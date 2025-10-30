Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

piątek, 31 października 2025 r.
Wczoraj
23:35
PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

Autor: Kamil Kozioł
Paulina Wdowiak rozegrała znakomite zawody
Paulina Wdowiak rozegrała znakomite zawody (fot. Materiały prasowe Orlen Superligi)

I chociaż końcowy wynik może na to nie wskazywać, to PGE MKS El-Volt nie dał najmniejszych szans popularnym „Kobierkom”. Przewaga gospodyń była w tym meczu gigantyczna i to jest olbrzymim zaskoczeniem. Wystarczy powiedzieć, że już w pierwszej połowie różnica pomiędzy obiema ekipami była dwucyfrowych rozmiarów.

Szczypiornistkom z Kobierzyc udawało się bardzo mało. Winna oczywiście była temu lubelska drużyna, a zwłaszcza bramkarki PGE MKS El-Volt. Ich dobre interwencja uruchamiały szybkie ataki, które niemal bezbłędnie kończyły skrzydłowe. Tradycyjnie już błyszczała Maria Prieto O’Mullony, która do tego meczu przystąpiła bogatsza o nagrodę za tytuł zawodniczki miesiąca.

I wszystko byłoby aż przesłodzone, gdyby nie ostatni fragment. W nim miejscowe szczypiornistki już się wyraźnie rozluźniły. „Kobierki” to wykorzystały i zaczęły szybko odrabiać straty. Oczywiście, zwycięstwo PGE MKS El-Volt nie było zagrożone nawet przez moment, to jednak pewien niesmak związany z tą wygraną pozostał.

U gospodyń wyróżniły Daria Szynkaruk i Maria Prieto O’Mullony. Obie szczypiornistki zdobyły po 6 bramek.

PGE MKS El-Volt Lublin – KPR Gminy Kobierzyce 34:29 (21:10)

Volt: Wdowiak, Martins – Szynkaruk 6, O’Mullony 6, Górna 6, Rosiak 5, Andruszak 4, Radosavljević 3, Tomczyk 1, Przywara 1, Gliwińska 1, Owczaruk 1. Kary: 14 min.

Kobierzyce: Saltaniuk, Chojnacka – Drażyk 6, Kostuch 6, Wiśniewska 5, Mączka 4, Ważna 2, Zimnicka 2, Buklarewicz 1, Gakidova 1, Shukal 1. Kary: 8 min.

Sędziowali: Paweł Klimkowicz, Mateusz Stonoga

PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

PKO BP EKSTRAKLASA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Piast Gliwice 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1-1
GKS Katowice - Korona Kielce 1-0
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2-1
Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
Motor Lublin - Widzew Łódź 3-0
Pogoń Szczecin - Cracovia 2-1
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 2-1
Radomiak Radom - Wisła Płock 1-1

Tabela:

1. Górnik 13 26 21-11
2. Jagiellonia 12 24 24-15
3. Wisła Płock 12 22 16-9
4. Cracovia 12 21 21-14
5. Lech 12 20 20-18
6. Korona 13 19 16-12
7. Zagłębie 12 17 25-18
8. Raków 12 17 14-16
9. Pogoń 13 17 20-23
10. Legia 12 16 14-12
11. Radomiak 13 16 23-23
12. Widzew 13 16 20-20
13. Arka 13 15 9-20
14. Motor 12 14 16-21
15. Katowice 13 14 17-24
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 13 10 17-25
18. Piast 11 7 10-15

