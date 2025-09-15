Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 15 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
9:53
Strona główna » Sport » Piłka nożna » BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA

Klątwa Krzywdy wisi nad Orłem Czemierniki, Podlasie II wygrało w Milanowie

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
Red Sielczyk wygrał czwarty mecz w sezonie<br />
Red Sielczyk wygrał czwarty mecz w sezonie
(fot. RED SIELCZYK)

Podlasie II Biała Podlaska wywiozło komplet punktów z Milanowa. W meczu Absolwenta Domaszewnica z ŁKS Łazy obejrzeliśmy osiem goli. Unia Żabików pokonała na wyjeździe Lutnię Piszczac, a Sokół Adamów u siebie Grom Kąkolewnica. W meczu Az-Bud Komarówka Podlaska z Victorią Parczew kibice zobaczyli aż 11 goli.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Po ciekawym spotkaniu LKS Agrotex Milanów przegrał przed własną publicznością z rezerwami Podlasia Biała Podlaska. - Strzeliliśmy dwa piękne gole, szczególnej urody było trafienie z woleja Wiktora Niziołka. Nie mieliśmy za to szczęścia w sytuacjach bramkowych. W drugiej połowie stworzyliśmy trzy doskonałe okazje na trafienie do siatki przeciwnika - mówi Marek Burzec, kierownik LKS Agrotex Milanów.

Kibice w Milanowie obejrzeli dobry mecz. Decydujące trafienia padły w ciągu czterech minut. - Nie zasłużyliśmy na porażkę, za szybko traciliśmy bramki. Mamy żal do siebie za brak skuteczności - dodaje Burzec.

W dobrym humorze był opiekun Podlasia II Biała Podlaska. - To był ciężki mecz. Zespół z Milanowa postawił nam trudne warunki. Potrafiliśmy z wyniku 0:1 wyciągnąć najpierw na 2:1, a następnie na 3:2. Mamy młody zespół. Piłkarze włożyli dużo serca w to spotkanie. Podnieśliśmy się po dwóch straconych bramkach. Zespołowi należą się gratulacje za to zwycięstwo, jak i za pracę w minionym tygodniu. Nie wszystko nam wychodziło w tym meczu, ale szacunek dla drużyny, że i takie spotkania potrafimy wygrywać. Zmiennicy po raz kolejny zasługującą na pochwały. Nie pompujemy balonika, ciągle konsekwentnie pracujemy, żeby wygrywać kolejne spotkania i wierzymy w proces treningowy - mówi szkoleniowiec rezerw Podlasia Jakub Dobosz.

LKS Agrotex Milanów - Podlasie II Biała Podlaska 2:3 (1:1)

Bramki: Mazurek (5), Niziołek (69) - Wasilewski (11), Siemieniuk (67), Dobrodziej (73).

Milanów: Łukaszuk - Gil, Kolęda (86 Piątek), Kobojek, Zmorzyński, J. Kamiński (56 K. Romaniuk), Pawlak, G. Romaniuk (75 Trościańczyk), Niziołek (83 Krępski), Mazurek (79 K. Kamiński), Ostapiuk.

Podlasie II: Napiórkowski - Jeruzalski (50 Oremczuk), Sawczuk, Gryciuk, Fedoruk, Sacharuk, Wojtkowski (50 Kaszkiel), Wasilewski (55 Siemieniuk), Piotrowicz (53 Kucharczyk), Stalewski (60 Czeczelewski), Dobrodziej (80 Kozaczuk).

Kibice, którzy przybyli na mecz Absolwenta Domaszewnica z ŁKS Łazy nie mogli narzekać na brak emocji. Po pierwszej połowie górą byli goście, którzy prowadzili 2:0, ostatecznie triumfowali gospodarze. Podopieczni Roberta Różańskiego wygrali 5:3.

