Sport
Wczoraj
21:44
Świetny występ AZS UMCS Lublin, rywal z Belgii rozgromiony

Autor: Kamil Kozioł
Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody
Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody (fot. Elbrus Studio)

AZS UMCS Lublin rozegrał najlepszy mecz w tym sezonie i pewnie rozbił Basket Namur Capitale w rozgrywkach FIBA EuroCup aż 86:62

To był olśniewający występ lubelskich koszykarek, które przez pełne 40 minut grały jak natchnione. 

Pierwsza połowa była w ich wykonaniu absolutnym popisem. Działało prawie wszystko – rozpoczynając od obrony, a kończąc na znakomitej skuteczności w rzutach za 3 pkt. Belgijki starały się kombinować w obronie, próbowały obrony strefowej, ale nie przynosiło to żadnego rezultatu. W efekcie gospodynie do przerwy prowadziły już 52:33.

Najgorszym fragmentem w wykonaniu akademiczek był początek trzeciej kwarty, kiedy przez blisko 5 minut nie potrafiły zdobyć punktu. Karol Kowalewski wziął więc przerwę na żądanie, poustawiał swoje zawodniczki i w kolejnej akcji Klaudia Wnorowska trafiła do kosza z faulem. Gwoździem do trumny były skuteczne rzuty z dystansu w wykonaniu Dominiki Ullmann oraz Aldony Morawiec. Rekordowa przewaga wynosiła aż 25 pkt i została osiągnięta w końcówce spotkania. Ostatecznie skończyło się na wyniku 86:62 i poczuciu, że za lubelskim zespołem najlepszy mecz w tym sezonie.

Bohaterką AZS UMCS była Robbi Ryan. Amerykanka jest w wielkiej formie, a w czwartkowy wieczór zdobyła aż 15 pkt. Prawdziwą poetką koszykówki jest Ullmann. Młoda koszykarka z każdym miesiącem rozszerza repertuar swoich zagrań. Z Belgijkami zdobyła 17 pkt, ale także popisała się kilkoma efektownymi asystami czy indywidualnymi wejściami w strefę podkoszową. U rywalek wyróżniła się Julia Franquin. Belgijka zdobyła 10 pkt.

AZS UMCS Lublin – Basket Namur Capitale 86:62 (32:19, 20:14, 12:12, 22:17)

Lublin: Ullmann 17 (3x3), Ryan 15 (2x3), Slocum 14 (4x3), Gatlng 8, Gil 4 oraz Wnorowska 15 (2x3), Morawiec 7 (2x3), Wojtala 5 (1x3), Stanković 1, Adamczuk 0.

Basket: Dossou 11 (3x3), Blackford 9 (1x3), Leblon 7 (1x3), Cambioli 5, Onyiah 4 oraz Franquin 10, Remacle 6 (2x3), Selimovic 5, Defosset 3, Boosten 2.

Sędziowali: Baloun (Czechy), Balnionyte-Gecevivciene (Litwa) i Vahakytta (Finlandia). Widzów: 613.

Paulina Wdowiak rozegrała znakomite zawody

PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

I chociaż końcowy wynik może na to nie wskazywać, to PGE MKS El-Volt nie dał najmniejszych szans popularnym „Kobierkom”. Przewaga gospodyń była w tym meczu gigantyczna i to jest olbrzymim zaskoczeniem. Wystarczy powiedzieć, że już w pierwszej połowie różnica pomiędzy obiema ekipami była dwucyfrowych rozmiarów.
Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej
19 listopada 2025, 11:00

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

Legenda polskiego himalaizmu, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, w tym pionier zimowego Mount Everestu. Krzysztof Wielicki wystąpi na Akademii Bialskiej z wykładem motywacyjnym.
W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację zadań związanych z remontami dróg wojewódzkich nr 815 i 835. Łączna wartość prac obejmujących blisko 4 km tych tras wynosi nieco ponad 2 mln zł.
Zdjęcie ilustracyjne

ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

Już ponad 37 tysięcy przedsiębiorców z województwa lubelskiego skorzystało w tym roku z tzw. wakacji składkowych. To ulga pozwalająca raz w roku nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ci, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, mają czas tylko do końca listopada.
Jeden z opryszków w rękach policji
Biała Podlaska

Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

Dwóch opryszków napadło mężczyznę. Najpierw dotkliwie go pobili, potem okradli, a na koniec uciekli. Bialscy policjanci szybko namierzyli napastników, którzy dziś stanęli przed obliczem prokuratora.
Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Wybór altany do ogrodu nie sprowadza się jedynie do decyzji estetycznych. Kluczowe jest dopasowanie konstrukcji do realnych warunków działki – jej powierzchni, ukształtowania terenu, nasłonecznienia czy kierunku wiatru. Od tego zależy nie tylko komfort użytkowania, ale również trwałość i bezpieczeństwo altany. Warto więc poświęcić chwilę na analizę przestrzeni, zanim dokonasz zakupu.
Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Piękno nie ma wieku. Udowadnia to mieszkanka Włodawy, która dostała się do finałowego etapu konkursu Polska Miss w kategorii 30+.
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
WIDEO
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Podczas wczorajszego otwartego spotkania z mieszkańcami Lubelszczyzny posłanka Koalicji Obywatelskiej Bożena Lisowska podsumowała dwa lata pracy rządu, wskazując zarówno na osiągnięcia, jak i najważniejsze wyzwania. Wśród tematów pojawiły się kwestie gospodarki, walki z inflacją, afer w spółkach skarbu państwa oraz potrzeby naprawy instytucji publicznych.
Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi policji
galeria

Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi policji

Policja Lubelska ma nowych funkcjonariuszy. W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło dziś siedmiu stróżów prawa (sześciu mężczyzn i jedna kobieta), dla których jest to początek trudnej służby.
Po wygranej w Białymstoku lublinianie awansowali na czwarte miejsce w tabeli ekstraligi

Edach Budowlani Lublin kontra Awenta Pogoń Siedlca. Przyjeżdża rywal z najwyższej półki

W siódmej kolejce Edach Budowlani Lublin zmierzą się z mistrzem kraju Awenta Pogonią Siedlce. Pierwszy gwizdek w niedzielę o godzinie 14.
Zdjęcie ilustracyjne

Śmiertelnie dźgnął brata. 13-latek trafi do schroniska

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zdecydował w czwartek, że 13-latek podejrzany o zabójstwo 17-letniego brata zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Do tragedii doszło w środę w nocy na terenie gminy Borki.
Obiekty wojskowe łatwo widoczne w portalu. MON automatycznie nie maskuje

Obiekty wojskowe łatwo widoczne w portalu. MON automatycznie nie maskuje

Nasz czytelnik z Białej Podlaskiej dziwi się, że obiekty wojskowe miejscowej jednostki są widoczne w geoportalu i na Google Maps. Jego zdaniem, ze względu na strategiczne znaczenie dla obronności powinny być zamazane. MON odpowiada, że nie każdy obiekt wojskowy podlega automatycznemu maskowaniu.

Bartosz Mateusz Śliwa

Roszady personalne w PZL-Świdnik. Bartosz Mateusz Śliwa nowym prezesem

Bartosz Mateusz Śliwa został nowym prezesem PZL-Świdnik – poinformowała dziś spółka. Z firmą jest związany od 12 lat, a od 2017 roku odpowiadał za sferę produkcyjną.
Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
WIDEO
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Miasto Lublin przedstawiło raport dotyczący bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami i młodych mieszkańców do 30. roku życia. Jak podkreśla prezydent Anna Augustyniak, działania miejskiego urzędu pracy przynoszą efekty - stolica regionu ma niższą stopę bezrobocia niż średnia wojewódzka i krajowa. Zobacz rozmowę z Anną Augustyniak, wiceprezydent Lublina ds. społecznych.
