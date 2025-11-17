Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 17 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne

BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
10:34
Strona główna » Sport » Piłka nożna » BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA

Podlasie II mocno zakończyło jesień, pozostałe wyniki bialskiej okręgówki

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
Red Sielczyk zakończył rundę jesienną remisem
Red Sielczyk zakończył rundę jesienną remisem (fot. Red Sielczyk/facebook)

Wysokie zwycięstwo lidera z Białej Podlaskiej. Wygrane Orła Czemierniki, Unii Żabików, Az-Bud Komarówka Podlaska i Gromu Kąkolewnica.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Orzeł Czemierniki zainkasował bardzo cenne trzy punkty. Podopieczni trenera Konrada Łabęckiego pokonali na swoim terenie Absolwenta Domaszewnica 3:0.

– Chcieliśmy zagrać ten mecz już w sobotę. Jednak jak przyszło co do czego, to okazało się, że mamy krótką ławkę rezerwowych. W sumie do gry było 14 piłkarzy, rywal miał13 zawodników – tłumaczy szkoleniowiec Orła Konrad Łabęcki.

Gospodarze rozstrzygnęli spotkanie w pierwszej części. Strzelili trzy gole, czym skutecznie odebrali rywalowi ochotę do dalszej gry i walki o wywiezienie korzystnego rezultatu. – W przekroju całego spotkania byliśmy zespołem lepszym. Dobrze graliśmy piłką, nieźle radziliśmy sobie w realizacji założeń taktycznych i grze bez piłki – przekonuje trener Łabęcki.

Orzeł zakończył pierwszą rundę na siódmej pozycji. – Miejsce, które zajmujemy na półmetku rozgrywek jest adekwatne do naszych możliwości i naszej pracy. Tyle ile trenujemy w tygodniu, a praktycznie wychodzi, że mało, a nawet bardzo mało, to mamy wynik taki jaki mamy. Chwała moim zawodnikom za to, że mobilizują się na mecze, przyjeżdżają i w każdym spotkaniu walczą o jak najlepszy wynik – dodaje opiekun Orła.

Prowadzące w tabeli rezerwy Podlasia Biała Podlaska nie miały najmniejszych problemów z udowodnieniem, że są lepsze od zajmującego 15. lokatę przed ostatnią kolejką ŁKS Łazy. Goście wygrali aż 9:0.

– Mecz wyjazdowy i to jeszcze w ostatniej kolejce zawsze nie jest łatwy. Drużyna podeszła do tego spotkania skoncentrowana i z pełnym zaangażowanie. Na pewno cieszy wysoka skuteczność, bardzo wysokim wynikiem pożegnaliśmy się z rundą jesienną. Teraz mamy czas na należyty odpoczynek i wyciągnięcie wniosków, co jeszcze należy poprawić przed rundą rewanżową, żeby wiosną być jeszcze lepszym – ocenia trener Podlasia II Jakub Dobosz.

Zespół z Białej Podlaskiej został mistrzem jesieni z pokaźną zaliczką punktową nad wicemistrzem rundy jesiennej.

– Fakt, przewaga jest spora. Nie skupiamy się jednak nad tym. Przed nami jeszcze wiele meczów w rundzie rewanżowej. Zawodnicy pracują i są tego wyniki. Nikt nie chce osiąść na laurach. W dalszym ciągu będziemy solidnie pracować aby wygrywać mecze – zapowiada opiekun rezerw III-ligowca.

Grom Kąkolewnica nie miał najlepszego początku w meczu z beniaminkiem KS Drelów. Już w drugiej minucie to goście objęli prowadzenie 1:0. Ostatecznie gospodarze strzelili dwa gole i wygrali 2:1. – Początek był bardzo dobry, później już nie było tak dobrze. Zagraliśmy najsłabsze spotkanie w rundzie – mówi trener KS Drelów Przemysław Sałański.

Sokół Adamów przystąpił do meczu z Az-Bud Komarówka Podlaska osłabiony. - Zabrakło bramkarza i kilku zawodników z pola. Między słupkami stanął gracz z pola Mateusz Sikora. W pierwszej połowie jeszcze był remis, później już górowali goście – mówi trener Sokoła Andrzej Zarzycki.

Po zmianie stron goście strzelili jeszcze pięć goli. – Nie przypuszczałem, że po remisowej pierwszej połowie wygramy aż tak wysoko. Cieszy zwycięstwo – mówi Arkadiusz Kot, szkoleniowiec Az-Bud Komarówka Podlaska.

