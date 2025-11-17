Milion złotych w Lotto Plus! Wysoka wygrana padła w Lublinie

Wysoka wygrana na Lubelszczyźnie! Podczas losowania Lotto Plus, które odbyło się 15 listopada 2025 roku, szczęście uśmiechnęło się do gracza z Lublina. Laureat zgarnie dokładnie 1 000 000 zł, czyli gwarantowaną główną wygraną w Lotto Plus.

Zwycięski zakład został zawarty w kolekturze LOTTO przy ulicy Śliwińskiego 1, lokal 3. To właśnie tam padł milion, który z pewnością odmieni życie szczęśliwego gracza.

Gratulujemy zwycięzcy i zachęcamy wszystkich do próbowania swojego szczęścia w kolekturach, poprzez stronę www.lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Kto wie — może kolejny milion trafi ponownie na Lubelszczyznę?