71-latek stracił oszczędności. Uwierzył w fałszywą inwestycję z wizerunkiem Prezydenta RP

Senior natknął się w Internecie na ogłoszenie, które obiecywało szybki i pewny zysk bez żadnego ryzyka. Reklama, w której wykorzystano wizerunek Prezydenta RP, miała zachęcać do inwestowania w „bezpieczne projekty finansowe”.

Zainteresowany ofertą mężczyzna wypełnił formularz kontaktowy, podając swoje dane osobowe i numer telefonu. Niedługo później zadzwonił do niego rzekomy „doradca finansowy”, który szczegółowo wyjaśnił zasady inwestycji i zapewnił, że w procesie pomoże mu specjalistka ds. obsługi klienta.

W rozmowie telefonicznej kobieta, podająca się za doradcę finansowego, poprosiła 71-latka o dane do logowania do bankowości elektronicznej, a następnie o zainstalowanie aplikacji „AnyDesk” na telefonie. Jak tłumaczyła, program miał umożliwić „lepsze zarządzanie kontem inwestycyjnym”. W rzeczywistości dał oszustom pełny zdalny dostęp do telefonu i konta bankowego seniora.

Na początku mężczyzna wpłacił 800 złotych, aby rozpocząć inwestowanie. Po pewnym czasie „doradcy” przekonali go, że większy wkład oznacza większy zysk, więc zgodził się na dalsze transakcje. Oszuści dokonali wówczas z jego konta przelewu na kwotę blisko 20 tysięcy złotych.

Kiedy 71-latek następnego dnia próbował skontaktować się ze swoim „opiekunem finansowym”, telefon już nie odpowiadał. Wtedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.

Policjanci z powiatu opolskiego prowadzą postępowanie w tej sprawie pod nadzorem prokuratora.

– Ponownie apelujemy o rozsądek i ostrożność. Nie wierzmy w oferty, które gwarantują szybki zysk bez ryzyka – przestrzega st. asp. Katarzyna Bigos. – Nigdy nie instalujmy programów umożliwiających zdalny dostęp do urządzeń na prośbę nieznajomych i nie przekazujmy loginów ani haseł do bankowości elektronicznej – dodaje policjantka.