Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): To był dobry mecz w naszym wykonaniu

Paweł Tetelewski (trener PGE MKS El-Volt Lublin)

- To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Dziewczyny wykonały założenia w 100 procentach. Cieszę się, że tak wchodzimy w sezon. Wykonaliśmy dobrą pracę w obronie, z czego wynikała duża liczba kontrataków. To są najprostsze bramki. Koszalin w tym sezonie jeszcze pokaże swoje prawdziwe oblicze. On miał ciężki mecz w środku tygodnia w Lubinie. To naprawdę fajny ośrodek piłki ręcznej i mam nadzieję, że potoczy się w nim wszystko w dobrą stronę. Wierzę, że będą osiągać dobre wyniki.

Dmytro Hrebeniuk (trener Piłki Ręcznej Koszalin)

- Chcę wziąć w obronę swoje dziewczyny. Ciężko grać mecz po meczu z tak silnymi rywalami, jak KGHM MKS Zagłębie Lubin i PGE MKS El-Volt Lublin. Dziewczyny walczyły bardzo dobrze. Ten mecz to kubeł zimnej wody na nasze głowy. Nie mamy łatwego terminarza i chcemy walczyć o sukces w każdym spotkaniu. Moje podopieczne są bardzo ambitne.