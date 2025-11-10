Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

EKSTRAKLASA KOBIET

GKS Górnik Łęczna rzutem na taśmę pokonał Pogoń Dekpol Tczew

Autor: Zdjęcie autora kk
(fot. GKS Górnik Łęczna/facebook)

GKS Górnik Łęczna zakończył rundę jesienną na drugiej pozycji. To duży sukces podopiecznych Artura Bożyka

Mało jednak brakowało, a w ostatnim jesiennym boju Górnik niespodziewanie straciłby punkty. Rywalem była najsłabsza w Orlen Ekstralidze Pogoń Dekpol Tczew, która do tej pory ugrała tylko jeden punkt. A jednak w Łęcznej potrafiła długo utrzymywać korzystny wynik. W 49 minucie do siatki trafił Klaudia Lefeld, ale już chwilę później odpowiedziała Nanoka Iriguchi.

Na przechylenie szali zwycięstwa na korzyść gospodyń trzeba było czekać aż do doliczonego czasu gry. W nim w pole karne odważnie weszła Paulina Tomasiak. Strzał reprezentantki Polski został zablokowany, ale piłka trafiła pod nogi Oliwii Rapackiej, która dała Górnikowi upragnione prowadzenie. W olejnej akcji wynik na 3:1 ustaliła Julia Ostrowska.

GKS Górnik Łęczna – Pogoń Dekpol Tczew 3:1 (0:0)

Bramki: Lefeld (49), Rapacka (90+1), Ostrowska (90+3) – Iriguchi (53).

Górnik: Kraśnicka – Kazanowska, Lefeld (78 Ostrowska), Rędzia (61 Rapacka), Hałatek (78 Horvathova), Hrelja, Ratajczyk, Głąb, Kurkutović (46 Piętakiewicz), Kłoda (61 Kaczor), Tomasiak.

Pogoń: Rydlewska – Witczak, Kamińska, Tobiczyk, Kutella, Hogan, Abe (70 McKye), Drożak, Iriguchi, Andrzejewska, Gomes.

Widzów: 100.

e-Wydanie
ORLEN EKSTRALIGA KOBIET
10. KOLEJKA

Wyniki:

UJ Kraków - Rekord Bielsko-Biała 4-4
Lech/UAM Poznań - APLG Gdańsk 2-1
GKS Katowice - UKS SMS Łódź 2-1
Stomilanki Olsztyn - Pogoń Tczew 2-1
Czarni Sosnowiec - Śląsk Wrocław 2-0
Pogoń Szczecin - Górnik Łęczna 3-2

Tabela:

1. Czarni Sosnowiec 9 25 28-5
2. Górnik Łęczna 10 23 25-6
3. Pogoń 10 20 21-10
4. GKS Katowice 8 15 14-11
5. Śląsk 10 15 20-10
6. Rekord 10 14 15-21
7. Gdańsk 10 14 13-14
8. UKS SMS Łódź 10 12 14-16
9. Poznań 8 10 9-16
10. Kraków 10 7 7-19
11. Stomilanki 10 6 11-28
12. Tczew 9 1 4-25

