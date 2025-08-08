PGE MKS El-Volt Lublin awansował do finału III Memoriału Edwarda Jankowskiego

O Edwardzie Jankowskim, czyli popularnym „Edziu” można pisać w samych superlatywach. To był człowiek, który w Monteksie, SPR czy MKS przepracował ponad 25 lat. Jankowski pojawił się w klubie z Lublina w 1996 roku. Pełnił funkcję drugiego trenera, a później przez wiele lat samodzielnie prowadził także ekipę biało-zielonych.

To pod jego wodzą udało się odzyskać w 2005 roku mistrzostwo Polski. W sumie w roli pierwszego szkoleniowca pięć razy zdobywał złoty medal mistrzostw Polski. Pod wodzą Jankowskiego lublinianki miały także okazję występować w Lidze Mistrzyń. Jeszcze podczas rozgrywek 2020/2021 doświadczony trener pracował z MKS jako trener bramkarek. Ponadto w swojej karierze prowadził również kluby z: Jeleniej Góry (w latach 2001-2003) i Koszalina (2014-2016). Jankowski był także współpracownikiem trenerów reprezentacji seniorek zwłaszcza w zakresie pracy z bramkarkami. Uczestniczył w tej roli w mistrzostwach świata w 2005 roku. Został również odznaczony Diamentową Odznaką ZPRP.

Dla kibiców memoriałowe zmagania były jednak pierwszą okazją do obejrzenia nowej odsłony PGE MKS El-Volt Lublin. I już pierwszy sprawdzian, w którym rywalem była słowacka Iuventa Michalovce wypadł bardzo okazale. Wicemistrzynie Polski błyskawicznie narzuciły swoje warunki i po kwadransie prowadziły 10:5. Później jednak przyjezdne odrobiły znaczną część strat i przegrywały zaledwie 13:14. Paweł Tetelewski jednak wziął czas i szybko sprawił, że jego podopieczne zaczęły grać znacznie lepiej. W efekcie do przerwy gospodynie wygrywały 21:16.

Po zmianie stron lublinianki już tylko kontrolowały wynik spokojnie prowadząc kilkoma bramkami. Świetnie rozgrywała Patricia Lima, a wiele akcji kończyła Maria Prieto O’Mullony, która zdobyła łącznie 7 bramek. Warto też wyróżnić Darię Szynkaruk. Lubelska skrzydłowa dołożyła 6 trafień. Ostatecznie MKS El-Volt Lublin wygrał 32:25 i w jutrzejszym finale zagra z Sośnicą Gliwice, która pokonała Energę Start Elbląg 37:35. Mecz rozpocznie się o godz. 14. Wstęp na to spotkanie, jak i na zaplanowany na godz. 12 pojedynek o trzecie miejsce jest bezpłatny.

PGE MKS El-Volt Lublin - MSK Iuventa Michalovce 32:25 (21:16)

Lublin: Wdowiak, Martins, Gawlik - O'Mullony 7, Szynkaruk 6, Przywara 4, Dziuba 3, M. Więckowska 3, Andruszak 2, Matuszczyk 2, Górna 2, Owczaruk 1, Lima 1, Pietras 1, D. Więckowska. Kary: 10 min.