fot. Policja)
(fot. Policja)
Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
PROGNOZA POGODY
film

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Jaka pogoda czeka nas w świąteczny weekend? Szczegóły zna nasza pogodynka.

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
ZDJĘCIA
galeria

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

W ostatnich dniach października na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie widać wzmożony ruch. Mieszkańcy, korzystając z pogody, ruszyli sprzątać opadłe liście, umyć nagrobki i przygotowywać groby bliskich na nadchodzący dzień Wszystkich Świętych.﻿

Pierwsze spotkanie chełmskiego beniaminka w PlusLidze obejrzał komplet publiczności. W niedzielnym starciu z mistrzem Polski Bogdanką LUK Lublin chełmski obiekt ponownie zapełni się po brzegi

InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin. Wyjątkowe derby już w niedzielę

To będzie wyjątkowe wydarzenie dla kibiców siatkówki w naszym regionie. W niedzielę drużyny z województwa lubelskiego zmierzą się w meczu derbowym. InPost ChKS Chełm podejmie mistrza Polski – Bogdankę LUK Lublin. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20.30.
Trening z materiałami wybuchowymi – kontrterroryści doskonalą swoje umiejętności

Trening z materiałami wybuchowymi – kontrterroryści doskonalą swoje umiejętności

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu w Książu Wielkopolskim. Doskonalili swoje umiejętności z rozpoznania, identyfikacji i neutralizacji nowoczesnych materiałów oraz urządzeń wybuchowych.
Według prezydenta Chełma, realna jest utrata terenu a miasto może otrzymać tylko procent wartości, który wniosło

Fabryka marzeń do likwidacji? Chełm może stracić teren po dawnym PKS

Miała być symbolem nowoczesnego Chełma i początkiem odrodzenia centrum miasta. Dziś o „Fabryce Chełm” mówi się już tylko w kontekście likwidacji spółki i możliwej utraty miejskiego gruntu. W poniedziałek radni zdecydują, czy projekt wart 45 milionów złotych zostanie ostatecznie zamknięty.

Michał Król w meczu z Widzewem zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie

W niedzielę Motor zagra z Lechem, czyli powtórka sprzed roku mile widziana

Po efektownym zwycięstwie nad Widzewem piłkarze Motoru staną przed znacznie większym wyzwaniem. W niedzielę czeka ich wyjazdowe spotkanie z Lechem Poznań. Mecz rozpocznie się o godz. 14.45. Transmisja tradycyjnie w Canal+Sport 3, a na naszym portalu tekstowa relacja na żywo.
Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych oraz wizytami na grobach, archidiecezja lubelska przypomina o możliwości korzystania z usługi przeglądania cmentarzy on-line. Od kilku lat wierni mogą w prosty sposób odnaleźć miejsce pochówku swoich bliskich, korzystając z cyfrowej wyszukiwarki grobów.
Po porażce we Wrocławiu piłkarze Górnika zagrają u siebie z Polonią Warszawa

Górnik Łęczna kontra Polonia Warszawa. Wykorzystać osłabienia rywali

Na otwarcie 15. kolejki Górnik Łęczna już dzisiaj o godz. 18 zmierzy się u siebie z Polonią Warszawa. Jeśli podopieczni Daniela Ruska nie chcą spędzić przerwy zimowej w strefie spadkowej, to w tym spotkaniu bezwzględnie muszą celować w zdobycie trzech punktów.
Chmielaki Krasnostawskie od lat są wizytówką Krasnegostawu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych festiwali wschodniej Polski
Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie znów wśród najlepszych

Najstarszy festiwal piwny w Polsce za nami. Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2025 otrzymały Chmielaki Krasnostawskie. Gala odbyła się 28 października w Nałęczowie.

Paulina Wdowiak rozegrała znakomite zawody

PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

I chociaż końcowy wynik może na to nie wskazywać, to PGE MKS El-Volt nie dał najmniejszych szans popularnym „Kobierkom”. Przewaga gospodyń była w tym meczu gigantyczna i to jest olbrzymim zaskoczeniem. Wystarczy powiedzieć, że już w pierwszej połowie różnica pomiędzy obiema ekipami była dwucyfrowych rozmiarów.
Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

Świetny występ AZS UMCS Lublin, rywal z Belgii rozgromiony

AZS UMCS Lublin rozegrał najlepszy mecz w tym sezonie i pewnie rozbił Basket Namur Capitale w rozgrywkach FIBA EuroCup aż 86:62

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej
19 listopada 2025, 11:00

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

Legenda polskiego himalaizmu, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, w tym pionier zimowego Mount Everestu. Krzysztof Wielicki wystąpi na Akademii Bialskiej z wykładem motywacyjnym.
W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację zadań związanych z remontami dróg wojewódzkich nr 815 i 835. Łączna wartość prac obejmujących blisko 4 km tych tras wynosi nieco ponad 2 mln zł.
Zdjęcie ilustracyjne

ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

Już ponad 37 tysięcy przedsiębiorców z województwa lubelskiego skorzystało w tym roku z tzw. wakacji składkowych. To ulga pozwalająca raz w roku nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ci, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, mają czas tylko do końca listopada.
Jeden z opryszków w rękach policji
Biała Podlaska

Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

Dwóch opryszków napadło mężczyznę. Najpierw dotkliwie go pobili, potem okradli, a na koniec uciekli. Bialscy policjanci szybko namierzyli napastników, którzy dziś stanęli przed obliczem prokuratora.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
film

10:30 Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

09:59

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

09:42

InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin. Wyjątkowe derby już w niedzielę

09:27

Trening z materiałami wybuchowymi – kontrterroryści doskonalą swoje umiejętności

08:52

Fabryka marzeń do likwidacji? Chełm może stracić teren po dawnym PKS

08:29

W niedzielę Motor zagra z Lechem, czyli powtórka sprzed roku mile widziana

07:45

Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

