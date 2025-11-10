IV Liga: Rezerwy Motoru wygrywają derby z Lublinianką [ZDJĘCIA]

Niedzielny mecz zaczął się zdecydowanie lepiej dla gości z Wieniawy. W 33 minucie świetne prostopadłe podanie otrzymał Filip Świeboda i będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem przymierzył precyzyjnie po ziemi i dał Lubliniance prowadzenie do przerwy.

W drugiej połowie rezultat długo się nie zmieniał. Oba zespoły szukały swoich szans, ale brakowało im albo ostatniego podania, albo skutecznego strzału. Motor nie dawał jednak za wygraną i w 86 minucie Mariusz Bruliński doprowadził do remisu. Co godne podkreślenia zawodnik ten na murawie pojawił się ledwie dwie minuty wcześniej.

Wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, ale w samej końcówce gospodarze zadali jeszcze jeden cios. Tym razem do bramki Lublinianki trafił Mikołaj Jankowski i trzy punkty powędrowały na konto rezerw Motoru.

Motor II Lublin – Lublinianka 2:1 (0:1)

Bramki: Bruliński (86), Jankowski (90+3) – Świeboda (33).

Motor: Myćka – Bartoszek, Akatov, Hurenko, K. Brzozowski, Kuchta, Bereza (68 Jankowski), D. Brzozowski, Lewandowski (84 Bruliński), Michułka (68 Kalbarczyk), Gąsior (90 Jabłoński).

Lublinianka: Ciołek – Misiurek, Duda, Kołacz, Giletycz, Ziętek, Bednara (66 Jagodziński), Sobstyl (73 Malec), Koneczny (83 Wojtowicz), Świeboda (77 Podlipny), Pacek (46 Kherouf).

Sędziował: Bryda.

PIŁKARSKA IV LIGA

Janowianka Janów Lubelski – Hetman Zamość 0:3 (Skiba 43, 51, 59) * Orlęta Radzyń Podlaski – Orlęta Łuków 3:1 (Morenkov 11, Obroślak 45, Wadowski 68-samobójcza – Jastrzębski 64) * Tur Milejów – Lewart Lubartów 1:3 (Pryliński 21 – Bednarczyk 44, Skoczylas 45, Myśliwiecki 69) * Motor II Lublin – Lublinianka Lublin 2:1 (Bruliński 86, Jankowski 90+3 – Świeboda 33) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Huragan Międzyrzec Podlaski 7:0 (Grzęda 13, 39, 63, Orzechowski 29, Leszczyński 48, 50, Heijmann 78) * MKS Ryki – Bug Hanna 1:1 (Gałązka 7 – Świeca 53) * Granit Bychawa – Tanew Majdan Stary 3:0 (Wrzyszcz 5, Wójtowicz, 52, S. Sprawka 73) * Start Krasnystaw – Łada 1945 Biłgoraj 2:3.