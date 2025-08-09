Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

PGE MKS El-Volt Lublin wygrał III Memoriał Edwarda Jankowskiego

Szczypiornistki MKS El-Volt Lublin wygrały w tym okresie przygotowawczym już dwa spotkania
Szczypiornistki MKS El-Volt Lublin wygrały w tym okresie przygotowawczym już dwa spotkania (fot. Materiały prasowe PGE MKS El-Volt Lublin )

Impreza rozgrywana w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli była poświęcona legendarnej postaci lubelskiego szczypiorniaka.

O Edwardzie Jankowskim, czyli popularnym „Edziu” można pisać w samych superlatywach. To był człowiek, który w Monteksie, SPR czy MKS przepracował ponad 25 lat. Jankowski pojawił się w klubie z Lublina w 1996 roku. Pełnił funkcję drugiego trenera, a później przez wiele lat samodzielnie prowadził także ekipę biało-zielonych.

To pod jego wodzą udało się odzyskać w 2005 roku mistrzostwo Polski. W sumie w roli pierwszego szkoleniowca pięć razy zdobywał złoty medal mistrzostw Polski. Pod wodzą Jankowskiego lublinianki miały także okazję występować w Lidze Mistrzyń. Jeszcze podczas rozgrywek 2020/2021 doświadczony trener pracował z MKS jako trener bramkarek. Ponadto w swojej karierze prowadził również kluby z: Jeleniej Góry (w latach 2001-2003) i Koszalina (2014-2016). Jankowski był także współpracownikiem trenerów reprezentacji seniorek zwłaszcza w zakresie pracy z bramkarkami. Uczestniczył w tej roli w mistrzostwach świata w 2005 roku. Został również odznaczony Diamentową Odznaką ZPRP.

Dla kibiców memoriałowe zmagania były jednak pierwszą okazją do obejrzenia nowej odsłony PGE MKS El-Volt Lublin. I już pierwszy sprawdzian, w którym rywalem była słowacka Iuventa Michalovce wypadł bardzo okazale. Wicemistrzynie Polski błyskawicznie narzuciły swoje warunki i po kwadransie prowadziły 10:5. Później jednak przyjezdne odrobiły znaczną część strat i przegrywały zaledwie 13:14. Paweł Tetelewski jednak wziął czas i szybko sprawił, że jego podopieczne zaczęły grać znacznie lepiej. W efekcie do przerwy gospodynie wygrywały 21:16.

Po zmianie stron lublinianki już tylko kontrolowały wynik spokojnie prowadząc kilkoma bramkami. Świetnie rozgrywała Patricia Lima, a wiele akcji kończyła Maria Prieto O’Mullony, która zdobyła łącznie 7 bramek. Warto też wyróżnić Darię Szynkaruk. Lubelska skrzydłowa dołożyła 6 trafień.  Ostatecznie MKS El-Volt Lublin wygrał 32:25 i w finale zagrał z Sośnicą Gliwice, która  w piątek pokonała Energę Start Elbląg 37:35.

Rywalizacja z gliwiczankami również była dość jednostronna, choć w pierwszym kwadransie Sośnica była w stanie utrzymywać kontakt z gospodyniami. Kiedy jednak gliwiczanki złapały dwie kary, to PGE MKS El-Volt wyraźnie odskoczył rywalkom i na przerwę schodził prowadząc 19:12. Druga połowa stała natomiast pod znakiem popisu Darii Szynkaruk. Lubelska skrzydłowa dosłownie rozpaliła parkiet biegając bez wytchnienia z jednej strony parkietu na drugą. Zaliczała przechwyt za przechwytem, rzadko myliła się w ofensywie, świetnie wykonywała rzuty karne. Mecz zakończyła z 9 bramkami na koncie, a lubelska drużyna wygrała 40:27. MVP lubelskiej drużyny została jednak Maria Prieto O'Mullony.

PGE MKS El-Volt Lublin - MSK Iuventa Michalovce 32:25 (21:16)

Lublin: Wdowiak, Martins, Gawlik - O'Mullony 7, Szynkaruk 6, Przywara 4, Dziuba 3, M. Więckowska 3, Andruszak 2, Matuszczyk 2, Górna 2, Owczaruk 1, Lima 1, Pietras 1, D. Więckowska. Kary: 10 min.

PGE MKS El-Volt Lublin - Sośnica Gliwice 40:27 (19:12)

Lublin: Martins, Wdowiak, Gawlik - Szynkaruk 9, O'Mullony 7, Górna 6, M. Więckowska 4, Owczaruk 4, Przywara Matuszczyk 2, D. Więckowska 2, Andruszak 2, Pietras 2, Lima 1, 1, Dziuba. Kary: 4 min.

Boisko Orlik

Ponad 300 Orlików do remontu. Są pieniądze na boiska w Lubelskiem

W skali kraju 377, w naszym województwie kilkanaście. Ministerstwo Sportu przyznało pieniądze na remonty boisk Orlik. Część samorządów otrzyma wsparcie na tyle wysokie, że będzie nie tylko odnawiać, ale też doposażać istniejące obiekty.
Prace na ulicy Piłsudskiego już trwają

Drogowcy na Piłsudskiego. Jest remont, będą utrudnienia

W najbliższym czasie trzeba się liczyć z utrudnieniami, ale po zakończeniu remontu ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie będzie na pewno bardziej komfortowo.

