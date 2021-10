Cztery gole w pięć minut. Grała Keeza chełmska klasa okręgowa

To, co wydarzyło się w meczu Znicza i Unii Białopole może posłużyć za scenariusz nie jednego spotkania i to nawet na poziomie ekstraklasy. Po golach Pawła Dąbskiego w pierwszej i rzucie karnym Kamila Mazurka w drugiej połowie gospodarze wygrywali 2:0. Wydawało się, że wynik nie jest zagrożony. – Za szybko uwierzyliśmy, że mecz jest już wygrany. Wyraźnie zabrakło nam koncentracji w końcówce spotkania – przyznaje grający kierownik Znicza Szymon Cichosz.

W ciągu dwóch minut goście doprowadzili do remisu. Najpierw bramkarza Znicza pokonał Bartłomiej Skorupa, a następnie doświadczony Stanisław Domińczuk, już w doliczonym czasie (90 +1 min). Minutę później sędzia podyktował rzut karny. Wykonawcą był Kamil Mazurek, który już raz w regulaminowym czasie wpisał się na listę strzelców. Intencje strzelca tym razem wyczuł bramkarz Unii, ale przy dobitce był już bezradny. Radość gospodarzy trwała 120 sekund. Arbiter podyktował trzeci już w meczu rzut krany, tym razem dla przyjezdnych. W wykonaniu „11” nie pomylił się Dawid Lewkowicz i spotkanie zakończyło się remisem 3:3. – W naszym zespole zabrakło kilku zawodowych żołnierzy, którzy w tym czasie mieli służbę na granicy: kapitana Karola Tywniuka, Piotra Mazurka, Kamila Furtaka – wylicza kierownik Znicza. – Choć nie można przyczepić się do rzutów karnych, które były podyktowane słusznie, to nie cieszy nas podział punktów. W doliczonym czasie straciliśmy zwycięstwo – dodaje Cichosz.

– Rzuty karne były ewidentne. Jeszcze w regulaminowym czasie mieliśmy kilka sytuacji na zdobycie bramek, ale nic nie chciało wpaść. To nie był pierwszy taki mecz w naszym wykonaniu. Pamiętam, jak jeszcze za nieżyjącego już trenera Tomasza Wieczorka, przegrywaliśmy u siebie 1:3, a mimo to w końcówce doprowadziliśmy do remisu – mówi Sebastian Czepielewski, kierownik Unii Białopole.

Znicz Siennica Różana – Unia Białopole 3:3 (1:0)

Bramki: Dąbski (20), K. Mazurek (z karnego 55, 90 + 2) – Skorupa (89), S. Domińczuk (90 + 1), Lewkowicz (z karnego 90 + 4).

W 90 + 2 min Kamil Mazurek (Znicz) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał obronił bramkarz). Dobitka znalazła już drogę do siatki.

Znicz: Karczmarek – Bryda, Dąbski, Basiński (87 Cichosz), Ciechan (92 M. Zając), Bas (46 Oleksyn), Pylak, S. Zając (77 Kamiński), Olszyna, M. Dobosz, K. Mazurek.

Białopole: Chwedorczuk – Steciuk (60 Lewkowicz), Sz. Łukaszewski, B. Domińczuk, Zdybel, M. Cor. K. Cor (80 Musiński), Sarzyński (60 Skorupa), Ostrowski (71 J. Łukaszewski), Gąsiorowski (75 Charaba), S. Domińczuk.

Hetman Żółkiewka – Frassati Fajsławice 2:1 (0:1)

Bramki: Rycerz (47, 86) – Chruściel (44).

Hetman: Ścibak – Ździebło, Gieleta, Widz, Sawicki, Basiak, Małek, Rycerz, Szymonek, K. Prus (80 Amerla), Koprucha.

Frassati: Urbańczyk – B. Błaziak (78 K. Przebirowski), Robak, P. Przebirowski, Ciempiel, Młynarczyk, Chruściel, Dunda, S. Gieracz (74 Karol Błaziak), Kostka, S. Baran.

Hutnik Dubeczno – Spółdzielca Siedliszcze 0:2 (0:1)

Bramki: Lechowski (16, 50).

Hutnik: Jaworski – G. Korzeniowski (50 Zamościński), Głuch, Jędruszak, Struski, Kaczanowski, Nowicki, Stalbowski, Kończal (70 Mitrut), Krawczyk, Gałąska.

Spółdzielca: Pawlak – Daniel Orłowski, Wawruszak (85 Braniewski), Osoba, Poliszuk (85 Pasternak), Lechowski (60 Mróz), Borek (76 Mazurek), Sawicki, Karwat, Dziewulski, Jędruszak.

Start-Regent Pawłów – Ruch Izbica 0:4 (0:1)

Bramki: B. Jaremek (22), Binek (53), Babiarz (64), Gałka (75).

Start-Regent: Skrzypa – Jarzębski, Kamil Kister, Mazurek, Stasiak, Siepsiak, Remiś, Krystian Kister (55 Krystjańczuk), Woźniak (60 Celegrat), Sulowski, Żukowski (78 Kozioł).

Ruch: Dołhan – Wlizło, Blonka (7 Kaszak), Swatowski, Czochrowski (77 Hopko), Babiarz, D. Jaremek (63 Pawlak), Binek, Zaprawa, B. Jaremek (85 Bojarski), Gałka.

Unia Rejowiec – Orzeł Srebrzyszcze 3:0 (0:0)

Bramki: A. Czerwiński (67), Chybiak (z karnego 75), Terlecki (78).

Rejowiec: Pastuszak – Bohuniuk, J. Czerwiński, Brzezicki, Paśnik, A. Czerwiński, Wiewióra (87 Pietruszka), Pawlicha, Chybiak (87 Palonka), Terlecki (80 Jersak), Karauda.

Orzeł: Kuryś – Trusiuk, Radecki, Bazela, Bohuniuk (78 Horbatenko), M. Wójcicki, M. Olender, Nazaruk (78 Betiuk), Ł. Tatysiak (60 Ł. Wójcicki), Nestorowicz (78 Czapla), A. Olender (77 Kwietniewski).

Ogniwo Wierzbica – Agros Suchawa 3:0 (1:0)

Bramki: Siwek (40), Knot (49), K. Klimowicz (z karnego 67).

Ogniwo: Wojnowski (75 Zagraba) – Szanfisz, Pilipczuk, Pełczyński, Siwek (80 D. Klimowicz), Jusiuk (6 Dragan), Chlebiuk, Sobów (70 Stańczuk), Knot, K. Klimowicz (80 Gałecki), Bąk.

Agros: Oreńczuk (72 Tymoszczuk) – Mikulski (78 Gruszczyński), Karczewski, B. Staszewski, Lejko, Boczuliński, Tomaszewski (82 Kukiełka), K. Staszewski, Kruk, Sekulski (70 Węgliński), Kopczewski (46 Książak).

Granica Dorohusk – Bug Hanna 2:3 (0:1)

Bramki: Gregorczuk (54), Świderski (67) – Wysokiński (30), Chwedoruk (87, 88).

Granica: Kopeć – P. Ruszkiewicz (49 Pieczykolan), Marek Grzywna, Gregorczuk, Piotrowski, Niemiec, Krupa, A. Antoniak, M. Antoniak, Świderski (82 Sokołowski), Swatek.

Bug: Hojda – Trochimiuk (46 Babkiewicz), Kryjak, Żakowski, Masztaleruk, Wysokiński (90 Onacki), Sthybel, A. Jaworski, J. Jaworski (60 Mikulski), Więcaszek (90 Ignatiuk), Chwedoruk (90 Garal).