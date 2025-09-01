Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Astra przywiozła siódemkę, Ruch wygrał z Kłosem i reszta wyników chełmskiej okręgówki

Ruch Izbica pokonał Kłosa Chełm 1:0
Ruch Izbica pokonał Kłosa Chełm 1:0 (fot. RUCH IZBICA)

Ruch Izbica lepszy od Kłosa Chełm. Eko Różanka pokonała Spartę Rejowiec Fabryczny. Unia Rejowiec ograła GKS Łopiennik, a Vitrum Wola Uhruska zremisowała z Bratem Siennica Nadolna. Astra Leśniowice rozgromiła Hetmana Żółkiewka

Ruch Izbica odniósł drugie zwycięstw w sezonie. Drużyna prowadzona przez Romana Blonkę pokonała Kłosa Chełm. Zwycięską bramkę zdobył w drugiej połowie Patryk Lewandowski, który wykorzystał rzut karny.

– Jedenastka została podyktowana za faul na Przemku Jasińskim. Przewinienie było ewidentne. Jeszcze przy 0:0 mieliśmy swoje okazje do strzelenia goli. W spojenie słupka z poprzeczką trafił Michał Kędziera, a w poprzeczkę Michał Gałka. Wygraliśmy zasłużenie, a wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy – mówi szkoleniowiec Ruchu Roman Blonka.

Drużyna z Izbicy ma na koncie dwie wygrane oraz remis 1:1 ze Spartą Rejowiec Fabryczny. – W Rejowcu zagraliśmy najsłabsze spotkanie spośród dotychczasowych. Na razie nie robimy planów co do całego sezonu, gramy swoje, z każdym przeciwnikiem walczymy o zwycięstwo - tłumaczy Blonka.

Wynik nie satysfakcjonuje gości. – Jeśli przegrywasz po jedynej bramce z rzutu karnego, pozostaje niedosyt. Z przebieg meczu i biorąc pod uwagę upalną pogodę, remis byłby wynikiem bardziej sprawiedliwym. Co karnego? Myślę, że został podyktowany słusznie – przyznaje szkoleniowiec Kłosa Michał Antoniak.

Ruch Izbica – Kłos Gmina Chełm 1:0 (0:0)

Bramka: P. Lewandowski (z karnego 52).

Czerwone kartki: Michał Gałka (Ruch) w 90 min, za drugą żółtą; Kacper Kowalski (Kłos) w 90 + 4 min, za drugą żółtą.

Ruch: Janda – Bożko (81 Kaszak), Knap, Babiarz, Wlizło, Jasiński (84 Buk), P. Lewandowski (67 Śliwa), Kędziera, Binek, Wojewoda (76 M. Jaremek), Gałka.

Kłos: Pawlak – Wyrostek (46 Poznański), Rutkowski, Kowalski, J. Rak (55 M. Wójcicki), K. Rak (85 Weremczuk), Ł. Wójcicki, Dyński (55 Rakowski), Gierczak (65 Alikowski), Mazur (70 Mróz), P. Wójcicki.

Beniaminek z Różanki przystępował do rywalizacji w lidze po wysokiej wygranej w III rundzie Pucharu Polski na szczeblu chełmskim. Gospodarze pokonali Vojsławię Wojsławice aż 12:0. W trzeciej kolejce chełmskiej klasy okręgowej przeciwnikiem była zdecydowanie bardziej wymagająca Sparta Rejowiec Fabryczny. Nie przeszkodziło to gospodarzom odnieść pewne i przekonujące zwycięstwo 5:2. W dobrej dyspozycji strzeleckiej był Mateusz Chwedoruk, który zdobył trzy bramki. Przy trafieniach asystowali mu: dwukrotnie Paweł Staszczak, a przy trzeciej bramce Vladyslav Mahdysh. Z kolei przy ostatnim golu strzelonym przez SPS Eko sam Chwedoruk zaliczył asystę przy trafieniu Luisa Felixa Polo.

– Zupełnie przespaliśmy i odpuściliśmy pierwszą połowę. W drugiej zmieniliśmy już ustawienie, ale nie tak łatwo odrobić straty czerech bramek. Jeszcze przy 0:0 doskonałe okazje bramkowe zmarnowali Mateusz Adamiec i Bartosz Psuja. Czasami przydaje się kubeł zimnej wody i dobrze, że na początku sezonu, niż gdyby to miało nastąpić pod koniec rozgrywek, w decydującym momencie walki w lidze – przekonuje Robert Szokaluk, prezes Sparty Rejowiec Fabryczny.

Dla Eko Różanki była to pierwsza wygrana w sezonie, po wywalczonym wiosną awansie. – Można powiedzieć: wreszcie. Po porażkach była już na nas narzucona presja. Skład mamy na czołówkę ligi, a nie było wyników. Zagraliśmy wysoko na przeciwnika, byliśmy konsekwentni w obronie i ataku. Do przerwy prowadziliśmy już 4:0. Jestem zadowolony ze swoich zawodników, którzy wybiegali ten mecz. Zagrali z zaangażowaniem. Cieszymy się, że trzy punkty zostały u nas. Mamy nadzieję, że nie będą to ostatnie punkty w tym sezonie – mówi trener Eko Różanka Patryk Błaszczuk.

Eko Różanka – Sparta Rejowiec Fabryczny 5:2 (4:0)

Bramki: Chwedoruk (12, 38, 44), Gołąb (31), Luis Felix Polo (80) – Oleksiejuk (z karnego 72), Melnyk (78).

Różanka: Blachani – Staszewski (60 Piotrowski), Sztejno, Błaszczuk, K. Mikulski (60 Jankowski), Kuczyński (70 Bliźniuk), Mahdysh (70 Polo), Staszczak, Chwedoruk (80 Kapluk), Lejko (46 E. Mikulski), Gołąb (80 Tołpyho).

Sparta: Wikło – Melnyk, Oleksiejuk, Tomaszewski (52 Wójcik), Chybiak (60 P. Gebrelski), M. Gabrelski, Gadomski (68 Mucha), Rutkowski, Adamiec, Barabasz, Psuja (70 Terlecki).

Komplet punktów zdobyła Unia Rejowiec. Podopieczni Romana Rossy mecze w roli gospodarza rozgrywają na boiskach rywali. – Oczywiście, jeśli nasi rywale się na to zgodzą. Powodem jest remont naszego boiska – tłumaczy trener Rossa.

Spotkanie z GKS Łopiennik odbyło się w Olszance. Piersi do siatki trafili rywale. Unia odpowiedziała jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron ekipa z Rejowca dorzuciła dwa kolejne trafienia i ostatecznie zwyciężyła 3:1. – To był dobry mecz, a naszą przewagą. Po raz kolejny brakowało nam skuteczności. Przegrywaliśmy, a mimo to drużyna pokazała wolę walki. Najpierw doprowadziła do remisu, a następnie wygrała. Mogliśmy zwyciężyć wyżej, mieliśmy bramkowe okazje, które powinniśmy wykorzystać – wyjaśnia opiekun Unii.

Bezbramkowym remisem zakończył się mecz beniaminka z Woli Uhruskiej z Bratem Siennica Nadolna. – Z przebiegu spotkania remis jest ze wskazaniem na nas. Oczywiście, że pozostał niedosyt. Lepiej byłoby zgarnąć pełną pulę, niż tylko punkt – ocenia szkoleniowiec Brata Andrzej Ignaciuk.

Astra Leśniowice nie miała problemów z pokonaniem Hetmana Żółkiewka. Drużyna prowadzona przez trenera Artura Dąbrowskiego rozbiła gospodarzy 7:0, choć po pierwszej połowie prowadziła tylko 2:0. – Choć gospodarze mieli kilka okazji, a nawet strzelili w poprzeczkę, to spokojnie można powiedzieć, że mecz był do jednej bramki. Już w pierwszej odsłonie mogliśmy prowadzić 6:0. Na szczęście, po zmianie stron wykazaliśmy się większą skutecznością – mówi Damian Wierzchoś, kierownik Astry.

Na zakończenie trzeciej kolejki zanotowaliśmy dwa remisy. Ogniwo Wierzbica podzieliło się punktami z rezerwami Chełmianki Chełm (1:1), a Frassati Fajsławice z Włodawianką Włodawa (2:2). – Zabrakło trochę szczęścia. Mieliśmy okazje do strzelenia kolejnych goli – zapewnia szkoleniowiec Włodawianki Arkadiusz Gaj. – Obie drużyny miały swoje szanse na bramki. Z przebiegu meczu podział punktów jest sprawiedliwy – mówi trener Frassatiego Rafał Robak.

Pozostałe wyniki: Unia Rejowiec – GKS Łopiennik 3:1 (Kwiatosz 31, Kloc 63, B. Palonka 90 – Szabat 30) * Vitrum Wola Uhruska – Brat Siennica Nadolna 0:0 * Hetman Żółkiewka – Astra Leśniowice 0:7 (Patoka z karnego 15, 58, z karnego 64, Kopczyński 22, Ostapenko 50, Bereda 68, Panas 83) * Ogniwo Wierzbica – Chełmianka II Chełm 1:1 (Stańczuk 55 – Malichani 33) * Frassati Fajsławice – Włodawianka Włodawa 2:2 (Dunda 32, Dzida 71 – Mashkovcev 59, 77).

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA
3. KOLEJKA

Wyniki:

Ruch Izbica - Kłos Gmina Chełm 1-0
Eko Różanka - Sparta Rejowiec F. 5-2
Vitrum Wola Uhruska - Brat Siennica Nadolna 0-0
Hetman Żółkiewka - Astra Leśniowice 0-7
Ogniwo Wierzbica - Chełmianka II 1-1
Frassati Fajsławice - Włodawianka 2-2
Unia Rejowiec - GKS Łopiennik 3-1

Tabela:

1. Astra 3 9 17-4
2. Chełmianka II 3 7 13-4
3. Ruch 3 7 6-3
4. Frassati 3 7 6-3
5. Ogniwo 3 5 5-4
6. Kłos 3 4 6-5
7. Brat 3 4 3-4
8. Eko 3 3 8-7
9. Unia R. 3 3 4-5
10. Włodawianka 3 2 5-6
11. Sparta 3 2 6-9
12. Łopiennik 3 1 3-7
13. Vitrum 3 1 4-12
14. Hetman 3 1 1-14

