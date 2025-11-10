Astra Leśniowice mistrzem jesieni w chełmskiej klasie okręgowej

Unia Rejowiec zakończyła pierwszą rundę mocnym akcentem. Drużyna prowadzona przez Romana Rossę pierwszą część sezonu spędziła na boiskach rywali. Powodem był remont boiska. Jak widać gra na wyjazdach wyszła na dobre Unii. W weekend na trenerskiej ławce zabrakło tym razem szkoleniowca, zastępował go Mariusz Wróbel, m.in. były bramkarz Startu Krasnystaw.

Drużyna Unii wykorzystała swoje okazje, w przeciwieństwie do ekipy Ogniwa.

– Do 25 minuty to my dyktowaliśmy warunki, cisnęliśmy rywala, mieliśmy okazje bramkowe ale nic nie chciało wpaść. Brakowało nam szczęścia, nie wiem czy nie ciąży na nas jakieś fatum. Straciliśmy bramki po naszych błędach. Rywal wygrał bo był nas bardziej skuteczny. Gratuluję Unii zwycięstwa - mówi Tomasz Sąsiadek, szkoleniowiec Ogniwa. - Początek meczu należał do Ogniwa, które miało wiele sytuacji bramkowych. Jak już otrząsnęliśmy się z przewagi rywala, przejęliśmy inicjatywę. Byliśmy bardziej skuteczni i wygraliśmy – mówi wiceprezes Unii Rejowiec Marcin Palonka.

Unia Rejowiec - Ogniwo Wierzbica 4:1 (2:0)

Bramki: W. Rossa (27, z karnego 80), Kwiatosz (32), B. Palonka (90 + 1) - Karwat (90).

Rejowiec: Pastuszak – Paśnik, J. Czerwiński, Karauda, Górny (84 Brzezicki), Huk (68 J. Kozioł), Martyn (89 Marcyniuk), Kwiatosz (89 B. Palonka), Nowaczek (85 Soczyński), A. Czerwiński (88 Krupicz), W. Rossa (84 Szajduk).

Ogniwo: Drzazgowski (46 Zagraba) – Sobiesiak, Kłos, Pełczyński, Pilipczuk (63 Bobrzyński), K. Klimowicz (86 Cygan), Knot (63 Bąk), Gębicki (80 Sas), Sitarczuk, Pawlak (86 Białasz), Karwat.

Astra Leśniowice wykorzystała atut własnego boiska i zainkasował cenny komplet punktów w spotkaniu z Ruchem Izbica. Gospodarze zwyciężyli 2:1.

– Nasze zwycięstwo mogło być bardziej okazałe. Minutę po strzeleniu pierwszego gola mieliśmy doskonałą okazję na kolejne trafienie. Niestety, Władysław Kryszczuk nie trafił z piątego meta praktycznie do pustej bramki. Mimo że strzeliliśmy tylko dwa gole, wygraliśmy zasłużenie – mówi kierownik Astry Marek Olejniczak. – Był to mecz walki. Rywale mieli rzut karny obroniony przez naszego bramkarza. W końcówce to mieliśmy dwie tzw. setki, których też nie zamieniliśmy na gole. Ostatecznie, to gospodarze są bardziej zadowoleni – mówi trener Ruchu Roman Blonka.

Astra Leśniowice - Ruch Izbica 2:1 (2:1)

Bramki: Patoka (12), Panas (37) – Lewandowski (z karnego 32).

W 67 min Damian Patoka (Astra) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz).

Astra: Jabłoński – Kudlai, Nowakowski, Dylewski (46 Cole), Oryszczuk (65 Bereda), Sobolewski, Panas (70 Kopczyński), S. Dąbrowski (89 Rakowski), Rząd, Ostapenko (90 Brzeski), Patoka.

Ruch: Wójciuk (46 Wójtowicz) – Bożko, Kaszak (34 Knap), Babiarz, Wlizło, Lewandowski, Kędziera (55 Śliwa), Wojewoda, Buk, Jaremek (46 Jasiński), Gałka.

Sparta Rejowiec Fabryczny może być niepocieszona. Goście przegrywali po pierwszej odsłonie 0:1 w meczu z Bratem Siennica Nadolna. Po zmianie stron podopieczni Kamila Góry wyszli na prowadzenie 2:1. Bramkę na wagę tylko remisu przyjezdni stracili już w doliczonym czasie, z rzutu wolnego.

– Strzał był przy krótkim słupku. Piłka była za szybka aby nasz bramkarz zdążył z interwencją. Sędzia doliczył pięć minut, Brat strzelił gola na 2:2 w 93 minucie. W tej rundzie nie udało nam się wygrać. Jeśli zamienimy tylko cztery remisy na zwycięstwa, bylibyśmy już zdecydowanie wyżej niż na ostatnim miejscu w tabeli. Przed nami ciężka praca w przerwie zimowej - mówi Robert Szokaluk, prezes Sparty. – Przebieg meczu był wyrównany, remis nie krzywdzi żadnej z drużyn – mówi szkoleniowiec Brata Andrzej Ignaciuk.

GKS Łopiennik udanie zakończył rundę jesienną. Podopieczni trenera Pawła Matacza pokonali pewnie Hetmana Żółkiewka 5:2.

Bezbramkowym remisem zakończyło się starcie Włodawianki z beniaminkiem Vitrum Wola Uhruska.

– Jeśli chodzi o skuteczność to był nasz najgorszy mecz w tej rundzie. Mieliśmy okazje, strzał w słupek i nie potrafiliśmy zdobyć bramki. Jeśli nie trafia się tego, co się wypracuje to trudno wygrać mecz. Goście walczyli 95 minut, trafili w słupek, zasłużyli na remis – mówi Antoni Kruk, kierownik Włodawianki.

Rezerwy Chełmianki pokonały beniaminka SPS Eko Różanka 1:0. Zwycięską bramkę w drugiej połowie zdobył Daniel Malichani. Goście mieli szansą na wywiezienie remisu. W 90 min Michał Kuczyński nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił bramkarz gospodarzy Kuba Wereszczyński.

– Byliśmy o klasę lepsi od rywala. Wygraliśmy zasłużenie – mówi trener rezerw drużyny z Chełma Tomasz Iwan. – Dobrze wyglądaliśmy w tym meczu ale z wygląd punktów się nie przyznaje. Mieliśmy swoje okazje, których nie potrafiliśmy wykorzystać. Szkoda straconych punktów – mówi trener beniaminka z Różanki Patryk Błaszczuk.

Pozostałe wyniki

GKS Łopiennik - Hetman Żółkiewka 5:2 (Murillo 15, Krystian Sawa 20, 48, Karol Wojciechowski 37, Wanielista samobójcza 89 – Amerla 42, Karol Wojciechowski samobójcza 49) * Brat Siennica Nadolna – Sparta Rejowiec Fabryczny 2:2 (Suduł 27, Moniakowski 90 + 3 – Gadomski 65, 72) * Włodawianka Włodawa – Vitrum Wola Uhruska 0:0 * Chełmianka II Chełm – SPS Eko Różanka 1:0 (Malichani 70). W 90 min Michał Kuczyński (Różanka) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz) * Frassati Fajsławice – Kłos Gmina Chełm 2:5 (Gorzała samobójcza 16, Nowak 63 – Gierczak 4, Dyński 25, Wójcicki 44, Mazur 70, Alikowski z karnego 75). Czerwona kartka: Jakub Stefaniak (Frassati) w 82 min, za niesportowe zachowanie.

Wiosna 2026: Kłos – Sparta * Brat – Ruch * Astra – Różanka * Chełmianka II – Vitrum * Włodawianka – Hetman * Łopiennik – Ogniwo * Rejowiec – Frassati.