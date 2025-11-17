Tragiczne zakończenie weekendu. Życia 46-latki nie udało się uratować

W niedzielne popołudnie z niewyjaśnionych przyczyn samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Niestety jej życia nie udało się uratować.
Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w miejscowości Stare Kaliszan w powiecie opolskim.
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Volkswagenem 46-letnia obywatelka Ukrainy z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała z drogi gminnej po czym auto, którym kierowała uderzyło w drzewo – informuje aspirant Katarzyna Bigos z opolskiej policji.
Pomimo podjętej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Jadący z nią 43-latek został przewieziony do szpitala.
Decyzją prokuratury ciało 46-latki zostało zabezpieczone w celu wykonania sekcji zwłok. Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia i jednocześnie apeluje o zachowanie rozwagi i ostrożności oraz o dostosowanie prędkości pojazdów do warunków panujących na drodze.