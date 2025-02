Karol Kowalewski (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): Wnioski muszą się pojawić

Weronika Gajda (koszykarka Ślęzy Wrocław)

- To był bardzo ważny mecz, bo po przerwie kadrowej nie zawsze łatwo wchodzi się w treningi. Początek rozpoczęłyśmy rewelacyjnie, wszystko nam wychodziło i wszystko nam wpadało. Później miałyśmy mały przestój, przeciwniczki zaczęły więcej trafiać do kosza. Ważne, że nie dałyśmy wyrwać sobie tego zwycięstwa. W końcówce zaczęła nam wpadać trójka i to na pewno pomogło

Arkadiusz Rusin (trener Ślęzy Wrocław)

- Wiedzieliśmy jak bardzo istotne jest to spotkanie dla układu tabeli. Walczymy o pełną pulę, bo drugie miejsce jest wciąż otwarte, a mamy bilans 2-0 z Lublinem, co jest ważne w ostatecznym rozrachunku. Najbardziej cieszę się z tego momentu, kiedy Lublin raz wyszedł na prowadzenie, ale wytrzymaliśmy to do końca. Dobre wejście w mecz też dało nam pewność

Zuzanna Kulińska (koszykarka Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin)

- Było to dla nas ciężkie spotkanie, szwankowały u nas małe rzeczy. W takiej sytuacji ciężko jest podnieść swoją pewność siebie. Mamy dużo rzeczy do poprawy. Ten mecz był bardziej wyrównany niż pierwszy i pokazałyśmy, że możemy z nimi powalczyć.

Karol Kowalewski (trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin)

Ślęza zagrała bardzo dobre spotkanie, pozwoliliśmy im na zdecydowanie za dużo i widać to po statystykach. Kiedy zaczyna się mecz 4:22 to ciężko się podnieść, chociaż nam to się częściowo udało. Dzisiaj jest za wcześnie na wnioski, ale one muszą się pojawić