GKS Górnik Łęczna pokonał 2:0 UJ Kraków i ogłosił zakontraktowanie nowej zawodniczki

Podopieczne Artura Bożyka wygrały 2:0 z UJ Kraków, czyli beniaminkiem najwyższej klasy rozgrywkowej. Gole dla Górnika zdobyły Julita Głąb oraz Klaudia Lefeld.

Warto wspomnieć, że klub ogłosił również pozyskanie nowej zawodniczki. To 15-letnia Kornelia Kraśnicka. To bramkarka, która ostatnio grała w Talent Białystok. Na swoim koncie ma już debiut w reprezentacji Polski U-15. - Transfer do klubu z tak bogatą historią to dla mnie zaszczyt i szansa na dalszy rozwój. Liczę na to, że w tym sezonie sięgniemy po mistrzostwo – powiedziała Kornelia Kraśnicka.

Warto wspomnieć tez o odejściach z Łęcznej. Do UKS SMS Łódź przeniosła się Inez Sikora. Z kolei zespół Legia Ladies przeniosła się Sandra Urbańczyk. Co ciekawe, była bramkarka Górnika już w środę w Łęcznej spotka się ze swoimi starymi koleżankami, bo oba kluby zmierzą się w bezpośredniej rywalizacji.

Unia na remis

Legia Ladies w sobotę pojawiła się w Lublinie, aby rozegrać towarzyski mecz z KKP Unia Lublin, czyli beniaminkiem Orlen I ligi. Rywalizacja zakończyła się remisem 1:1.