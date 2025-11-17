Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Tragiczne zakończenie weekendu. Życia 46-latki nie udało się uratować

Autor: oprac. IC
(fot. KPP Opole Lubelskie)

W niedzielne popołudnie z niewyjaśnionych przyczyn samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Niestety jej życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w miejscowości Stare Kaliszan w powiecie opolskim.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Volkswagenem 46-letnia obywatelka Ukrainy z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała z drogi gminnej po czym auto, którym kierowała uderzyło w drzewo – informuje aspirant Katarzyna Bigos z opolskiej policji.

Pomimo podjętej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Jadący z nią 43-latek został przewieziony do szpitala.

Decyzją prokuratury ciało 46-latki zostało zabezpieczone w celu wykonania sekcji zwłok. Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia i jednocześnie apeluje o zachowanie rozwagi i ostrożności oraz o dostosowanie prędkości pojazdów do warunków panujących na drodze.

W Puławach trwa naprawa sieci trakcyjnej nad torami po niedzielnym incydencie

Prezes PKP PLK: „Kilka incydentów” na trasie Warszawa–Lublin. Procedury zadziałały, trwa śledztwo

Na linii kolejowej Warszawa–Lublin w niedzielę doszło do kilku incydentów – potwierdził w poniedziałek prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Piotr Wyborski. Jak podkreśla, procedury bezpieczeństwa zadziałały, maszynista i dyżurny ruchu byli w stałym kontakcie, a nikt z pasażerów nie ucierpiał. Sprawę badają służby, które nie wykluczają sabotażu.
Po dwóch porażkach z rzędu na zwycięską ścieżkę wróciła Victoria Łukowa. W sobotę niedawny lider tabeli nie miał większych problemów z pokonaniem Andorii Mircze na jej terenie różnicą trzech bramek
O tym, że w 2026 roku możemy spodziewać się podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej wiedzieliśmy od dwóch miesięcy, gdy opublikowano miejskie założenia do budżetu. Teraz poznajemy szczegóły, które z pewnością nie ucieszą pasażerów.

W niedzielne popołudnie z niewyjaśnionych przyczyn samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Niestety jej życia nie udało się uratować.
Podlasie II mocno zakończyło jesień, pozostałe wyniki bialskiej okręgówki

Wysokie zwycięstwo lidera z Białej Podlaskiej. Wygrane Orła Czemierniki, Unii Żabików, Az-Bud Komarówka Podlaska i Gromu Kąkolewnica.
Atak na kolejny pociąg. Zerwana trakcja, uszkodzone szyby w wagonie

W niedzielę wieczorem na linii kolejowej nr 7 doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia, tym razem na trasie Puławy-Dęblin. Nieznani sprawcy wycięli kawaek sieci trakcyjnej. Pociąg Intercity z blisko 500 pasażerami na pokładzie musiał awaryjnie hamować. Uszkodzony przewód wybił szyby w jednym z wagonów.

Aż 1 000 000 zł padło w losowaniu Lotto Plus z 15 listopada 2025 roku
W sobotę 22 listopada 2025 r., w godzinach 10:00 - 16:00, notariusze w całej Polsce zapraszają na 16. edycję Dnia Otwartego Notariatu - ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, podczas której każdy może uzyskać bezpłatną informację prawną u notariusza.
Sygnał Lublin ograł Piaskovię, KS Cisowianka Drzewce liderem po pierwszej rundzie

Jacek Paździor w tej rundzie może poczuć się jak szkolny wychowawca. 48-latek pracuje w Sygnale głównie z młodzieżą. Przynosi to niezłe efekty, bo lublinianie zimę spędzą w środku tabeli.
Trzech grup krwi praktycznie nie ma. RCKiK zaprasza na akcje oddawania krwi
Trzech grup krwi praktycznie nie ma. RCKiK zaprasza na akcje oddawania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w terenowych akcjach oddawania krwi. W szczególności brakuje trzech grup.

Na Unii Lubelskiej roboty idą jak burza. Kolejna zmiana organizacji ruchu

Na Unii Lubelskiej roboty idą jak burza. Kolejna zmiana organizacji ruchu

Sprzyjająca aura pozwoliła wykonawcy przyspieszyć roboty na ul. Zamojskiej, ale kierowcy w piątek i tak swoje odstali. Po obserwowanych w godzinach szczytu zatorach miasto zdecydowało się wprowadzić nową organizację ruchu na jednym z najważniejszych węzłów w centrum.
Egzotyczne Zwierzęta w Lublinie

Targi zwierząt egzotycznych to wyjątkowe wydarzenie, odbywające się w wielu miastach Polski, poświęcone zwierzętom z najróżniejszych stron świata. To jedno z najbardziej efektownych i kolorowych wydarzeń egzotycznych w całej Polsce, które przyciąga zarówno pasjonatów, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z hodowlą.
Kibice zrobili swoje podczas meczu Bogdanki LUK Lublin z Asseco Resovią

Na trybunach, jak zwykle gorąca atmosfera i nieustający doping. Niestety, na parkiecie trzecia porażka z rzędu. Bogdanka LUK Lublin tym razem musiała uznać wyższość Asseco Resovii, z którą przegrała po dramatycznym spotkaniu 2:3. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun hali Globus.
Reprezentacja Polski kończy eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata. W ostatnim meczu w tym roku Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Maltą. Być może selekcjoner Jan Urban potraktuje to spotkanie jako okazję do dania szansy zawodnikom, którzy do tej pory grali w naszej drużynie nieco mniej
Ponad 20 materiałów dotyczących więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku znalazło się wśród dokumentów wystawionych na aukcji w Neuss – poinformowała w niedzielę rzeczniczka Państwowego Muzeum na Majdanku Agnieszka Kowalczyk-Nowak. Podkreśliła, że miejsce takich dokumentów jest wyłącznie w odpowiednich instytucjach.

Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie otwarte

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci

Święto Niepodległości w Puławach. Kwiaty, przemówienia a wieczorem koncert

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

107. rocznica odzyskania Niepodległości przy szachownicy

ZDJĘCIA

Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia

ZDJĘCIA

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

ZDJĘCIA

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie