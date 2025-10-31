InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin. Wyjątkowe derby już w niedzielę

Patrząc na dokonania obu drużyn nie trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Są nim oczywiście obrońcy mistrzowskiej korony. Naszpikowana reprezentantami Polski ekipa z Lublina z Wliferdo Leonem i Marcinem Komendą na czele ma na koncie dwa zwycięstwa.

Podopieczni Stephane’a Antigi rozpoczęli rozgrywki od wyjazdowej wygranej z Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa 3:0. Przed tygodniem gościli w hali Globus im. Tomasza Wójtowicza ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Nie była to łatwa przeprawa. Goście, w mocno zmienionym składzie w porównaniu do poprzedniego sezonu, zawiesili wysoką poprzeczkę mistrzowi.

ZAKSA wygrała pierwszego seta i postawiła gospodarzy pod ścianą. W dwóch kolejnych odsłonach to lublinianie cieszyli się z wygranej, choć nie bez walki, do 23 i do 20. Goście walczyli do końca i doprowadzili do tie-breaka. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Bogdanki LUK 3:2.

Również w pięciu odsłonach pierwsze historyczne zwycięstwo w PlusLidze odnieśli chełmianie. Beniaminek po raz pierwszy wystąpił przed własną publicznością i zdobył pierwsze punkty w meczu o stawkę. Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Andrzejewskiego podejmowała Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski. Gospodarze, którzy mieli w dorobku inauguracyjną porażkę w Warszawie z PGE Projektem 0:3, byli bardzo zmotywowani do zdobycia pierwszych punktów. W pierwszym secie beniaminek dostał solidne lanie (14:25), w dwóch kolejnych był już górą (do 22 i 22). Chełmianie z pewnością przejdą do historii PlusLigi.

W czwartej partii przegrali wysoko, bo aż 8:25. Tym samym goście z Kędzierzyna-Koźla wyrównali stan rywalizacji (2:2). Wyczyn debiutanta jest godny podziwu. Mając na koncie porażkę do ośmiu, podnieśli się psychicznie, wygrali piątą partię i cały mecz 3:2. Zdobyte dwa punkty to dobry prognostyk na kolejne spotkania.

Mecz derbowy rządzi się swoimi prawami. Kibice, którzy zjawią się w niedzielny wieczór w chełmskiej hali na pewno nie będą narzekać na brak emocji. Organizatorzy spodziewają się kompletu. Pierwsze starcie ze Stilonem z wysokości trybun obejrzało 1500 widzów.

Po awansie chełmski obiekt zwiększył swoją pojemność. Za liniami końcowymi, po obu stronach boiska, dostawiono dodatkowe trybuny. Miasto Chełm, o czym już zapewniał prezydent, rozpoczęło procedury związane z budową nowego obiektu, na 3,5 tysiąca miejsc.