Kluczowy dwumecz we Francji. Pszczółka Polski Cukier zagra z Villeneuve d'Ascq LM w 1/8 finału EuroCup

O tym, co działo się przed tymi spotkaniami, pisaliśmy już w poniedziałkowym wydaniu Dziennika. Krótkie przypomnienie: ze względu na pozytywne wyniki koronawirusa w lubelskim zespole, trzeba było przełożyć starcie zaplanowane początkowo na 13 stycznia. Potem obie strony – polska oraz francuska – dogadały się, że rozegrają dwa mecze w hali na zachodzie Europy.

W 1/8 finału "Pszczółki" trafiły na przeciwnika z czołówki francuskiej ligi. Villeneuve d'Ascq Lille Metropole zajmuje obecnie piąte miejsce na swoim podwórku, a są to przecież jedne z najmocniejszych rozgrywek w Europie. Natomiast w EuroCup ta drużyna wypada nawet lepiej. W całej batalii przegrała do tej pory tylko jedno spotkanie na osiem rozegranych – w fazie grupowej z Tarbes GB, czyli tą ekipą, którą Pszczółka odesłała z kwitkiem do domu w 1/16 finału.

Francuzki są zdecydowanie bardziej nastawione na zdobywanie punktów niż dotychczasowi rywale lublinianek. Średnio notują 80.3 punktu, co daje im szóste miejsce spośród wszystkich uczestników EuroCup. Świetnie też zbierają (45.4 zbiórki, trzecia lokata), asystują (22.4 asysty, piąta pozycja) i bardzo dobrze radzą sobie w obronie (12.8 przechwytu, trzecie miejsce). Takie zespołowe statystyki mogą trochę onieśmielać.

Trener Rachid Meziane dobrze zna swoje podopieczne. W klubie pracuje jako główny szkoleniowiec od wiosny 2019 roku. Przejął zespół w trudnym położeniu, bo uratował go przed spadkiem z ekstraklasy. To pod koniec tamtych rozgrywek ściągnął do drużyny Iworyjkę Kariatę Diaby, która teraz jest czołową postacią – w EuroCup skrzydłowa zdobywa średnio 11.5 punktu i dokłada do tego 7.9 zbiórki.

Do tego należy jeszcze wspomnieć o środkowej z Francji Christelle Diallo (10.5 punktu) czy jej rodaczce, skrzydłowej Janelle Salaun (10.1 punktu i 6.4 zbiórki). Niedawno do składu dołączyła Ukrainka Olesia Malaszenko, a z drużyny odeszła doświadczona Nowozelandka Jillian Harmon, która próbuje teraz swoich sił w Eurolidze. Trzeba podkreślić, że Villeneuve ma dosyć wyrównany skład i kiedy jedna koszykarka ma gorszy dzień, to nietrudno znaleźć taką zawodniczkę, która przejmie jej obowiązki.

Pierwsze spotkanie 1/8 finału w EuroCup zaplanowano na dzisiaj na godz. 20. Dzień później, o tej samej porze, zostanie rozegrany rewanż. Transmisję z obu meczów będzie można śledzić na portalu YouTube na kanale "FIBA – The Basketball Channel".