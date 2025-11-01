Pamięć o tych, których już nie ma. Wspomnienie zmarłych z regionu, Polski i świata

Odeszli, lecz wciąż są obecni – w tym, co stworzyli, w ideach, które głosili, i w pamięci tych, którzy ich znali. Wspominamy ludzi, którzy zostawili po sobie trwały ślad: twórców, naukowców, duchownych, społeczników i artystów z Lublina, regionu, Polski i świata. Zobaczcie naszą galerię, którą przygotowaliśmy z tej okazji.
Listopad przypomina nam o wartości pamięci. To moment, by zatrzymać się i pomyśleć o tych, którzy współtworzyli nasze wspólnoty, inspirowali, dawali przykład odwagi, dobra i oddania. Ich życie pokazuje, że prawdziwe dziedzictwo nie znika wraz ze śmiercią – trwa w dziełach, w drugim człowieku, w codziennym dobru, które pozostaje po nich. O wszystkich, którzy odeszli, nie sposób napisać. Ale pamięć o nich na pewno trwa.