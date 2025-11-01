Patrole na drogach i na cmentarzach. Trwa akcja "Wszystkich Świętych"

– Okres Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu – zarówno pieszego, jak i samochodowego – przypomina podinsp. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. – Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz sprawne kierowanie pojazdami w newralgicznych miejscach – dodaje.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego czuwają nad bezpieczeństwem kierowców i pieszych. Służbę pełnią w rejonach głównych cmentarzy, przy newralgicznych skrzyżowaniach oraz na trasach wjazdowych i wyjazdowych z miasta. Funkcjonariusze kierują ruchem, reagują na wykroczenia i pomagają w bezpiecznym poruszaniu się po zatłoczonych ulicach. Ich obecność ma zapewnić płynność przejazdu i zminimalizować ryzyko kolizji czy wypadków.

Również policjanci pionu prewencji i kryminalnego prowadzą wzmożone patrole w okolicach nekropolii, przystanków, parkingów i innych miejsc, gdzie gromadzi się więcej osób. Ich zadaniem jest zapobieganie kradzieżom kieszonkowym oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sytuacje.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i cierpliwości. Warto wcześniej zaplanować podróż, unikać pośpiechu i stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Pamiętajmy: