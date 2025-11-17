Trzech grup krwi praktycznie nie ma. RCKiK zaprasza na akcje oddawania krwi

Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh-, A Rh+ i 0 Rh-. RCKIK wystosowało szczególny apel do wszystkich krwiodawców:

- Honorowi Krwiodawcy, RCKiK Lublin zwraca się prośbą o zgłaszanie się do oddawania krwi zwłaszcza Dawców w grupach 0 RhD-, A RhD-. Nie czekaj, zgłoś się już dziś i uratuj czyjeś zdrowie i życie!

Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji

Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:

Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.

Harmonogram akcji RCKiK od 17 do 23 listopada:

17.11.2025 (poniedziałek) RYKI ZS nr 1, ul. Żytnia 5a, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

18.11.2025 (wtorek) OPOLE LUBELSKIE pod Urzędem Miasta, ul. Lubelska 4, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

18.11.2025 (wtorek) JANÓW LUBELSKI na rynku, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

19.11.2025 (środa) ŁĘCZNA pod Cmentarzem, ul. Wyszyńskiego ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30

19.11.2025 (środa) CHEŁM ZS Budowlanych i Geodezyjnych, ul. Batorego 1, rejestracja dawców w godz .9.00-13.00

20.11.2025 (czwartek) BIŁGORAJ Komenda Powiatowa PSP, ul. Dąbrowskiego 10, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00

20.11.2025 (czwartek) KRASNYSTAW Dom Kultury, ul. Okrzei 10 stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00

21.11.2025 (piątek) PONIATOWA CKPiT, ul. Fabryczna 1, ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30

22.11.2025 (sobota) TURKA parking przy kościele, Turka 196, ambulans, rejestracja dawców w godz. 10.00-14.00

23.11.2025 (niedziela) KRZYWYSTOK świetlica wiejska, Krzywystok 30, rejestracja dawców w godz. 10.00-13.00

23.11.2025 (niedziela) ROZKOPACZEW przy szkole podstawowej, Rozkopaczew 34, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

23.11.2025 (niedziela) SZASTARKA parking przy Urzędzie Gminy Ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

23.11.2025 (niedziela) ZAMOŚĆ Parafia Opatrzności Bożej, ul. Ks. Franciszka Zawiszy 10, rejestracja dawców w godz. 12.00-14.30

Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców

Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:

wiek: 18–60 lat ,

waga: min. 50 kg ,

brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),

brak infekcji i objawów alergii,

nieprzyjmowanie na stałe leków,

brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,

brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,

kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.

Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Dobrze się wyspać i wypocząć.

Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).

Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).

Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.

Dlaczego warto oddawać krew?

Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia .

Krwiodawcy otrzymują pakiet żywnościowy - mogą się w nim znaleźć czekolady, masło orzechowe lub produkty bogate w białko .

Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.

Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.

Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.