- Był to mecz o sześć punktów. Obie drużyny w przyszłości będą walczyć o utrzymanie. Strzeliliśmy dwa gole po stałych fragmentach i do przerwy wygrywaliśmy. Trener uczulał nas abyśmy zachowali skupienie i koncentrację w drugiej części. Straciliśmy trzy bramki w siedem minut. Szacunek dla przeciwnika, który przegrywając 0:2 podniósł się i wygrał. Szkoda, gdyż to spotkanie mogło zakończyć się korzystnym wynikiem - mówi Konrad Zdanikowski, kierownik ŁKS Łazy.

Po końcowym gwizdku zadowolony był opiekun Absolwenta Robert Różański. - Straciliśmy bramki po stałych fragmentach. Na szczęście moja drużyna szybko otrząsnęła się z tego i zadała swoje skuteczne ciosy. Siedem minut wstrząsnęło zespołem z Łazów. W tym czasie strzeliliśmy trzy gole i wyszliśmy na prowadzenie 3:2. W drugiej części rywal próbował grać piłą, ale to mój zespół miał inicjatywę. Z przebiegu spotkania wygraliśmy zasłużenie - mówi szkoleniowiec Absolwenta Domaszewanica Robert Różański.

Absolwent Domaszewnica - ŁKS Łazy 5:3 (0:2)

Bramki: Dołęga (48, 51, 70, z karnego 83), M. Domański (55) - Grzelak (35, 75), Pliszka (45).

Absolwent: Dzido - M. Domański, Trzaskowski, Oscar Junior, Pioruński (81 P. Domański), Duvan Orosco (46 Ksok), Dudziński (90 Nurzyński), Leszczak (65 Borowski), Ośkiewicz (46 Szczuchniak), Kabat, Dołęga.

Łazy: M. Ochnio - Siwiec, Janaszek, Rzewuski, Gałach, Grzelak, Rożen, Zalewski (65 Olichwirowicz), Skiba (81 Ozygała), Bednarczyk (85 Zdanikowski), Pliszka (72 Ostojski).

Skromne 1:0 odnieśli piłkarze Sokoła Adamów w starciu z Gromem Kąkolewnica. - Trudne warunki atmosferyczne, mecz walki. Grom, szczególnie w pierwszej połowie mógł zdobyć bramkę. W dobrej dyspozycji był nasz bramkarz Norbert Osial, który wybronił kilka groźnych strzałów. Cieszymy się z wygranej - mówi szkoleniowiec Sokoła Andrzej Zarzycki.

Drugie zwycięstwo w sezonie odniosła Unia Krzywda. Po pokonaniu przed własną publicznością przed dwoma tygodniami Unii Żabików 2:0, w niedzielę 3:2 ograła Orła Czemierniki. Po pierwszej część w lepszych nastrojach byli goście, którzy prowadzili 2:1. - Był to typowy mecz walki. Po zmianie stron przycisnęliśmy rywala i były tego efekty. Wygrana cieszy. Jeśli jest walka, jest też zwycięstwo - mówi szkoleniowiec Unii Krzywda Paweł Szlaski.

Niepocieszony końcowym rozstrzygnięciem był trener Orła Konrad Łabęcki. - Sami, po błędach, daliśmy rywalowi strzelić trzy gole. Od 2014 roku czyli od czasu kiedy prowadzę Orła, w Krzywdzie wygraliśmy tylko raz. Pamiętam, że było 2:1. Za każdym razem, kiedy tam pojedziemy, mózgowi naszej drużyny „odcina prąd”. To jest jakaś klątwa - ubolewa trener Łabęcki.

Unia Żbików pokonała na wyjeździe Lutnię Piszczac 2:1. - Sprawiliśmy niespodziankę. Od czasu kiedy prowadzą Unię czyli od dziewięciu lat nigdy nie wygraliśmy w Piszczacu. Zagraliśmy mądrze taktycznie, graliśmy blisko siebie, w strefach. Nastawiliśmy się na kontry i wiele razy byliśmy groźni w tym elemencie - tłumaczy Artur Dadasiewicz, szkoleniowiec zespołu z Żabikowa. - Nasza gra wyglądała słabo. Jeśli nie wykorzystuje się okazji, to się przegrywa - mówi trener Lutni Mateusz Kacik.

