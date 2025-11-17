Jak nie popaść w kłopoty? Dzień Otwarty Notariatu już 22 listopada 2025 r.

W 54 miastach w Polsce, a także telefonicznie i online, będzie można uzyskać informacje prawne dotyczące najważniejszych życiowych decyzji. Tegoroczne hasło - „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem” - zachęca, by o trudnych sprawach mówić otwarcie i bez stresu. Z notariuszem, którego rolą jest zapobieganie sporom i nieporozumieniom.

„Wiele osób odwleka ważne decyzje prawne, ponieważ obawia się formalności, kosztów lub wierzy, że „te sprawy” ich nie dotyczą. Aż do momentu, gdy jest już za późno i przychodzi za to zapłacić wysoką cenę - finansową lub emocjonalną. Tymczasem kłopotów często można byłoby uniknąć dzięki wcześniejszemu zabezpieczeniu. Często wystarczyłaby rozmowa z notariuszem, który wytłumaczy przepisy prostym językiem i pomoże podjąć świadome i bezpieczne decyzje” - podkreśla Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej.

O co Polacy najczęściej pytają notariusza?

Tematy najczęściej poruszane w rozmowach z notariuszami to:

- dziedziczenie i testamenty - jak zabezpieczyć partnera, dzieci i uniknąć sporów o zachowek,

- majątek małżeński i związki nieformalne - kiedy warto podpisać intercyzę, wspólny majątek w związku nieformalnym,

- nieruchomości - kupno, sprzedaż, darowizna, księgi wieczyste, najem okazjonalny,

- sprawy firmowe - zakładanie spółek, zmiany w umowach, sukcesja firmy,

- sprawy transgraniczne - dziedziczenie majątku za granicą, pełnomocnictwa.

Jak wziąć udział w Dniu Otwartym Notariatu?

W sobotę 22 listopada ponad 600 notariuszy będzie dostępnych:

- osobiście - w 54 miastach w całej Polsce,

- telefonicznie - pod 11 numerami telefonów,

- na czacie - poprzez profil „Porozmawiaj z notariuszem” na Facebooku.

Szczegóły akcji, numery telefonów i lista miast: www.porozmawiajznotariuszem.pl

Dzień Otwarty Notariatu to wyjątkowa okazja, by porozmawiać z notariuszami w przyjaznej atmosferze - bez formalności, za to z korzyścią dla swojego bezpieczeństwa prawnego.