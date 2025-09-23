Klaudia Lefeld autorką złotego gola dla Górnika Łęczna w meczu z UJ Kraków

Chociaż drużyna ze stolicy Małopolski to beniaminek Orlen Ekstraligi, to jednak po raz kolejny w tym sezonie pokazała, że nie wolno jej lekceważyć.
Krakowianki postawiły mocny opór Górnikowi Łęczna. Złamała go dopiero Klaudia Lefeld, która wykorzystała świetne podanie od Pauliny Tomasiak. Reprezentantka Polski znakomicie przedarła się lewą stroną boiska i zagrała idealną piłkę w pole karne. Warto wspomnieć, że Lefeld weszła na boisko dopiero w drugiej połowie, co pokazuje, że Artur Bożyk po raz kolejny miał świetne wyczucie przy przeprowadzaniu zmian.
KS UJ Kraków – GKS Górnik Łęczna 0:1 (0:0)
Bramka: Lefeld (79).
UJ: Klabis – Smaza, Urna, Mordel, Zapała (80 Marczak), Romuzga, Dyśkowska (60 Wachowska), Kaczmarek (80 Kulka), Sabuda (75 Dziób), Słonka, Malinowska.
Górnika: Piątek - Ratajczyk, Sanford, Horvathova, Rapacka (58 Drąg)), Kaczor, Hałatek, Kłoda (68 Ostrowska), Kurkutović, Tomasiak, Piętakiewicz (46 Lefeld).
Żółte kartki: Rapacka, Tomasiak, Hałatek, Drąg. Sędziowała: Misiewicz. Widzów: 200.
Pozostałe wyniki: Pogoń Tczew – AP Orlen Gdańsk 0:3 * Rekord Bielsko-Biała – UKS SMS Łódź 1:4 * Stomilanki Olsztyn – Śląsk Wrocław 0:5 * Lech/UAM Poznań – Pogoń Szczecin 1:3 * GKS Katowice – Czarni Sosnowiec 1:2.
- Górnik 6 16 15-3
- Czarni 5 15 17-4
- Szczecin 6 14 14-4
- Śląsk 6 0 13-7
- Łódź 6 8 9-11
- Orlen 6 8 6-9
- Lech 4 7 6-5
- Rekord 6 6 8-16
- Katowice 4 6 9-6
- UJ 6 5 2-7
- Tczew 5 0 3-13
- Stomilanki 6 0 5-22
27-28 września: Czarni – Tczew * Szczecin – Katowice * Górnik – Lech (sobota, godz. 18) * Śląsk – UJ * Łódź – Stomilanki * Orlen – Rekord.