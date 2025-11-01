Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

GKS Górnik Łęczna zagra z Pogonią Szczecin najważniejszy mecz jesieni

(fot. GKS Górnik Łęczna - Piłka Nożna Kobiet)

W niedzielę o godz. 11.45 Górnik Łęczna zagra najważniejszy mecz jesieni. Rywalem będzie Pogoń Szczecin

Podopieczne Artura Bożyka poprzedni mecz w Orlen Ekstralidze rozegrały na początku października, kiedy zremisowały bezbramkowo z Czarnymi Sosnowiec. Ten wynik pozwolił im utrzymać przodownictwo w tabeli, chociaż trzeba pamiętać, że sosnowiczanki mają na koncie jeden mecz rozegrany mniej niż Górnik. Jeżeli go wygrają, to wyprzedzą drużynę z województwa lubelskiego.

Tak długa przerwa nie oznacza wcale, że zawodniczki Górnika się nudziły. W tym okresie przede wszystkim rozegrały mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. W niej spisały się rewelacyjnie i ograły aż 6:0 GSS Grodzisk Wielkopolski. Formą strzelecką błysnęła w tym meczu Julia Piętakiewicz, która zdobyła aż cztery bramki. Swoje trafienie zaliczyła także Weronika Kaczor, a jeden gol był samobójczy.

Niestety, ale Górnik to jedyny zespół z naszego regionu, który przebrnął przez ten etap pucharowych bojów. Unia Lublin przegrała 0:2 z UJ Kraków, MOSiR Lubartów był gorszy 0:3 od Legia Ladies Warszawa, a Unia II Lublin została rozbita aż 0:9 przez Medyk Konin. Górnik zna już rywala w kolejnej rundzie. Będzie nim LZS Stare Oborzyska. Mecz odbędzie się w dniach 15-16 listopada na boisku pierwszoligowca.

Warto też wspomnieć o obowiązkach reprezentacyjnych naszych zawodniczek. Biało-Czerwone grały z Holandią oraz Walią. Z Pomarańczowymi zremisowały 0:0, a 90 minut w tym meczu rozegrała Paulina Tomasiak. Z Walią natomiast Polki wygrały aż 5:2. Tomasiak zakończyła ten mecz w 89 minucie, a wcześniej zdążyła zdobyć bramkę.

Humory przed niedzielnym starciem z Pogonią Szczecin są więc bardzo dobre. Rywali to obecnie trzecia siła Orlen Ekstraligi, chociaż ze znacznie mniejszym dorobkiem punktowym niż Górnik. Pogoń bowiem ma na koncie pięć zwycięstw i po dwa: remisy oraz porażki. Łęcznianki natomiast jeszcze nie przegrały ani jednego meczu.

Niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 11.45 i będzie pokazywany na antenie TVP Sport.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna kobiet Piłkarska ekstraliga kobiet gks górnik łęczna

Janusz Palikot na dworcu PKP w Lublinie
Pamięć o tych, których już nie ma. Wspomnienie zmarłych z regionu, Polski i świata
Dziewczyna z Kalinowszczyzny
Mateusz Kochalski w meczu Ligi Mistrzów
ORLEN EKSTRALIGA KOBIET
9. KOLEJKA

Wyniki:

Pogoń Szczecin - Pogoń Tczew 3-0
Górnik Łęczna - Czarni Sosnowiec 0-0
Śląsk Wrocław - GKS Katowice 0-1
UKS SMS Łódź - Lech/UAM Poznań 3-1
APLG Gdańsk - UJ Kraków 3-0
Rekord Bielsko-Biała - Stomilanki Olsztyn 2-1

Tabela:

1. Górnik Łęczna 9 23 23-3
2. Czarni Sosnowiec 8 22 26-5
3. Pogoń 9 17 18-8
4. Śląsk 9 15 20-8
5. Gdańsk 9 14 12-12
6. Rekord 9 13 11-17
7. GKS Katowice 7 12 12-10
8. UKS SMS Łódź 9 12 13-14
9. Poznań 7 7 7-15
10. Kraków 9 6 3-15
11. Stomilanki 9 3 9-27
12. Tczew 8 1 3-23

