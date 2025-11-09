Dwa dni, dwa filmy i spotkania z gwiazdami. Alchemia kina w Stylowym

Wydarzenie zaplanowano na dwa dni – 24-25 listopada. W alchemicznym repertuarze znajdą się filmy „Chopin, Chopin” oraz „Skrzyżowanie”. Oba mają być wyświetlane o godz. 18.30. Po obu zaplanowano spotkania z aktorami, które poprowadzi Łukasz Maciejewski – publicysta i krytyk filmowy.

Ten pierwszy obraz to nagrodzona na Festiwalu Filmowym w Gdyni, imponująca stylem, rozmachem, scenografią, setkami statystów, pojazdów i rekwizytów z epoki, superprodukcja Michała Kwiecińskiego. W roli Delfiny Potockiej, przyjaciółki Chopina wystąpiła Karolina Gruszka. Zamojscy kinomani będą mogli się z nią spotkać tuż po projekcji.

Rozmowę z Beatą Ścibakówną i Janem Englertem przewidziano po seansie „Skrzyżowania”. To film inspirowany prawdziwą historią. Jeden wypadek drogowy wywraca codzienność dojrzałego mężczyzny i uruchamia lawinę emocjonalnych zdarzeń, w które zaangażowana będzie cała jego rodzina.

Bilety na jeden seans kosztują 22 (ulgowe) i 25 zł (normalne). Są już dostępne w kasach zamojskiego kina i w sprzedaży online.