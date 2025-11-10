Wiemy kiedy Motor Lublin zmierzy się w zaległym meczu z Jagiellonią Białystok

Chodzi między innymi o mecz pomiędzy Motorem Lublin, a Jagiellonią Białystok. Mecze odbędą się w niedzielę 14 grudnia. Początek spotkania w Lublinie zaplanowano na godzinę 17.30.

Ta decyzja oznacza, że żółto-biało-niebiescy, podobnie jak pięć innych zespołów, będą mieć przedłużoną rundę jesienną o tydzień. Pierwotnie ostatnim meczem z udziałem ekipy trenera Mateusza Stolarskiego miało być starcie zaplanowane na szóstego grudnia. Tego dnia Motor zagra w Gdyni z tamtejszą Arką.

Poza starciem Motoru z Jagiellonią 14 grudnia odbędą się jeszcze mecze Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin i Legii Warszawa z Piastem Gliwice.

Dadashov z powołaniem

W najbliższych dniach odbędą się kolejne mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Powołanie do reprezentacji Azerbejdżanu otrzymał występujący w Motorze Renat Dadashov. Azerowie w tym tygodniu rozegrają dwa spotkania o punkty. 12 listopada w Baku podejmą Islandię, a trzy dni później, również u siebie, zmierzą się z Francją.