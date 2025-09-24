Wspinaczka sportowa na czas: Aleksandra Mirosław mistrzynią świata i nową rekordzistą globu

Mistrzyni olimpijska z Paryża, zawodniczka KW Kotowania Lublin, w wielkim finale pokonała 15-metrową ścianę z czasem wynikiem 6,03 sekundy. To nowy rekord świata.

Poprzedni należał do Mirosław, został ustanowiony 5 sierpnia ubiegłego roku w Czesie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, a wynosił 6,06 sekundy. Tak dobry rezultat dał naszej reprezentantce mistrzostwo świata we wspinaczce sportowej podczas zawodów rozgrywanych w Seulu.

W 1/8 finału MŚ Polka rywalizowała z Japonką Ren Koyamatsu. Rywalka nie miała szans pokonując dystans w czasie ponad 8 sekund. Mirosław uporała się ze ścianką w czasie 6,36 sekundy. Był to również najlepszy czas eliminacji.

Przeciwniczką w ćwierćfinale była Chinka Shaoquin Hang. Mirosław przegrała start, ale w dalszej część trasy pokazała moc i na koniec jako pierwsza dotknęła czujnika na ściance. Czas mistrzyni olimpijskiej 6,31 sekundy.

Przed lublinianką był półfinał, w którym przyszło jej rywalizować z Chinką Yafei Zhou (6,44). Nasza reprezentantka miała w pamięci poprzednie mistrzostwa. W obecnych Mirosław osiągnęła czas 6,20 sekundy, przeciwniczka - 6,53 sekundy.

Finał mistrzostw świata był powtórką walki o złoto podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Konkurentka była wicemistrzyni Chinka Lijuan Deng. Lublinianka od początku miała przewagę na trasie biegu. Dystans został pokonany w czasie 6,03, jednocześnie nowy rekord świata, lepszy od poprzedniego, sprzed roku z Paryża o 0,03 sekundy.

- Jestem bardzo zadowolona, bo po triumfie w igrzyskach olimpijskich wygranie mistrzostw świata w kolejnym sezonie to nie lada wyzwanie - powiedziała po zawodach lubelska mistrzyni świata i rekordzistka globu.