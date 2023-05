Orzeł Czemierniki – Grom Kąkolewnica 0:4, środowe wyniki bialskiej okręgówki

Już po pierwszej połowie goście pokazali miejscowym miejsce w szeregu – wygrywali 4:0. Klasycznego hat-tricka ustrzeli Jakub Piwowar.

– To 17-latek, którego pozyskaliśmy wiosną z Top-54 Biała Podlaska. Namówił go do przyjścia trener Edmund Koperwas. Kuba zajął miejsce kontuzjowanego Mariusza Lecyka, który już niebawem ma powrócić do gry – mówi Paweł Krzeski, kierownik Gromu. A trener Koperwas dodaje: od początku widać było u naszych zawodników chęć rewanżu za porażkę 0:3 z jesieni, w Kąkolewnicy. Już po pierwszej połowie powinniśmy prowadzić zdecydowanie wyżej. Rzut karny był ewidentny, podyktowany za faul na Dominiku Rycaju.

Az-Bud Komarówka Podlaska prowadził już 2:0 w spotkaniu z ŁKS Łazy. Goście pokazali, że warto grać do końca i doprowadzili do remisu 2:2.

– Podnieśliśmy się z kolan. W końcówce gospodarze przycisnęli, my też mieliśmy swoje sytuacje na kolejne bramki. Podział punktów jest sprawiedliwy - mówi kierownik ŁKS Marcin Chwedoruk. – Jeśli wygrywasz 2:0 i remisujesz, to musisz odczuwać niedosyt. Powinniśmy zamknąć ten mecz i zwyciężyć. W kontekście całego spotkania podział punktów jest jednak sprawiedliwy – ocenia trener Az-Bud Witalij Mielniczuk.

Ważne zwycięstwo odniosła Unia Krzywda. Drużyna prowadzona przez trenera Zbigniewa Lamka pokonała Absolwenta Domaszewnica 1:0. To bardzo cenny komplet punktów gospodarzy w walce o utrzymanie.

Wyniki 23. kolejki: Orzeł Czemierniki – Grom Kąkolewnica 0:4 (Madejski 9, Piwowar 24, 34, 40 z karnego) * Az-Bud Komarówka Podlaska – ŁKS Łazy 2:2 (Daniłko 17 z karnego, Fortuna samobójcza 28 – Janaszek 35, Szustek 60 z karnego) * LKS Agrotex Milanów – LZS Dobryń 4:0 (Ostapiuk 20 z karnego, 62, Gil 70, Podgajny 80) * Kujawiak Stanin – Sokół Adamów 1:0 (Osiak 15) * Unia Żabików – Victoria Parczew 1:2 (Pieńko 74 – E. Waniowski, K. Waniowski 32) * Młodzieżówka Radzyń Podlaski – Bad Boys Zastawie 0:2 (Botwina 17, Mateusz Cizio 39) * Unia Krzywda – Absolwent Domaszewnica 1:0 (Bieńczyk 75) * Tytan Wisznice – Lutnia Piszczac 1:4 (Kisiel 46 – Ramotowski 3, Artymiuk 6, Tuttas 65, Mackiewicz 83).