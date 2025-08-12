Chełmska klasa okręgowa: Ruch Izbica lepszy od Brata Siennica Nadolna

Spotkanie derbowe powiatu krasnostawskiego zostało rozegrane awansem już we wtorek. Powodem były zaplanowane w Izbicy na sobotę Dożynki. Obie drużyny stworzyły dogodne okazje do zdobycia bramek.

- Jeszcze przy wyniku 0:0 mieliśmy trzy tzw. setki do objęcia prowadzenia. Gole mogli strzelić Michał Ciechański, Paweł Szadura i Paweł Belina. Kto wie, jak ułożyłoby się to spotkanie, gdybyśmy je wykorzystali - mówi szkoleniowiec Brata Andrzej Ignaciuk.

Gospodarze byli bardziej skuteczni. Prowadzenie objęli po strzale Roberta Bożko. Na 2:0 podwyższył Jakub Wojewoda. Pierwsza połowa zakończyła się dwubramkową wygraną gospodarzy.

Po zmianie stron spotkanie wyrównało się. Mogły paść kolejne bramki.

- W 80 minucie Aleksander Urbański miał tzw. setkę, po której powinniśmy strzelić kontaktowego gola. Gdyby było 2:1 mecz mógł się zupełnie inaczej potoczyć. Nie wykorzystaliśmy jej, w zamian dostaliśmy kolejne dwa ciosy i było już 0:4 - mówi Ignaciuk.

W końcówce goście po rzucie rożnym i wolnym strzelili dwa gole autorstwa Sebastiana Suduła.

- Mecz był bardzo ciekawy. Szkoda straconych dwóch bramek pod koniec spotkania. Wygraliśmy 4:2. Zwycięstwo różnicą dwóch goli jest sprawiedliwym wynikiem. 4:0 byłoby zbyt za wysokim rezultatem - ocenia Roman Blonka, szkoleniowiec Ruchu Izbica.

- Gospodarze wygrali zasłużenie. Tak dobrego Ruchu dawno nie widziałem - dodaje Ignaciuk.

Ruch Izbica - Brat Siennica Nadolna 4:2 (2:0)

Bramki: Bożko (15, 83), Wojewoda (33), P. Jasiński (85) - Suduł (89, 90 + 2).

Ruch: Wójtowicz - Bożko (85 Kaszak), Knap, Babiarz, Czochrowski (83 Śliwa), P. Lewandowski (60 G. Lewandowski), Kędziera (85 Swatowski), Wojewoda, Banach (60 Binek), Wlizło (46 P. Jasiński), Gałka (70 Frącek).

Brat: Mróz - Malinowski, Kniażuk (80 Antoniak), Dubaj (70 Typiak), Arkadiusz Kister, Moniakowski (46 Wikliński), Belina (46 Wędzina), Arnold Kister, Aleksander Urbański (90 Rzeźnik), Ciechański (46 Suduł), Szadura.