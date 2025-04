LKS Milanów urwał punkty Orlętom Łuków. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

W świadomości kibiców w województwie lubelskim futbol w Łukowie stał zawsze na wysokim poziomie. Były nawet momenty, że sięgał on III ligi. Ostatni raz miało to miejsce w sezonie 2012/2013, kiedy na miejscowy stadion przyjeżdżały takie firmy jak Stal Mielec czy Chełmianka Chełm. W kolejnych latach następowało systematyczne pogorszenie się stanu piłki nożnej w Łukowie, aż wreszcie w sezonie 2022/2023 doszło do spadku do klasy okręgowej.

Pierwszy sezon w nowej rzeczywistości nie zakończył się dla Orląt udanie, ponieważ miejscowy klub walczył o powrót do IV ligi, ale na finiszu został wyprzedzony przez Lutnię Piszczac i rezerwy Podlasia Biała Podlaska. W obecnych rozgrywkach miało być już inaczej. I rzeczywiście po rundzie jesiennej wydawało się, że klub jest na najlepszej drodze do wywalczenia awansu. 40 punktów wywalczonych w 15 spotkaniach dawało pozycje lidera z cztery punkty przewagi nad Lutnią Piszczac.

Wiosna w wykonaniu Orląt jest już słaba. W tabeli za pięć kolejek z tej rundy łukowianie są dopiero na siódmym miejscu. Mimo to przed rozpoczęciem 20 serii gier byli liderem rozgrywek. W sobotę tę lokatę stracili, bo Lutnia Piszczac pewnie ograła 3:1 Podlasie II.

Łukowianie natomiast zaledwie zremisowali z LKS Milanów. Wprawdzie przeciwnik to trzecia siła bialskopodlaskiej klasy okręgowej, to jednak przebieg meczu dawał nadzieję miejscowym kibicom na zwycięstwo. W 25 minucie Orlętom dał prowadznie Sebastian Sowisz. 25-letni pomocnik to piłkarz, który spróbował już futbolu na wysokim poziomie, kiedyś występował w III lidze w barwach Orląt Spomlek Radzyń Podlaski.

Radość kibiców w Łukowie trwała jednak tylko sześć minut, bo do remisu doprowadził Emil Mazurek. Później, chociaż obie ekipy miały jeszcze swoje sytuacje, to żaden z zawodników nie był w stanie sforsować dobrze funkcjonujących defensyw i mecz zakończył się sprawiedliwym podziałem punktów.

Orlęta Łuków – LKS Milanów 1:1 (1:1)

Bramki: Sowisz (25) – Mazurek (31).

Orlęta: Żmuda – Dajos (78 Osiak), Sierociuk, Młynarczyk, Jaworski, Sowisz, Tomasiak, Szymecki, Chojniak, Pracz (60 Kłoda), Mućka (46 Kołodziejczuk).

Milanów: Romaniuk – Mazurek (90 Gil), Kobojek, Pawlina (78 Karwacki), Kolęda, Pawlak (64 Sidor), Ostapiuk (87 Kowalski), Kamiński (72 Tobeński), Gil, Niziołek (90 Dobosz), Kravchenko.

Żółte kartki: Sierociuk, Sowisz, Kołodziejczuk – Kolęda, Kamiński, Tobeński. Sędziował: Nestorowicz. Widzów: 100.

BIALSKA KLASA OKRĘGOWA

Orzeł Czemierniki – Orlęta Spomlek II Radzyń Podlaski 4:1 (Bożym 57, 67, 71, Kołtuniewicz 6 – Kaprianiuk 21) * Victoria Parczew – Red Sielczyk 6:2 (Domański 22, 45, Waniowski 26, 63 Chomiuk 33, Gryczuk 77 – Pastuszewski 31, Syryjczyk 48) * Az-Bud Komarówka – Unia Krzywda 2:1 (Domański 78, Borkowski 82 – Białach 37) * ŁKS Łazy – Sokół Adamów 0:1 (Dołęga 70 z karnego) * Absolwent Domaszewnica – Unia Żabików 1:2 (Sadło 76 - Drygiel 54, Bednarczyk 82) * Lutnia Piszczac – Podlasie II Biała Podlaska 3:1 (Goździołko 16, Tuttas 32, Ramontowski 63, Kobyliński 64) * Grom Kąkolewnica – Kujawiak Stanin 1:3 (Matejek 3 - Skwarek 22, 65, Bednarczyk 86).