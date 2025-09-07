Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 7 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

Sport

Dzisiaj
14:32
Strona główna » Sport

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): To był dobry mecz w naszym wykonaniu

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Paweł Tetelewski (z prawej) był zadowolony z postawy swoich podopiecznych w Koszalinie
Paweł Tetelewski (z prawej) był zadowolony z postawy swoich podopiecznych w Koszalinie (fot. Materiały prasowe Orlen Superligi)

W sobotę PGE MKS El-Volt Lublin rozbił aż 43:20 Piłkę Ręczną Koszalin. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Paweł Tetelewski (trener PGE MKS El-Volt Lublin)

- To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Dziewczyny wykonały założenia w 100 procentach. Cieszę się, że tak wchodzimy w sezon. Wykonaliśmy dobrą pracę w obronie, z czego wynikała duża liczba kontrataków. To są najprostsze bramki. Koszalin w tym sezonie jeszcze pokaże swoje prawdziwe oblicze. On miał ciężki mecz w środku tygodnia w Lubinie. To naprawdę fajny ośrodek piłki ręcznej i mam nadzieję, że potoczy się w nim wszystko w dobrą stronę. Wierzę, że będą osiągać dobre wyniki.

Dmytro Hrebeniuk (trener Piłki Ręcznej Koszalin)

- Chcę wziąć w obronę swoje dziewczyny. Ciężko grać mecz po meczu z tak silnymi rywalami,  jak KGHM MKS Zagłębie Lubin i PGE MKS El-Volt Lublin. Dziewczyny walczyły bardzo dobrze. Ten mecz to kubeł zimnej wody na nasze głowy. Nie mamy łatwego terminarza i chcemy walczyć o sukces w każdym spotkaniu. Moje podopieczne są bardzo ambitne.

Paulina Wdowiak otrzymała powołanie do reprezentacji Polski

Piłkarki PGE MKS El-Volt Lublin z powołaniami do kadry

PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

PGE MKS El-Volt Lublin zaczyna ligę od meczu w Koszalinie

Fragment sobotniej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin w imponującym stylu otworzył ligowe rozgrywki i rozgromił Piłkę Ręczną Koszalin

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Rusza proces Wiesława H. Zadał żonie 60 ciosów nożem

Rusza proces Wiesława H. Zadał żonie 60 ciosów nożem

Dożywotnie więzienie grozi Wiesławowi H., bizesmenowi z Biłgoraja, który w brutalny sposób zamordował swoją byłą żonę. Ponieważ jednak biegli orzekli, że w momencie popełnienia przestępstwa miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem, sąd może złagodzić karę. Proces oskarżonego rusza w poniedziałek, 8 września.
Paweł Tetelewski (z prawej) był zadowolony z postawy swoich podopiecznych w Koszalinie

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): To był dobry mecz w naszym wykonaniu

W sobotę PGE MKS El-Volt Lublin rozbił aż 43:20 Piłkę Ręczną Koszalin. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

PGE Start Lublin wziął udział w towarzyskim turnieju, który był rozgrywany w Krośnie. Drużyna Wojciecha Kamińskiego zanotowała tam porażkę i zwycięstwo.
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

Mnóstwo znakomitej zabawy. I drugie tyle nauki. W takich warunkach wiedza wchodzi do głowy sama. W kampusie chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Depułtyczach Królewskich trwa piknik naukowy.
Uroczystości w Watykanie. Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych

Uroczystości w Watykanie. Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych

Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych: Pier Giorgio Frassatiego (1901- 1925) i Carlo Acutisa (1991-2006). Na pierwszą mszę kanonizacyjną nowego pontyfikatu przybyły dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata, a także prezydent Włoch Sergio Mattarella i rodziny obu świętych.
Rafa Santos po meczu ze Stalą Rzeszów nabawił się drobnego urazy, ale niebawem ma wznowić treningi ze swoimi kolegami

Górnik Łęczna rozpoczyna przygotowania do kolejnego meczu ligowego

W czasie przerwy w rozgrywkach Górnik Łęczna by zachować rytm meczowy sparował na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Łęcznianie przegrali z rywalem z PKO BP Ekstraklasy 1:2, ale zabrakło w nim kilku ważnych zawodników. Na szczęście większość z nich ma być gotowa do gry w nadchodzącym meczu o punkty z Pogonią Grodzisk Mazowiecki
Kobieta została zatrzymana niedługo po kradzieży