„Wakacje z wojskiem”. To już ostatni turnus. Rusza nabór

„Wakacje z wojskiem”. To już ostatni turnus. Rusza nabór

Wojsko ogłasza nabór do ostatniej edycji letniego programu szkoleniowego „Wakacje z wojskiem”. Uczestnicy dostaną za udział kilka tysięcy złotych.
Szczypiornistki MKS El-Volt Lublin wygrały w tym okresie przygotowawczym już dwa spotkania

PGE MKS El-Volt Lublin wygrał III Memoriał Edwarda Jankowskiego

Impreza rozgrywana w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli była poświęcona legendarnej postaci lubelskiego szczypiorniaka.

19-letniemu mężczyźnie za dokonanie rozboju grozi nawet 15 lat więzienia

Napad nad zalewem w Kraśniku. 19-latek już za kratkami. 15-latkiem w ośrodku wychowawczym

Było ich dwóch. Starszy, 19-letni już został tymczasowo aresztowany. Młodszy, zaledwie 15-letni chłopak ma odpowiadał przed sądem dla nieletnich. Obaj, według policji, uczestniczyli w rozboju na 36-latku.
Kilkaset tysięcy w błoto
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Kilkaset tysięcy w błoto

A dlaczego piszą, że tak jest u nas, jak tak jest wszędzie? – denerwowała się pani radna. – Domyślamy się czyjemu interesowi to służy! – grzmiał pan radny. – To dziwne, że tak to się rozprzestrzeniło po tych mediach. Skąd to źródło dociera? –zastanawiał się pan wójt. Artykuł o śmieciach nad jeziorem Piaseczno oburzył radnych i wójta Gminy Ludwin. I słusznie, bo to gorący temat. Tyle że im nie o śmieci chodziło, ale o to, kto o nich doniósł.
Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem
ZDJĘCIA KIBICÓW
galeria

Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem

Chociaż dla "Koziołków" był to tak naprawdę mecz o pietruszkę, to żużlowcy Orlen Oil Motoru nie zawiedli swoich kibiców. Lublinianie rozbili Stelmet Falubaz Zielona Góra aż 63:27. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Podlasie wywalczyło w Kielcach punkt, chociaż goście przegrywali z Koroną II już 0:2

Od 0:2 do 2:2, czyli Podlasie nie poddało się w Kielcach

Emocjonujący mecz w Kielcach. Rezerwy Korony do przerwy prowadziły z Podlasiem 2:0. W drugiej połowie goście wrócili jednak do gry i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Obie ekipy powinny zdobyć jednak znacznie więcej goli
Rafał Król mimo kilku dobrych sytuacji nie zdobył w Krakowie żadnego gola

Stal Kraśnik bez punktów w Krakowie. Rzutów karnych mogło być więcej

Całkiem niezły występ Stali Kraśnik w Krakowie. Szkoda tylko, że beniaminek w meczu z Wisłą II Kraków nie wywalczył ani jednego punktu. Gospodarze wygrali 1:0 po golu z rzutu karnego. Sędzia zawodów Marek Giza mógł jednak jeszcze kilka razy wskazać na "wapno".
59-latkowi za kierowanie gróźb karalnych wobec sąsiada grozi więzienie

Ruszył na sąsiada z bronią. Poszło o... miejsce parkingowe

Z karą nawet 3 lat pozbawienia wolności musi się liczyć pewien 59-latek, który postanowił nastraszyć swojego sąsiada bronią. Mówił, że go zabije.
Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Na inaugurację nowego sezonu w IV lidze ciekawie powinno być zwłaszcza w Tomaszowie Lubelskim. Tamtejsza Tomasovia zmierzy się z Lublinianką. Spotkanie czołowych ekip poprzedniego sezonu zaplanowano na niedzielę (godz. 17). Transmisję na swoim kanale YouTube zapowiada Lubelski Związek Piłki Nożnej.
Synoptycy ostrzegają. To będzie upalna sobota i niedziela

Synoptycy ostrzegają. To będzie upalna sobota i niedziela

Przełom lipca i sierpnia nie rozpieszczał letnią pogodą, ale to się zmieniło. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej, a jutro, jak wynika z prognoz, w województwie lubelskim będzie wręcz upalnie.

Wojciech Kamiński zaproponował swoim podopiecznym krótki, ale intensywny okres przygotowawczy

18 sierpnia koszykarze PGE Startu Lublin wrócą do treningów.

Okres przygotowawczy będzie dość krótki, bo będzie liczył niespełna pięć tygodni. Podczas pierwszych dni treningów zespół będzie ćwiczył na lokalnych obiektach, głównie w hali MOSiR przy Alejach Zygmuntowskich.

Krystian Wójcik ma być kluczową postacią w drużynie z Hanny

Bug Hanna wygrał cztery z pięciu sparingów i strzelił w nich 23 gole

Jednym z pięciu beniaminków w tym sezonie jest Bug Hanna. Drużyna Bartosza Bodysa w przerwie letniej trochę nastraszyła jednak swoich nowych rywali. Z pięciu sparingów wygrała aż cztery, a w sumie zdobyła 23 gole. Trzeba dodać, że wcale nie mierzyła się z zespołami z niższych klas rozgrywkowych.

Parking przed blokiem na ul. Piłsudskiego 35 jest darmowy. Teoretycznie można tu zostawiać auto na 15 minut. W praktyce niemal wszystkie miejsca są zajmowane na cały dzień przez pracowników jednostki wojskowej

Koniec darmowego parkowania? Miasto chce rozszerzyć płatną strefę

To na razie tylko pomysł. Ma być konsultowany. Bez zgody radnych nie przejdzie. Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu chce jednak przekonać ich do rozszerzenia strefy płatnego parkowania o kilka ulic.
