Jechał pijany i bez oświetlenia. Potrącony rowerzysta w szpitalu

Nietrzeźwy 63-letni rowerzysta został potrącony przez kierującego samochodem dostawczym marki Citroen. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
Do zdarzenia doszło około godziny 16.45. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 28-letni kierowca citroena potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę, który poruszał się nieoświetlonym jednośladem. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a poszkodowanego przewieziono do szpitala.
Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że 63-latek znajdował się pod wpływem alkoholu – miał ponad promil w organizmie. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładne okoliczności zdarzenia.
Policja przypomina, że alkohol w połączeniu z udziałem w ruchu drogowym – niezależnie od tego, czy jest się kierowcą, rowerzystą czy pieszym – znacznie zwiększa ryzyko wypadku. Osłabia refleks, koncentrację i zdolność do właściwej oceny sytuacji na drodze.
– Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, ostrożność i wzajemny szacunek na drodze. Każdy ma wpływ na bezpieczeństwo – zarówno swoje, jak i innych. Wsiadając na rower czy za kierownicę po alkoholu, narażamy nie tylko siebie, ale też innych – przypomina podkom. Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji.