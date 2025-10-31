W centrum Lublina powstanie lodowisko pod chmurką

W piątek przed świątecznym weekendem zastępca prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju Tomasz Fulara wraz z radnymi z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka ogłosili wiadomość, która na pewno ucieszy mieszkańców i turystów. W ramach festiwalu Bożego Narodzenia, pilotażowo, po raz pierwszy w Lublinie, na placu Litewskim pojawi się lodowisko pod chmurką.

- Chcemy postawić lodowisko otwarte, tak żeby mieszkańcy mogli z tego korzystać. Wiemy, że w wielu innych miastach takie próby były podejmowane. One różnie się implementowały w miastach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta podejdą do tego z taką atencją i z chęcią będą korzystać - mówił podczas konferencji prasowej Tomasz Fulara, wiceprezydent Lublina. - To lodowisko też będzie wyposażone od razu w wypożyczalnię łyżew i kasków, tak żeby można było kompleksowo przyjść na plac Litewski i miło spędzić czas.

Pomysłodawcą powstania lodowiska byli radni z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka.

- Wspólnie z Kamilą Florek napisaliśmy interpelację w tej sprawie. Uważamy, że to miejsce zasługuje na taką zimową atrakcję i wydaje mi się, że właśnie to miejsce przyciąga turystów i mieszkańców przez cały rok - mówił radny Wcisło.

Jak długo będzie działać lodowisko? Wielkie otwarcie zaplanowano na 14 grudnia i władze chcą by funkcjonowało aż do 14 lutego. Jednak ze względu na to, że będzie znajdowało się na świeżym powietrzu, wszystko zależy od warunków pogodowych.

Na razie wiemy, że lodowisko będzie funkcjonować 7 dni w tygodniu od godziny 12 do 22. Czy będzie płatne, to wszystko zależy od operatora, czyli MOSIR Lublin. Fulara zwrócił uwagę, że jeśli już, to będzie symboliczna opłata. Na placu Litewskim pomiędzy pomnikiem Unii Lubelskiej, a baobabem powstanie ślizgawka o wymiarach 30 na 20 metrów.

Lodowiska na świeżym powietrzu funkcjonują w wielu miastach Polski, m.in. w Zamościu czy Warszawie.