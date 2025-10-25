Ponad 11 tysięcy widzów oglądało zwycięstwo Motoru nad Widzewem

Piłkarze Motoru w piątek przełamali się po sześciu meczach bez zwycięstwa. Pokonali u siebie Widzew Łódź 3:0. Z kolei po dwóch spotkaniach z frekwencją poniżej 10 tysięcy widzów, na trybunach Motor Lublin Areny pojawiło się dokładnie 11307 kibiców. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Spotkanie z Radomiakiem na stadionie oglądało 9351 osób. Kolejne domowe zawody, tym razem przeciwko GKS Katowice przyciągnęło na trybuny 9883 widzów. Kolejny raz u siebie żółto-biało-niebiescy zagrają w sobotę, 8 listopada – z Wisłą Płock (godz. 17.30).