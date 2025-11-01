Zamkną Plac Zamkowy. Utrudnienia przez ponad 10 dni

Kierowcy parkujący lub przejeżdżający przez Plac Zamkowy muszą przygotować się na utrudnienia. Od 3 do 13 listopada plac będzie całkowicie zamknięty dla ruchu i wyłączony z możliwości pozostawiania tam auta.
Jak informuje ratusz, tymczasowe zmiany w organizacji ruchu mają związek z zaplanowanym na 11 listopada plenerowym koncertem wieńczącym wspólną akcję Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Polska na TAK”.
Co więcej, w dniach 10-11 listopada wyłączona z ruchu zostanie również ulica Kowalska, na odcinku od Furmańskiej Podwala, wraz z wyłączeniem miejsc postojowych w ramach Strefy Płatnego Parkowania. Ponadto wprowadzony będzie czasowy zakaz parkowania na całej długości ul. Podwale, co umożliwi ruch w obu kierunkach.
– W związku z czasowym wyłączeniem możliwości parkowania w Strefie Płatnego Parkowania na pl. Zamkowym (w dniach 3-13 listopada) oraz ul. Kowalskiej i ul. Podwale (w dniach 10-11 listopada), wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają abonament obejmujący te ulice, mogą bez dodatkowych opłat korzystać z parkingu przy ul. Cerkiewnej. Postój tam jest możliwy w ramach posiadanego abonamentu – informuje miasto w swoim komunikacie.