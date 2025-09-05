Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

piątek, 5 września 2025 r.
Doświadczenie wciąż jest w cenie, Polski Cukier AZS UMCS trenuje przed nowym sezonem

Autor: Kamil Kozioł
Koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lubin dwukrotnie ograły litewski Kibirkstis Wilno
Koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lubin dwukrotnie ograły litewski Kibirkstis Wilno (fot. Facebook Polski Cukier AZS UMCS Lublin)

Zawodniczki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin trenują już w coraz szerszym składzie. W ostatnim czasie do drużyny dołączyła Aldona Morawiec.

Ten ruch transferowy jest sporym zaskoczeniem, ponieważ Morawiec wydaje się być zawodniczką, która najlepsze lata koszykarskiej kariery ma już dawno za sobą. Z radarów kibiców koszykarskich zniknęła jednak, bo grała w Niemczech, gdzie zresztą notowała niezłe statystyki. W poprzednich rozgrywkach w barwach Herner średnio zdobywała blisko 11 punktów.

Kibice w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli mogą pamiętać Morawiec, kiedy grała w AZS UMCS Lublin. Miało to miejsce w latach 2014-2016. Później reprezentowała barwy MKK Siedlce oraz Arki Gdynia, z którą dwa razy zdobyła złoty medal mistrzostw Polski. Morawiec w pewnym momencie swojej kariery bardzo mocno postawiła na koszykówkę 3x3 i stała się w niej wybitną zawodniczką. W barwach reprezentacji Polski sięgnęła nawet po brązowy medal mistrzostw Europy.

Teraz Morawiec ma uzupełnić skład lubelskiej ekipy, która w pocie czoła szykuje się do rozpoczęcia sezonu oraz do kwalifikacji Euroligi. W ostatnim czasie w Lublinie Polski Cukier AZS UMCS rozegrał dwa sparingi z Kibirkstis Wilno. Mecze odbyły się za zamkniętymi drzwiami i nie ujawniono nawet zdobyczy punktowych poszczególnych zawodniczek. Obie konfrontacje zakończyły się jednak sukcesami gospodyń. Najpierw 81:78, a później 88:71. Co ciekawe to drugie spotkanie nie odbyło się w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli, ale w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Przypomnijmy, że sezon Orlen Basket Ligi Kobiet ruszy 4 października. Dzień później zmagania rozpoczną koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS, które na własnym parkiecie podejmą MB Zagłębie Sosnowiec. Już w drugiej połowie września lubelski zespół czeka bój o fazę grupową Euroligi. Rywalem będzie węgierski DVTK Hun-Therm. Pierwszy mecz odbędzie się 19 września w Lublinie, a rewanż jest zaplanowany na 24 września.

Juniorki znają rywalki

Koszykarki AZS UMCS Lublin walczą o przepustkę do Centralnej Ligi Juniorek. Właśnie poznały swoje rywalki w turnieju kwalifikacyjnym. Lublinianki pojadą do Torunia, gdzie zmierzą się z Katarzynkami Toruń, MUKS Bydgoszcz, Wisłą Kraków oraz Wawerians Basketball (SKS 12 Warszawa). Turniej odbędzie się w dniach 12-14 września, a bilet do CLJ otrzyma tylko zwycięzca imprezy.

Ulica Janowska w Lublinie

Lublin. Janowska do remontu

Po wielu latach oczekiwań ulica Janowska przestanie straszyć dziurami. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Janowskiej. 

ORLEN BASKET LIGA KOBIET
18. KOLEJKA

Wyniki:

VBV Gdynia - PolskaStrefaInwestycji Gorzów Wlkp. 91:80
VBV Gdynia - PolskaStrefaInwestycji Gorzów Wlkp. 84:57
PolskaStrefaInwestycji Gorzów Wlkp.  - VBV Gdynia 71:87

Tabela:

1. VBV Arka Gdynia 18 33 1408 - 1207
2. Ślęza 18 31 1368 - 1181
3. Polski Cukier AZS UMCS 18 29 1495 - 1285
4. Zagłębie 18 29 1409 - 1303
5. Politechnika Poznań 18 28 1401 - 1305
6. Gorzów Wlkp. 18 26 1399 - 1327
7. Polkowice 18 26 1156 - 1615
8. Energa Toruń 18 24 1337 - 1451
9. Polonia Warszawa 18 22 1289 - 1385
10. Basket Bydgoszcz 18 21 1273 - 1476

