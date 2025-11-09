Projektują nowe kąpielisko w regionie. Tak może wyglądać (wizualizacje)

Chodzi o Krasnystaw, Daniela Miciułę i zapowiadaną przez niego inwestycję na którą mieszkańcy miasta czekają od wielu, wielu lat. Kąpielisko miałoby powstać na Lubańce przy ul. Torowej. teraz znajduje się tam zbiornik retencyjny, a miałoby powstać miejsce z plażą, zieloną strefą rekreacji, a także wyznaczonym terenem na strefę gastronomiczną.

Dzisiaj (9 listopada) burmistrz zaprezentował na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych pierwsze efekty prac projektantów, z którymi umowę na stworzenie kompletnego projektu dla zbiornika podpisał w zeszłym miesiącu.

"Koncepcja zagospodarowania Lubańki znajduje się obecnie w fazie uzgodnień i konsultacji, nie jest jeszcze ostateczna. Po jej zatwierdzeniu, stanie się podstawą do dalszych prac planistycznych" - napisał burmistrz i przypomniał, że na wykonanie całości zlecenia, czyli pełnej dokumentacji projektowej wykonawca wybrany w przetargu ma osiem miesięcy.

Zadanie realizuje firma irmy „Michał Pikula Usługi Projektowe i Artystyczne” z Siedlisk Drugich, która ma się z niego wywiązać za 120 tys. zł.

Już teraz wiadomo jednak, jak mniej więcej teren miałby wyglądać ostatecznie.