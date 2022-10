Sokół ograł Kujawiaka, a Orzeł zatrzymał lidera. Grała bialska klasa okręgowa

Tańczyć po kubańsku. Lekcja salsy w Zamojskim Domu Kultury

Trzy godziny to z pewnością zbyt mało, by zostać mistrzynią albo mistrzem kubańskiej salsy. Ale wystarczy, by poznać podstawowe kroki i zasady oraz "złapać bakcyla". Zwłaszcza, że zajęcia w Zamojskim Domu Kultury poprowadzą prawdziwi eksperci: Natalia Andres i rodowity Kubańczyk Raydel Zaldivar Brito.