Pozostałe mecze 15. kolejki:

Orzeł Czemierniki - Absolwent Domaszewnica 3:0 (Golec 13, Kula z karnego 23, Kołtuniewicz 34) * ŁKS Łazy - Podlasie II Biała Podlaska 0:9 (Wasilewski 6, 58, Dobrodziej 24, 85, Hanuszyk 63, Kucharczyk 68, Stalewski 78, Józwuk 80, Sawczuk 89) * Grom Kąkolewnica - KS Drelów 2:1 (Stepulak 29, Muszyński 80 - Wojtczuk 2) * Sokół Adamów - Az-Bud Komarówka Podlaska 1:6 (Pioruński 37 - Derlukiewicz 20, Korol 48, Tymoszuk 53, 60, Kania 68, Szymański z karnego 76). Czerwona kartka: Daniel Korol (Az-Bud) w 90 min, za zagranie piłki ręką w polu karnym. W 90 + 1 min Paweł Kula (Sokół) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz) * Red Sielczyk - Victoria Parczew 0:0 * Kujawiak Stanin - Unia Żabików 2:5 (S. Osiński 35, K. Gryczka 38 - Pawelec 8, 90, Sowa 29, Błyskun 66, Kurzacz 73). Czerwone kartki: Szymon Bielecki (Kujawiak) w 19 min, za faul; Maksymilian Sowa (Żabików) w 79 min, za drugą żółtą.

W spotkaniu na szczycie Bogdanka LUK Lublin przegrała z Asseco Resovią Rzeszów 2:3
ZDJĘCIA

Trzecia porażka z rzędu. Bogdanka LUK Lublin tym razem gorsza od Asseco Resovii Rzeszów

galeria
Trener Paweł Szlaski poprowadził Unię Krzywda do zwycięstwa nad LKS Agrotex Milanów

Unia Krzywda wzorcowo rozegrała mecz z LKS Agrotex Milanów, Lutnia lepsza od Bizona

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
bialska klasa okręgowa Orzeł Czemierniki ŁKS Łazy Podlasie II Biała Podlaska

Pozostałe informacje

W Puławach trwa naprawa sieci trakcyjnej nad torami po niedzielnym incydencie

Prezes PKP PLK: „Kilka incydentów” na trasie Warszawa–Lublin. Procedury zadziałały, trwa śledztwo

Na linii kolejowej Warszawa–Lublin w niedzielę doszło do kilku incydentów – potwierdził w poniedziałek prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Piotr Wyborski. Jak podkreśla, procedury bezpieczeństwa zadziałały, maszynista i dyżurny ruchu byli w stałym kontakcie, a nikt z pasażerów nie ucierpiał. Sprawę badają służby, które nie wykluczają sabotażu.
Victoria Łukowa wróciła na zwycięską ścieżkę w ostatniej kolejce rundy jesiennej

Victoria Łukowa wróciła na zwycięską ścieżkę w ostatniej kolejce rundy jesiennej

Po dwóch porażkach z rzędu na zwycięską ścieżkę wróciła Victoria Łukowa. W sobotę niedawny lider tabeli nie miał większych problemów z pokonaniem Andorii Mircze na jej terenie różnicą trzech bramek
Zapłacimy więcej za bilety. Spora podwyżka w komunikacji

Zapłacimy więcej za bilety. Spora podwyżka w komunikacji

O tym, że w 2026 roku możemy spodziewać się podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej wiedzieliśmy od dwóch miesięcy, gdy opublikowano miejskie założenia do budżetu. Teraz poznajemy szczegóły, które z pewnością nie ucieszą pasażerów.

Tragiczne zakończenie weekendu. Życia 46-latki nie udało się uratować

Tragiczne zakończenie weekendu. Życia 46-latki nie udało się uratować

W niedzielne popołudnie z niewyjaśnionych przyczyn samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Niestety jej życia nie udało się uratować.
Red Sielczyk zakończył rundę jesienną remisem

Podlasie II mocno zakończyło jesień, pozostałe wyniki bialskiej okręgówki

Wysokie zwycięstwo lidera z Białej Podlaskiej. Wygrane Orła Czemierniki, Unii Żabików, Az-Bud Komarówka Podlaska i Gromu Kąkolewnica.
Do zdarzenia doszło w okolicach stacji kolejowej Puławy-Azoty
pilne

Atak na kolejny pociąg. Zerwana trakcja, uszkodzone szyby w wagonie

W niedzielę wieczorem na linii kolejowej nr 7 doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia, tym razem na trasie Puławy-Dęblin. Nieznani sprawcy wycięli kawaek sieci trakcyjnej. Pociąg Intercity z blisko 500 pasażerami na pokładzie musiał awaryjnie hamować. Uszkodzony przewód wybił szyby w jednym z wagonów.

Milion złotych w Lotto Plus! Wysoka wygrana padła w Lublinie

Milion złotych w Lotto Plus! Wysoka wygrana padła w Lublinie

Aż 1 000 000 zł padło w losowaniu Lotto Plus z 15 listopada 2025 roku
Jak nie popaść w kłopoty? Dzień Otwarty Notariatu już 22 listopada 2025 r.

