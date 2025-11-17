Na Unii Lubelskiej roboty idą jak burza. Kolejna zmiana organizacji ruchu

Sprzyjająca aura pozwoliła wykonawcy przyspieszyć roboty na ul. Zamojskiej, ale kierowcy w piątek i tak swoje odstali. Po obserwowanych w godzinach szczytu zatorach miasto zdecydowało się wprowadzić nową organizację ruchu na jednym z najważniejszych węzłów w centrum.
Od poniedziałku, 17 listopada, kierowcy jadący al. Unii Lubelskiej od strony ronda Lubelskiego Lipca ’80 nie skręcą w lewo w ul. Zamojską. Przejadą tylko na wprost.
Wyjątek? Tylko komunikacja miejska – autobusy i trolejbusy utrzymają dotychczasową relację. To właśnie dla nich zmiana ma największe znaczenie, bo zatory na skrzyżowaniu zaczęły odbijać się na punktualności kursowania.
– Celem zmian jest upłynnienie przejazdu i ograniczenie opóźnień komunikacji miejskiej – mówi Monika Fisz, rzeczniczka ZDiTM.
Nowa organizacja ruchu ma potrwać około tygodnia, choć samorząd zastrzega, że ostateczny termin zależy od pogody i tempa usuwania kolizji z sieciami podziemnymi.
Objazdy dla kierowców
Miasto rekomenduje korzystanie z tras alternatywnych:
- Al. Piłsudskiego → Dolna Panny Marii lub Narutowicza,
- Al. Unii Lubelskiej → rondo Dmowskiego → Al. Tysiąclecia → Wodopojna.
W ostatni weekend wykonawcy udało się usunąć część kolizji pod ziemią, co powinno pozwolić na bardziej intensywne prace w najbliższych dniach.