PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

Szczypiornistkom z Kobierzyc udawało się bardzo mało. Winna oczywiście była temu lubelska drużyna, a zwłaszcza bramkarki PGE MKS El-Volt. Ich dobre interwencja uruchamiały szybkie ataki, które niemal bezbłędnie kończyły skrzydłowe. Tradycyjnie już błyszczała Maria Prieto O’Mullony, która do tego meczu przystąpiła bogatsza o nagrodę za tytuł zawodniczki miesiąca.

I wszystko byłoby aż przesłodzone, gdyby nie ostatni fragment. W nim miejscowe szczypiornistki już się wyraźnie rozluźniły. „Kobierki” to wykorzystały i zaczęły szybko odrabiać straty. Oczywiście, zwycięstwo PGE MKS El-Volt nie było zagrożone nawet przez moment, to jednak pewien niesmak związany z tą wygraną pozostał.

U gospodyń wyróżniły Daria Szynkaruk i Maria Prieto O’Mullony. Obie szczypiornistki zdobyły po 6 bramek.

PGE MKS El-Volt Lublin – KPR Gminy Kobierzyce 34:29 (21:10)

Volt: Wdowiak, Martins – Szynkaruk 6, O’Mullony 6, Górna 6, Rosiak 5, Andruszak 4, Radosavljević 3, Tomczyk 1, Przywara 1, Gliwińska 1, Owczaruk 1. Kary: 14 min.

Kobierzyce: Saltaniuk, Chojnacka – Drażyk 6, Kostuch 6, Wiśniewska 5, Mączka 4, Ważna 2, Zimnicka 2, Buklarewicz 1, Gakidova 1, Shukal 1. Kary: 8 min.

Sędziowali: Paweł Klimkowicz, Mateusz Stonoga