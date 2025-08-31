PGE Start Lublin zakontraktował Tevina Macka

Chociaż w NBA nigdy nie udało mu się zagrać, to ma dość bogatą kartę zawodniczą. Grał bowiem już w Kosowie, we Włoszech, w Portugalii, Grecji, a nawet w Libanie, na Tajwanie czy w Arabii Saudyjskiej. Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że potrafił sobie poradzić w silnej greckiej ekstraklasie, chociaż trzeba zaznaczyć, że nie reprezentował topowych klubów. Drużyny Apollon Patras czy AS Karditsas nie należą do potentatów w tamtejszej lidze, ale same rozgrywki stoją na wysokim poziomie. Mack ma też na swoim koncie spory sukces międzynarodowy, bo w 2019 r. razem z reprezentacją USA sięgnął po złoto w Letniej Uniwersjadzie. W imprezie rozgrywanej we Włoszech średnio zdobywał blisko 10 pkt na mecz.

Mack nie jedynym graczem zakontraktowanym przez PGE Start w minionym tygodniu. Klub ogłosił również podpisanie nowej umowy z Wiktorem Kępką. 22-latek jest przede wszystkim ważnym koszykarzem drugoligowych rezerw, ale w minionym sezonie dostawał również swoje szanse w Orlen Basket Lidze. Zagrał nawet w jednym spotkaniu finałowej serii z Legią Warszawa.