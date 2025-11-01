Jechał pijany i bez oświetlenia. Potrącony rowerzysta w szpitalu

Do zdarzenia doszło około godziny 16.45. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 28-letni kierowca citroena potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę, który poruszał się nieoświetlonym jednośladem. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a poszkodowanego przewieziono do szpitala.

Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że 63-latek znajdował się pod wpływem alkoholu – miał ponad promil w organizmie. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładne okoliczności zdarzenia.

Policja przypomina, że alkohol w połączeniu z udziałem w ruchu drogowym – niezależnie od tego, czy jest się kierowcą, rowerzystą czy pieszym – znacznie zwiększa ryzyko wypadku. Osłabia refleks, koncentrację i zdolność do właściwej oceny sytuacji na drodze.