Sport
Ekstraklasa

Ponad 11 tysięcy widzów oglądało zwycięstwo Motoru nad Widzewem

Piłkarze Motoru w piątek przełamali się po sześciu meczach bez zwycięstwa. Pokonali u siebie Widzew Łódź 3:0. Z kolei po dwóch spotkaniach z frekwencją poniżej 10 tysięcy widzów, na trybunach Motor Lublin Areny pojawiło się dokładnie 11307 kibiców. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.

Spotkanie z Radomiakiem na stadionie oglądało 9351 osób. Kolejne domowe zawody, tym razem przeciwko GKS Katowice przyciągnęło na trybuny 9883 widzów. Kolejny raz u siebie żółto-biało-niebiescy zagrają w sobotę, 8 listopada – z Wisłą Płock (godz. 17.30).

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Widzew Łódź Motor Lublin pko bp ekstraklasa kibice Motoru Lublin

Piłkarze Motoru w piątek przełamali się po sześciu meczach bez zwycięstwa. Pokonali u siebie Widzew Łódź 3:0. Z kolei po dwóch spotkaniach z frekwencją poniżej 10 tysięcy widzów, na trybunach Motor Lublin Areny pojawiło się dokładnie 11307 kibiców. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Kibice Motoru czekali na zwycięstwo swoich pupili od 30 sierpnia. Niemal po dwóch miesiącach wreszcie się doczekali. Żółto-biało-niebiescy w piątkowy wieczór rozbili u siebie Widzew Łódź aż 3:0.
PKO BP EKSTRAKLASA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Raków Częstochowa 2-0
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 4-0
Korona Kielce - Górnik Zabrze 1-1
Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-2
Motor Lublin - GKS Katowice 2-5
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1-2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 3-2
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3-1
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Tabela:

1. Jagiellonia 11 24 23-13
2. Górnik 12 23 19-10
3. Cracovia 11 21 20-12
4. Korona 12 19 16-11
5. Lech 11 19 20-18
6. Wisła Płock 10 18 12-7
7. Zagłębie 11 16 24-17
8. Widzew 12 16 20-17
9. Legia 11 15 14-12
10. Radomiak 12 15 22-22
11. Raków 11 14 12-15
12. Pogoń 12 14 18-22
13. Arka 12 12 7-19
14. Katowice 12 11 16-24
15. Motor 11 11 13-21
16. Lechia 12 10 21-27
17. Bruk-Bet 11 9 15-21
18. Piast 10 7 9-13