Jak nie popaść w kłopoty? Dzień Otwarty Notariatu już 22 listopada 2025 r.

W sobotę 22 listopada 2025 r., w godzinach 10:00 - 16:00, notariusze w całej Polsce zapraszają na 16. edycję Dnia Otwartego Notariatu - ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, podczas której każdy może uzyskać bezpłatną informację prawną u notariusza.
Jacek Paździor to opiekun zdolnej młodzieży Sygnału Lublin

Sygnał Lublin ograł Piaskovię, KS Cisowianka Drzewce liderem po pierwszej rundzie

Jacek Paździor w tej rundzie może poczuć się jak szkolny wychowawca. 48-latek pracuje w Sygnale głównie z młodzieżą. Przynosi to niezłe efekty, bo lublinianie zimę spędzą w środku tabeli.
Trzech grup krwi praktycznie nie ma. RCKiK zaprasza na akcje oddawania krwi
HARMONOGRAM AKCJI

Trzech grup krwi praktycznie nie ma. RCKiK zaprasza na akcje oddawania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w terenowych akcjach oddawania krwi. W szczególności brakuje trzech grup.

Na Unii Lubelskiej roboty idą jak burza. Kolejna zmiana organizacji ruchu

Na Unii Lubelskiej roboty idą jak burza. Kolejna zmiana organizacji ruchu

Sprzyjająca aura pozwoliła wykonawcy przyspieszyć roboty na ul. Zamojskiej, ale kierowcy w piątek i tak swoje odstali. Po obserwowanych w godzinach szczytu zatorach miasto zdecydowało się wprowadzić nową organizację ruchu na jednym z najważniejszych węzłów w centrum.
Egzotyczne Zwierzęta w Lublinie
23 listopada 2025, 10:00

Egzotyczne Zwierzęta w Lublinie

Targi zwierząt egzotycznych to wyjątkowe wydarzenie, odbywające się w wielu miastach Polski, poświęcone zwierzętom z najróżniejszych stron świata. To jedno z najbardziej efektownych i kolorowych wydarzeń egzotycznych w całej Polsce, które przyciąga zarówno pasjonatów, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z hodowlą.
Kibice zrobili swoje podczas meczu Bogdanki LUK Lublin z Asseco Resovią
ZDJĘCIA
galeria

Kibice zrobili swoje podczas meczu Bogdanki LUK Lublin z Asseco Resovią

Na trybunach, jak zwykle gorąca atmosfera i nieustający doping. Niestety, na parkiecie trzecia porażka z rzędu. Bogdanka LUK Lublin tym razem musiała uznać wyższość Asseco Resovii, z którą przegrała po dramatycznym spotkaniu 2:3. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun hali Globus.
Dziś mecz Malta - Polska. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Malta - Polska. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Reprezentacja Polski kończy eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata. W ostatnim meczu w tym roku Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Maltą. Być może selekcjoner Jan Urban potraktuje to spotkanie jako okazję do dania szansy zawodnikom, którzy do tej pory grali w naszej drużynie nieco mniej
Na niemieckiej aukcji ponad 20 artefaktów dotyczących więźniów obozu na Majdanku

Na niemieckiej aukcji ponad 20 artefaktów dotyczących więźniów obozu na Majdanku

Ponad 20 materiałów dotyczących więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku znalazło się wśród dokumentów wystawionych na aukcji w Neuss – poinformowała w niedzielę rzeczniczka Państwowego Muzeum na Majdanku Agnieszka Kowalczyk-Nowak. Podkreśliła, że miejsce takich dokumentów jest wyłącznie w odpowiednich instytucjach.
BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA
15. KOLEJKA

Wyniki:

Orzeł Czemierniki - Absolwent Domaszewnica 3-0
Grom Kąkolewnica - KS Drelów 2-1
Kujawiak Stanin - Unia Żabików 2-5
ŁKS Łazy - Podlasie II Biała Podlaska 0-9
Red Sielczyk Biała Podl. - Victoria Parczew 0-0
Sokół Adamów - Az-Bud Komarówka Podlaska 1-6
Unia Krzywda - LKS Milanów 2-0
Bizon Jeleniec - Lutnia Piszczac 1-3

Tabela:

1. Podlasie II 15 40 64-18
2. Az-Bud 15 32 56-25
3. Lutnia 15 31 49-23
4. Victoria 15 30 53-25
5. Drelów 15 29 41-17
6. Milanów 15 29 49-24
7. Orzeł 15 25 40-34
8. Sokół 15 22 20-24
9. Sielczyk 15 20 20-29
10. Żabików 15 19 23-35
11. Krzywda 15 17 18-44
12. Bizon 15 14 26-46
13. Absolwent 15 14 25-33
14. Grom 15 14 17-36
15. Łazy 15 5 18-52
16. Kujawiak 15 3 9-63

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 