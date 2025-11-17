Zapłacimy więcej za bilety. Spora podwyżka w komunikacji

– Zgodnie z założeniami proponowanej uchwały w 2026 roku przewiduje się zmiany cen biletów komunikacji miejskiej średnio o 10 procent – informuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Co to oznacza w praktyce? Normalny bilet czasowy to obecnie wydatek rzędu 3 złotych (15-minutowy), 4 zł (40-minutowy) i 4,80 zł (90-minutowy). Jeśli w życie wejdzie proponowana podwyżka, a wydaje się to być formalnością, za każdy z tych biletów zapłacimy odpowiednio 3,40 zł, 4,60 zł i 5,20 zł. Największą przebitkę widzimy więc na najpopularniejszym bilecie 40-minutowym.

Podwyżka dotyczyć będzie jednak nie tylko biletów czasowych, ale również okresowych. Tutaj jednak o wyższe opłaty martwić się nie muszą posiadacze Lubelskiej Karty Miejskiej. – Założeniem są preferencje dla naszych stałych klientów (bilety okresowe), którzy ponadto dokładają się do budżetu miasta, czyli odprowadzają podatki w Lublinie (Lubelska Karta Miejska). Tym samym ceny biletów okresowych dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej, miałyby pozostać na dotychczasowym poziomie – informuje Fisz.

Zmianie nie ulegną też stawki za bilety turystyczne. Jednodniowy bilet kosztuje 11 zł, na pięć dni – 45 zł. Te bilety sprzedawane są w ramach pakietu turysty przez Lokalną Organizację Turystyczną Metropolia Lublin i są honorowane w pojazdach komunikacji miejskiej.

Warto dodać, że obecne ceny przejazdów obowiązują od 1 lipca 2022 roku i prawdopodobnie przestaną być aktualne z dniem 16 lutego 2026 roku, bo właśnie wtedy ma wejść w życie nowy cennik. Oczywiście jeśli zagłosuje za tym Rada Miasta, ale tutaj arytmetyka jest nieubłagana. Prezydenccy radni mają przewagę i zapewne podniosą rękę za proponowaną przez siebie zmianą cen.



"Ostatnia zmiana cen biletów w lubelskiej komunikacji miejskiej wprowadzona była w lipcu 2022r. i oparta była o aktualny wówczas wskaźnik inflacji (wynosiła również ok 10%). Od tamtego czasu w wielu innych miastach w Polsce, zarówno tych większych jak Łódź czy Poznań, jak i tych porównywalnej do Lublina wielkości np. (Szczecin, Białystok czy Gdańsk), a także mniejszych ośrodkach (np. Częstochowa, Rzeszów, Toruń, Olsztyn czy Kielce) wprowadzono podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Zakłada się, że podniesienie cen biletów na zaproponowanym poziomie spowoduje zwiększenie wpływów z ich sprzedaży, co pozwoli na zrównoważenie zwiększonych kosztów utrzymania komunikacji miejskiej wynikających m.in. ze wzrostu płacy minimalnej (która od lipca 2022 r. wzrosła aż 5-ciokrotnie łącznie o kwotę 1650 zł) czy też wzrostu inflacji (w okresie tym skumulowana inflacja wyniosła około 40%, zaś wzrost kosztu wozokilometra dla trakcji autobusowej wyniósł 21,39%, a dla trakcji trolejbusowej 31,63%)" – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.



Cały projekt, włącznie z nowym taryfikatorem cen, do przeczytania TUTAJ.



Podwyżka budzi oczywiście uzasadnione protesty i wątpliwości pasażerów, szczególnie że nowe ceny będą porównywalne (a na niektórych biletach nawet wyższe) z cenami w warszawskiej komunikacji. Z drugiej strony są duże miasta, gdzie za bilety płaci się znacznie drożej – przytoczyć można choćby przykład Krakowa czy Poznania.