Aż 11 goli zobaczyli kibice w Komarówce Podlaskiej. Gospodarze, miejscowy Az-Bud prowadził już 4:0, następnie 5:1. Victoria Parczew poderwała się jeszcze do walki i do końca było bardzo ciekawie. Cztery bramki zdobył dla przyjezdnych Kacper Waniowski. - Chyba nikt nie myślał, że taki wynik padnie w tym spotkaniu. Podobnie, że od 0:4 zdołamy wyciągnąć na 5:5. Cztery gole strzeliliśmy grając już osłabieniu jednego zawodnika. W pierwszej połowie rywal był lepszy, w drugiej podnieśli się i pokazaliśmy, że potrafimy walczyć - mówi Jarosław Lewczuk, kierownik Victorii.

- Jako zawodnik, ale także jako trener nie przeżyłem takiego meczu. To był roller coaster. Po pierwszej połowie wygrywamy 4:0, a mimo to jest wynik 5:5. Dobrze, że w doliczonym czasie strzeliliśmy gola na 6:5. To spotkanie to dla nas bardzo pożyteczne doświadczenie. Musimy pamiętać, że rozluźnienie w meczu może mieć przykre konsekwencje - mówi Arkadiusz Kot, szkoleniowiec Az-Bud Komarówka Podlaska.

W spotkaniu beniaminków padł wynik 2:2. - Remis powinien być ze wskazaniem na nas. Jeśli nie strzela się wypracowanych sytuacji, to nie wygrywa się meczu - mówi Przemysław Sałański, trener KS Drelów. - W pierwszej połowie goście mieli więcej okazji, w drugiej gra się już wyrównała. Mogliśmy z tego spotkania wyciągnąć więcej. Remis jednak jest sprawiedliwy - ocenia szkoleniowiec Bizona Mariusz Ciołek.

Pozostałe wyniki: Sokół Adamów – Grom Kąkolewnica 1:0 (Ylmar 64). W 87 min Mateusz Baran (Sokół) przestrzelił rzut karny * Unia Krzywda – Orzeł Czemierniki 3:2 (Bieńczyk 45, A. Białach 48, z karnego 72 – Bożym 14, 21) * Lutnia Piszczac – Unia Żabików 1:2 (Gmur 89 - Pawelec 54, 84). Czerwona kartka: Damian Kaczmarek (Lutnia) w 86 min, za faul * Az-Bud Komarówka Podlaska – Victoria Parczew 6:5 (Borkowski 5, 19, Paczuski 15, Zdunek 30, 53, Kania 90 + 3 – K. Waniowski z karnego 48, z karnego 71, 75, 81, 83). Czerwone kartki: Adrian Kozłowski (Victoria) w 49 min, za drugą żółtą; Przemysław Bednarczyk (Victoria) w 86 min, za faul * Bizon Jeleniec – KS Drelów 2:2 (Okuń 21, Botwina 82 – Hołownia 6, Kondraciuk 35) * Red Sielczyk – Kujawiak Stanin 4:0 (Pastuszewski z karnego 38, M. Dorosz 65, Romaniuk z karnego 70, Syryjczyk 85). Czerwona kartki: Maciej Skwarek (Kujawiak) w 55 min, za drugą żółtą; Rafał Bielecki (Kujawiak) w 69 min, za drugą żółtą.

Górnik Łęczna bardzo łatwo ograł Stomilanki Olsztyn i wciąż pozostaje niepokonany w Orlen Ekstralidze

Górnik Łęczna bardzo łatwo ograł Stomilanki Olsztyn i wciąż pozostaje niepokonany w Orlen Ekstralidze

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
galeria
film
ZDJĘCIA, WIDEO

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

Górnik Łęczna zremisował wygrany mecz

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
bialska klasa okręgowa Orzeł Czemierniki Unia Krzywda ŁKS Łazy lks agrotex milanów Podlasie II Biała Podlaska absolwent domaszewnica ks red sielczyk

