Wyciek danych klientów biura podróży. Minister Gawkowski: „To atak hakerski”

– W związku z wyciekiem danych logowania części klientów korzystających z usług biura podróży, w kontakcie z firmą pozostają pracownicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców – napisał Gawkowski na platformie X.

Minister zapowiedział też, że klienci biura będą mogli wkrótce sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy ich konta zostały objęte wyciekiem.

Szef resortu cyfryzacji przypomniał, że w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych należy jak najszybciej zmienić hasła, zwłaszcza jeśli używa się ich również na innych portalach. Wskazał też na konieczność włączenia logowania dwuskładnikowego, używania menedżera haseł i monitorowania konta e-mail.

Zawsze warto mieć także zastrzeżony numer PESEL - wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane. PESEL można zastrzec szybko w aplikacji mObywatel – przypomniał Gawkowski.

ITAKA: dane finansowe są bezpieczne

Biuro podróży potwierdziło atak i podało, że „nieuprawniona osoba lub grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)”.

Według ITAKI do naruszenia doszło w czwartek, 30 października. Firma zapewnia, że dane dotyczące rezerwacji, płatności oraz hasła do kont nie zostały przejęte. - Te dane są bezpieczne - podkreślono w komunikacie.

Spółka poinformowała, że przeprowadziła skan bezpieczeństwa systemów i zamknęła dostęp do Strefy Klienta. O incydencie powiadomiono CSIRT NASK, a także przygotowywane jest zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prokuratury.

Według wstępnych ustaleń wyciek mógł dotyczyć około 10 tysięcy użytkowników, choć jak przyznaje firma skala incydentu może okazać się większa.

Źródło: PAP