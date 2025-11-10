Zapalił się drewniany dom. Strażacy znaleźli ciało staruszki

Do tego tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj ok. 7 w niewielkiej miejscowości Klonowica Duża w gminie Rokitno. Dym zauważyli sąsiedzi, którzy nie tylko powiadomili służby, ale przypuszczając, że w środku może znajdować się właścicielka posesji, ruszyli jej na ratunek. Niestety z uwagi na wysokie zadymienie i brak odpowiedniego sprzętu, nie udało im się to. Ciało staruszki w trakcie akcji gaśniczej znaleźli strażacy.

- Policjanci wykonali czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, decyzją którego ciało kobiety zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji. Prowadzone w tej sprawie postępowanie pozwoli wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - informuje nadkom. Beata Salczyńska-Pyrchla, rzecznik bialskiej policji.

W trakcie pożaru parterowy dom uległ częściowemu spaleniu. W akcji brali udział zawodowi strażacy z Białej Podlaskiej oraz ochotnicy z Rokitna, Olszyna i Klonowicy Dużej.



