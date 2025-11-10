Powiślak Końskowola na remis z Cisowianką Drzewce. Potworny ścisk w czubie tabeli lubelskiej klasy okręgowej

Mecz wicelidera z liderem zapowiadał się jako wspaniałe widowisko i rzeczywiście takim określeniem można określić rywalizację Powiślaka Końskowola z KS Cisowianka Drzewce. Na koniec jednak zabrakło tego, co najważniejsze, czyli bramek.

Kibice jednak nie powinni narzekać, bo piłkarze obu ekip walczyli z całych sił. Zresztą jakości na boisku nie brakowało, skoro po murawie w Końskowoli biegał nawet reprezentant Polski. Mowa oczywiście o Tomaszu Brzyskim. 43-latek to jeden z najlepszych piłkarzy z województwa lubelskiego w ostatnich latach. W poprzedniej dekadzie cztery razy sięgnął z Legią Warszawa po mistrzostwo Polski. Ze stołeczną ekipą grał chociażby w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie Legia rywalizowała m.in. ze słynnym Napoli.

W pierwszej połowie obie ekipy starały się atakować, ale brakowało konkretów. W efekcie mecz toczył się głównie w środku pola. Jeżeli już było jakieś zagrożenie pod którąś z bramek, to było efektem stałych fragmentów gry.

W drugiej połowie było już dużo więcej emocji, głównie za sprawą gospodarzy. W 55 minucie powinni objąć prowadzenie, ale Jakub Figura zmarnował rzut karny. W tej sytuacji świetnie zachował się Bartłomiej Saracen. Bramkarz Cisowianki wspaniale odbił piłkę. Kwadrans później Saracen znowu był bohaterem swojej ekipy. Piłkę głową uderzał Pavlo Semeniuk, a 25-letni golkiper instynktownie wybił ją z linii bramkowej. Nazwisko w golkipera z Drzewc obserwatorzy rozgrywek w naszym regionie powinni sobie zapisać w notesach. Saracen wprawdzie już bronił w trzeciej lidze w barwach Czarnych Połaniec, ale rozegrał tam tylko kilka spotkań. Od 2024 roku jest w naszym regionie. Zaczynał w LKS Stróża, później przeniósł się do Wisły Annopol, aż wreszcie trafił do Cisowianki.

Saracen miał też trochę szczęścia, bo w 90 minucie wyręczył go Brzyski. Defensor gości odbił piłkę po uderzeniu Kacpra Owczarka.

– Mecz mógł się podobać, chociaż nie było bramek. Nikt jednak nie nastawił się na defensywną grę. Cisowianka to silny przeciwnik i czuliśmy do niego respekt. Szanujemy ten punkt, chociaż wiadomo, że chcielibyśmy wywalczyć ich komplet – powiedział Marcin Rożek, opiekun Powiślaka.

Przed ostatnia jesienną kolejką Cisowianka, Powiślak i Stal Poniatowa znajdują się na czele tabeli z identycznym dorobkiem punktowym. W tej sytuacji decyduje bilans bramkowy, który obecnie najlepszy ma Cisowianka. W ostatniej kolejce ta drużyna zagra z Polesiem Kock. Stal ma również trudnego przeciwnika w postaci Hetmana Gołąb. Powiślak zagra z Opolaninem Opole Lubelskie, które znajduje się w dolnej połowie tabeli lubelskiej klasy okręgowej. Szansę na pierwsze miejsce ma jeszcze POM Iskra Piotrowice. On jednak najpierw musi pokonać rezerwy Avii, a później liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.

Powiślak Końsowola – KS Cisowianka Drzewce 0:0

Powiślak: Ogórek – Próchniak, Wójcik, Kozak, Przychodzień, Sułek (83 Skindzier), Zachaj, Kiełczewski, Szczepański (80 Owczarek), Figura, Semeniuk.

Cisowianka: Saracen – Brzyski, Rozmus (79 Borkowski), Baran, Nowakowicz (90 Kozak), Gawlik, Szady, Miśkiewicz (88 Drozd), Kuciński (88 Rudnik), Konc (64 Pięta), Darmochwał.

Żółta kartka: Sułek. Sędziował: Ciupek. Widzów: 250.

Stal w grze o awans

Stal Poniatowa pokonała Polesie Kock i chyba wyleczyła zespół Fabiana Cioka z marzeń o promocji do IV ligi

Ten mecz mógł pomóc Polesiu Kock dołączyć do grona ekip walczących o powrót do IV ligi. Stal Poniatowa jednak szybko zweryfikowała aktualną formę swoich rywali i wygrała 6:2. Bohaterem meczu był Konrad Gąsiorowski. 29-latek to jedna z legend poniatowskiego futbolu. W miejscowej Stali spędził prawie całą karierę, chociaż miał krótką przerwę na pobyt w Motorze Lublin. Wówczas ta drużyna występowała na poziomie II i III ligi. Teraz Gąsiorowski gra znacznie niżej, ale wciąż błyszczy formą. W meczu w Kocku zdobył dla Stali aż 4 bramki. Pozostałe dołożyli Wiktor Tkaczyk i Mateusz Kowalewski. W zespole gospodarzy do siatki trafiali Jan Sokół i Kacper Niedziela.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Powiślak Końskowola – KS Cisowianka Drzewce 0:0 * Polesie Kock – Stal Poniatowa 2:6 (Sokół 66, Niedziela 90 – Gąsiorowski 30, 37, 61, 64, Tkaczyk 77, Kowalewski 87) * LKS Kamionka – Opolanin Opole Lubelskie 0:3 (Duda 9, Rak 82, Sułek 87) * Piaskovia Piaski – Avia II Świdnik 0:6 (Popiołek 14, 45, 45+1 z karnego, 52, Wąsowicz 57, Szydłowski 67) * POM Iskra Piotrowice – Tarasola Cisy Nałęczów 3:1 (Szabłowski 7, 58, Kośka 38 – Prędota 68) * Trawena Trawniki – Sygnał Lublin 2:2 (Mazurek 7, Jeleniewski 64 – Książek 41, 53) * Hetman Gołąb – Górnik II Łęczna 4:4 (Nowak 19, Olszak 41, 85, Skrzypiec 90+6 – Małyska 36, Kalinowski 65, Masar 70, Bajus 90+2) * Wisła Puławy – Stal II Kraśnik nie odbył się.