Egzotyczne Zwierzęta w Lublinie

Targi zwierząt egzotycznych to wyjątkowe wydarzenie, odbywające się w wielu miastach Polski, poświęcone zwierzętom z najróżniejszych stron świata. To jedno z najbardziej efektownych i kolorowych wydarzeń egzotycznych w całej Polsce, które przyciąga zarówno pasjonatów, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z hodowlą.
W jednym miejscu spotkają się wystawcy ze świata terrarystyki, botaniki oraz akwarystyki. Są to doświadczeni hodowcy, specjaliści oraz miłośnicy egzotyki, od których można zaczerpnąć porady i poznać tajniki opieki nad wymagającymi gatunkami. Uczestnicy zobaczą setki wyjątkowych okazów gadów, płazów, stawonogów, ssaków egzotycznych, ryb czy też ptaków, takich jak papugi i kanarki. Nie zabraknie również stoisk z akcesoriami, roślinami tropikalnymi oraz specjalistycznym sprzętem hodowlanym, umożliwiającym stworzenie doskonałych warunków dla egzotycznych zwierząt.
Już 23 listopada targi zawitają również do Lublina! W godzinach 10.00–16.00 na Targach Lublin przy ulicy Dworcowej będzie można oglądać tę niesamowitą wystawę, uczestniczyć w prezentacjach oraz poznać ludzi, dla których egzotyka jest prawdziwą pasją.