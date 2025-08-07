Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Juan Carlos Carcedo: To jedno z najważniejszych zwycięstw w historii Pafos FC

Juan Carlos Carcedo to trener, który w przeszłości pracował nawet w Arsenalu Londyn
Juan Carlos Carcedo to trener, który w przeszłości pracował nawet w Arsenalu Londyn (fot. DW)

Pafos FC pokonało 1:0 Dynamo Kijów w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Spotkanie zostało rozegrane w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.

Ołeksandr Szowkowski (trener Dynama Kijów)

- Rywalizacja na tym etapie eliminacji składa się z dwóch spotkań, co oznacza, że mecz w Lublinie jeszcze o niczym nie przesądził. W mojej ocenie rozegraliśmy bardzo dobry mecz. W pierwszej połowie mieliśmy świetne okazje, aby zdobyć bramki, ale ich nie wykorzystaliśmy. O naszej porażce zadecydował jeden świetnie wyprowadzony kontratak. Jestem rozczarowany tym wynikiem, ale jeszcze nic nie zostało przesądzone. Nie chcę komentować decyzji sędziowskich. To my musimy wykorzystywać nasze okazje. Mieliśmy akcję, w której trzech naszych zawodników biegło na bramkę i nie udało nam się zdobyć gola. Na wynik składają się błędy i wykorzystane okazje. My popełniliśmy więcej błędów i przegraliśmy.

Juan Carlos Carcedo (trener Pafos FC)

- Jestem zadowolony z osiągniętego wyniku, zwłaszcza, że w tym meczu było sporo trudnych momentów. To na pewno jedno z najważniejszych zwycięstw w historii Pafos FC. Na razie jednak to tylko pojedyncza wygrana, bo pozostał nam jeszcze rewanż. Nie chcemy w nim skupiać wyłącznie na defensywie. Dalej będziemy szukać swoich szans. Dziękuję wszystkim kibiców za to, że przyjechali do Lublina kibicować Pafos FC

PKO BP EKSTRAKLASA
3. KOLEJKA

Wyniki:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Pogoń Szczecin 1-1
Cracovia - Lechia Gdańsk 2-2
Lech Poznań - Górnik Zabrze 2-1
Legia Warszawa - Arka Gdynia 0-0
Radomiak Radom - Raków Częstochowa 3-1
Widzew Łódź - GKS Katowice 3-0
Wisła Płock - Piast Gliwice 2-0
Zagłębie Lubin - Korona Kielce 1-1
Motor Lublin - Jagiellonia Białystok przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 3 9 6-1
2. Radomiak 3 7 9-3
3. Cracovia 3 7 8-3
4. Widzew 3 6 6-3
5. Górnik 3 6 4-3
6. Lech 3 6 7-8
7. Bruk-Bet 3 4 5-3
8. Legia 3 4 2-0
9. Pogoń 3 4 6-7
10. Raków 3 3 3-5
11. Motor 2 3 2-4
12. Jagiellonia 2 3 3-6
13. Zagłębie 3 2 3-4
14. Arka 3 2 1-2
15. Katowice 3 1 2-6
16. Korona 3 1 1-5
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 3 -4 6-8

