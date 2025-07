PGE Start Lublin zakontraktował Jordana Wrighta

Jest absolwentem The Dunham School. Został tam pierwszym koszykarzem, którego numer zastrzeżono za zasługi dla licealnej drużyny. Przez pierwsze cztery lata kariery w lidze uniwersyteckiej grał dla Vanderbilt Commodores, ale na ostatni sezon w NCAA przeniósł się do LSU Tigers, gdzie notował średnio ponad 15 punktów i 5 zbiórek na mecz.

W Europie grał w tureckim Aliaga Petkim Sport, z którym zakwalifikował się do Koszykarskiej Ligi Mistrzów. W trakcie sezonu wrócił jednak do USA, gdzie występował w Motor City Cruise. To ekipa bezpośrednio powiązana z występującym w NBA Detroit Pistons. W barwach Cruise w G League średnio zdobywał 8,3 pkt.

Przypomnijmy, że sezon Orlen Basket Ligi rusza w październiku, a pierwszym przeciwnikiem „czerwono-czarnych” będzie Legia Warszawa. To spotkanie odbędzie się w stolicy 5 października. Przypomnijmy jednak, że już we wrześniu lublinian czekają bardzo ważne wydarzenia. W dniach 20-24 września w Bułgarii powalczą o awans do Koszykarskiej Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale czeka ich starcie z hiszpańskim UCAM Murcia (20 września, godz. 20).

W ewentualnym półfinale przeciwnikiem będzie lepszy z pary: Karhu Basket Kauhajoki – Uniclub Bet-Juventus Utena (22 września, godz. 15.30). Finał zaplanowano na środę, 24 września (godz. 19). Natomiast już w dniach 27-28 września PGE Start czeka turniej o Pekao S.A. Superpuchar Polski.