Pozostałe informacje

Kraków, 15 września: powołanie Dowództwa Wojsk Medycznych

Polska armia ma nową formację: Dowództwo Wojsk Medycznych

Powołujemy Dowództwo Wojsk Medycznych, by mieć możliwość rozwoju całej medycyny pola walki i rozwoju personelu, zarówno żołnierzy jak i cywilów – mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Marihuana, mefedron i amfetamina. Ponad pół kilograma narkotyków u 31-latka

Marihuana, mefedron i amfetamina. Ponad pół kilograma narkotyków u 31-latka

Policjanci z Puław zatrzymali 31-latka, u którego znaleźli ponad pół kilograma narkotyków. Ten trafił już do zakładu karnego i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara nawet do 10 lat pobawienia wolności.
Przebudowa Parku Międzyosiedlowego to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców Chełma

17 mln zł na zieleń i rekreację. Rusza wielka przebudowa Parku Międzyosiedlowego

Ponad 17 milionów złotych, trzy nieudane przetargi, miesiące negocjacji i wreszcie jest podpisana umowa. Po latach mieszkańcy Chełma doczekali się przełomu: Park Międzyosiedlowy na os. XXX-lecia stanie się zieloną wizytówką miasta. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2026 roku.
Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy źli i rozczarowani

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy źli i rozczarowani

Górnik Łęczna w niedzielę był o dosłownie włos od wygrania pierwszego meczu w tym sezonie. Kiedy na zegarze wybiła 90 minuta zielono-czarni prowadzili w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3:1. Mimo to spotkanie zakończyło się remisem 3:3, a Rafał Adamski będzie się zapewne jakiś czas śnić po nocach defensywie i bramkarzowi Górnika. Jak niedzielne spotkanie podsumował trener Maciej Stolarczyk i gdzie należy szukać pozytywów przed kolejnym meczem?
Ikarus, zwiedzanie dworca, a na finał darmowa komunikacja
18 września 2025, 8:30

Ikarus, zwiedzanie dworca, a na finał darmowa komunikacja

Bezpłatne przejazdy zabytkowym Ikarusem, wycieczka po Dworcu Lublin z przewodnikiem, lekcje dla najmłodszych i atrakcje w strefie rozrywki – to tylko część wydarzeń, które miasto przygotowało na tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności. Na finał, 22 września, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować komunikacją miejską za darmo.
Wpływ rozwodu na życie codzienne

Wpływ rozwodu na życie codzienne

Rozwód to znacznie więcej niż tylko formalne zakończenie małżeństwa. To jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w życiu, który fundamentalnie zmienia codzienną rzeczywistość. Jest to proces złożony i często trudny emocjonalnie, dotykający niemal każdego aspektu - od porannej kawy pitej w samotności, po długoterminowe plany finansowe. Wiele osób w tym okresie czuje się przytłoczonych i niepewnych tego, co przyniesie przyszłość.
"Kolejarz" czeka na przebudowę. W przetargu nowe zapisy o "funkcji obronnej"

"Kolejarz" czeka na przebudowę. W przetargu nowe zapisy o "funkcji obronnej"

W Domu Kultury Kolejarz znajdzie się Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Przeniesie się tam również Teatr im. H. Ch. Andersena. W przetargu zmieniono pewne zapisy uwzględniające m.in. funkcję ochronną tego miejsca.
Milioner z Lubelskiego nagrodzi za poczęcie dziecka w jego hotelu

Milioner z Lubelskiego nagrodzi za poczęcie dziecka w jego hotelu

Sieć hoteli Arche rusza z nietypową kampanią, która ma zahamować kryzys demograficzny w Polsce. Milioner Władysław Grochowski zachęca do „poczęcia dziecka w trakcie pobytu” w hotelu.

