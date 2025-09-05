Doświadczenie wciąż jest w cenie, Polski Cukier AZS UMCS trenuje przed nowym sezonem

Ten ruch transferowy jest sporym zaskoczeniem, ponieważ Morawiec wydaje się być zawodniczką, która najlepsze lata koszykarskiej kariery ma już dawno za sobą. Z radarów kibiców koszykarskich zniknęła jednak, bo grała w Niemczech, gdzie zresztą notowała niezłe statystyki. W poprzednich rozgrywkach w barwach Herner średnio zdobywała blisko 11 punktów.

Kibice w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli mogą pamiętać Morawiec, kiedy grała w AZS UMCS Lublin. Miało to miejsce w latach 2014-2016. Później reprezentowała barwy MKK Siedlce oraz Arki Gdynia, z którą dwa razy zdobyła złoty medal mistrzostw Polski. Morawiec w pewnym momencie swojej kariery bardzo mocno postawiła na koszykówkę 3x3 i stała się w niej wybitną zawodniczką. W barwach reprezentacji Polski sięgnęła nawet po brązowy medal mistrzostw Europy.

Teraz Morawiec ma uzupełnić skład lubelskiej ekipy, która w pocie czoła szykuje się do rozpoczęcia sezonu oraz do kwalifikacji Euroligi. W ostatnim czasie w Lublinie Polski Cukier AZS UMCS rozegrał dwa sparingi z Kibirkstis Wilno. Mecze odbyły się za zamkniętymi drzwiami i nie ujawniono nawet zdobyczy punktowych poszczególnych zawodniczek. Obie konfrontacje zakończyły się jednak sukcesami gospodyń. Najpierw 81:78, a później 88:71. Co ciekawe to drugie spotkanie nie odbyło się w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli, ale w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Przypomnijmy, że sezon Orlen Basket Ligi Kobiet ruszy 4 października. Dzień później zmagania rozpoczną koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS, które na własnym parkiecie podejmą MB Zagłębie Sosnowiec. Już w drugiej połowie września lubelski zespół czeka bój o fazę grupową Euroligi. Rywalem będzie węgierski DVTK Hun-Therm. Pierwszy mecz odbędzie się 19 września w Lublinie, a rewanż jest zaplanowany na 24 września.

Juniorki znają rywalki

Koszykarki AZS UMCS Lublin walczą o przepustkę do Centralnej Ligi Juniorek. Właśnie poznały swoje rywalki w turnieju kwalifikacyjnym. Lublinianki pojadą do Torunia, gdzie zmierzą się z Katarzynkami Toruń, MUKS Bydgoszcz, Wisłą Kraków oraz Wawerians Basketball (SKS 12 Warszawa). Turniej odbędzie się w dniach 12-14 września, a bilet do CLJ otrzyma tylko zwycięzca imprezy.