Złodziejka na "gościnnych występach". Przyjechała z Chełma, kradła złoto w Poniatowej

Zgarnęła trzy złote łańcuszki i uciekła ze sklepu jubilerskiego. Ale szybko została zatrzymana. 46-latce z Chełma, która wpadła w Poniatowej grozi teraz do 5 lat więzienia.
Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba
NASZ PATRONAT
7 września 2025, 9:00
galeria

Zrobią największy cebularz. Trwa Lubelskie Święto Chleba

Jarmark produktów tradycyjnych, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na uczestników XXVII Lubelskiego Święta Chleba. Impreza już się rozpoczęła. Potrwa do godz. 17.
Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Wstyd mi za dorosłych, szkoda mi dzieci

To jest zdrowie?! To jest deprawacja! Te słowa biskupa Marka Jędraszewskiego krążą po lubelskich kościołach, a podgrzewa je poseł Przemysław Czarnek. Cel jest jeden: wypisać dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej. A ja proszę wszystkich rodziców: Zaufajcie zdrowemu rozsądkowi i zróbcie dla swoich dzieci to, co naprawdę jest dla nich najlepsze.

Włodzimierz Wróbel wyszedł ze swojego domu w Idalinie w sobotę rano

Gdzie jest pan Włodzimierz? Policja prosi o pomoc w znalezieniu starszego pana

Od wczoraj trwają poszukiwania 70-letniego Włodzimierza Wróbla z Idalina w powiecie opolskim. Starszy pan wyszedł z domu w sobotę rano. Dotąd nie wrócił. Nie wiadomo, co się z nim stało.
Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dzisiaj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski zagra w ramach eliminacji do mistrzostwa świata z Finlandią. Początek spotkania o godzinie 20.45
Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję

Dron spadł w 50 km od granicy. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

W miejscu znalezienia drona nie stwierdzono śladów eksplozji - powiedział PAP w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, odnosząc się do sobotniego upadku drona na polu w woj. lubelskim. Przyczyną rozbicia się maszyny mógł być brak paliwa. Nadal nie ma pewności czy była to samoróbka wykorzystywana do przemytu czy jednak dron wojskowy.
Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje
AKTUALIZACJA
galeria

Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Do groźnego wypadku doszło w sobotę wieczorem w Lublinie. Na skrzyżowaniu ulic Zana i Wileńskiej autokar staranował ogrodzenie targowiska. Kierowca po przewiezieniu do szpitala zmarł.
Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie rozpoczną się już w tą niedzielę 7 września

Chełm obchodzi 260. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej

W Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie rozpoczną się dzisiaj (7 września) główne uroczystości odpustowe związane z 260. rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Chełmskiej. Potrwają do 15 września i odbywać się będą pod hasłem „Dziękujemy Ci, Matko i Królowo”.
Szpital psychiatryczny w Radecznicy

Kandydat na dyrektora szpitala w Radecznicy wybrany. Ale... konkurs do powtórki

Kandydatów było sporo, aż siedmiu. Jeden z nich na tyle spodobał się komisji, że uznano za najlepszego do objęcia stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy. Mimo tego, konkurs zostanie ogłoszony ponownie.
PKO BP EKSTRAKLASA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Legia Warszawa 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 1-3
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2-0
Górnik Zabrze - Motor Lublin 0-1
GKS Katowice - Radomiak Radom 3-2
Arka Gdynia  - Wisła Płock 1-0
Lech Poznań - Widzew Łódź 2-1
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-0

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Górnik 7 12 10-5
4. Jagiellonia 5 12 12-9
5. Korona 7 11 10-7
6. Lech 5 10 10-10
7. Pogoń 6 10 11-13
8. Radomiak 6 8 13-12
9. Bruk-Bet 6 8 10-10
10. Motor 6 8 6-9
11. Arka 7 8 5-8
12. Legia 5 7 6-4
13. Widzew 7 7 9-9
14. Katowice 7 7 10-15
15. Zagłębie 6 6 12-10
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 5 3 2-5
18. Lechia 7 0 12-19

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 