Potok Sitno zaczął dobrze, ale później strzelała Omega Stary Zamość. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Potok Sitno zaczął dobrze, ale później strzelała Omega Stary Zamość. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Potok Sitno świetnie zaczął domowy mecz z Omegą Stary Zamość, ale potem musiał pogodzić się z dominacją gości i wysoką porażką. Ekipa Pawła Lewandowskiego wygrała aż 6:1, a dwa gole dla przyjezdnych strzelił były piłkarz ekipy z Sitna Aureliusz Miedźwiedź
"Życie warte rozmowy". Nietypowe tabliczki na lubelskich wiaduktach

"Życie warte rozmowy". Nietypowe tabliczki na lubelskich wiaduktach

Na wiaduktach i kładkach w Lublinie kilka dni temu pojawiły się tabliczki „Życie warte rozmowy. Porozmawiajmy...” z numerem telefonu 733 588 900, pod którym można całodobowo uzyskać pomoc.
Red Sielczyk wygrał czwarty mecz w sezonie

Klątwa Krzywdy wisi nad Orłem Czemierniki, Podlasie II wygrało w Milanowie

Podlasie II Biała Podlaska wywiozło komplet punktów z Milanowa. W meczu Absolwenta Domaszewnica z ŁKS Łazy obejrzeliśmy osiem goli. Unia Żabików pokonała na wyjeździe Lutnię Piszczac, a Sokół Adamów u siebie Grom Kąkolewnica. W meczu Az-Bud Komarówka Podlaska z Victorią Parczew kibice zobaczyli aż 11 goli.
56 chętnych do lubelskiej policji. Kiedy kolejne nabory?

56 chętnych do lubelskiej policji. Kiedy kolejne nabory?

56 kandydatów przystąpiło w weekend do pierwszych etapów rekrutacji do służby w lubelskiej policji. Na początek test wiedzy i sprawności fizycznej.

Banki krwi świecą pustkami. Lekarze biją na alarm
HARMONOGRAM AKCJI

Banki krwi świecą pustkami. Lekarze biją na alarm

Wrzesień to trudny czas dla krwiodawstwa. Po wakacjach magazyny nie zostały jeszcze uzupełnione, a krew potrzebna jest ciągle do ratowania życia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza na cotygodniowe terenowe akcje oddawania krwi.
W Lubelskiem zawyły syreny. Prezydent Chełma apeluje o natychmiastowe szkolenia dla ludności

W Lubelskiem zawyły syreny. Prezydent Chełma apeluje o natychmiastowe szkolenia dla ludności

W sobotę w Świdniku i Chełmie zawyły syreny alarmowe, ale wielu mieszkańców nie wiedziało, jak się zachować. Prezydent Chełma uważa, że potrzeba "powszechnych szkoleń dla ludności cywilnej".
Walki na stadionie Sygnału nie brakowało, ale zdecydowanie bardziej konkretni byli piłkarze rezerw Górnika
ZDJĘCIA
galeria

Grad goli w lubelskiej okręgówce, Górnik II Łęczna rozbił Sygnał

To była rekordowa kolejka pod względem zdobyczy bramkowych. Na kolejnych obiektach gole padały jak z rogu obfitości
BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA
6. KOLEJKA

Wyniki:

Az-Bud Komarówka Podlaska - Victoria Parczew 6-5
Red Sielczyk Biała Podl. - Kujawiak Stanin 4-0
Sokół Adamów - Grom Kąkolewnica 1-0
Unia Krzywda - Orzeł Czemierniki 3-2
Bizon Jeleniec - KS Drelów 2-2
Lutnia Piszczac - Unia Żabików 1-2
Absolwent Domaszewnica - ŁKS Łazy 5-3
LKS Milanów - Podlasie II Biała Podl. 2-3

Tabela:

1. Podlasie II 6 15 25-10
2. Drelów 6 14 16-3
3. Victoria 6 13 29-12
4. Orzeł 6 12 16-9
5. Sielczyk 6 12 13-10
6. Az-Bud 6 10 23-12
7. Milanów 6 10 21-14
8. Lutnia 6 9 14-12
9. Absolwent 6 9 16-15
10. Żabików 6 9 9-9
11. Sokół 3 9 4-10
12. Grom 6 6 8-16
13. Krzywda 6 6 7-33
14. Łazy 6 4 11-16
15. Bizon 6 2 8-25
16. Kujawiak 6 0 3-17

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 