Inscenizacja „Drogi do wolności” w Muzeum Wsi Lubelskiej

Na scenie pojawił się stary wiarus – powstaniec styczniowy, który przy ognisku wspominał zryw niepodległościowy z 1863 roku. Jego opowieść, pełna emocji i refleksji, wprowadziła widzów w klimat walki o wolność i poświęcenia dla ojczyzny.

Publiczność mogła także zobaczyć dynamiczne sceny z udziałem Kozaków i kosynierów, którzy wśród huku wystrzałów próbowali odbić więźnia. Całość rozgrywała się w realistycznej scenerii historycznych zabudowań skansenu, co dodało widowisku autentyczności i teatralnej mocy przekazu.

Nie zabrakło też atrakcji dla miłośników historii. W obozie legionistów można było spróbować prostej kuchni wojskowej oraz obejrzeć zabytkowe egzemplarze broni palnej i białej.

Po zakończeniu inscenizacji uczestnicy przenieśli się do Sali Fortepianowej Ratusza z Głuska, gdzie odbyła się okolicznościowa prelekcja poświęcona polskim drogom do wolności. Spotkanie przy ciepłych napojach stało się okazją do wspólnej refleksji nad znaczeniem niepodległości i pamięcią o tych, którzy o nią walczyli.