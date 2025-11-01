Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Żołnierska pamięć na Lubelszczyźnie – terytorialsi oddają hołd bohaterom

Autor: Zdjęcie autora KaNa
(fot. 2LBOT)

Dzień Wszystkich Świętych to moment, w którym szczególną pamięć kierujemy ku tym, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na cmentarzach, przy pomnikach i mogiłach rozsianych po całej Lubelszczyźnie żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapalają setki zniczy.

Jak co roku, terytorialsi włączają się w ogólnopolską akcję „Żołnierska Pamięć”, której celem jest upamiętnienie żołnierzy poległych w walce za Ojczyznę, kombatantów, weteranów wojennych oraz tych, którzy zginęli na misjach poza granicami kraju. Żołnierze z Lublina, Dęblina, Bezwoli, Kraśnika i Zamościa odwiedzają groby, porządkują je, zapalają znicze i wystawiają warty honorowe. To wyraz ich szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy walczyli o wolność, jaką dziś możemy się cieszyć.

W sposób szczególny terytorialsi pamiętają o bezimiennych mogiłach – często jedynych śladach po zapomnianych żołnierzach. Działania prowadzone są we współpracy z lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, a w tym roku objęły opieką i porządkowaniem kilkaset mogił i miejsc pamięci w całym regionie.

W ostatnich latach szeregi bohaterów „Zapory” opuścili kolejni weterani: płk Marian Pawełczak „Morwa”, ppłk Zbigniew Matysiak „Kowboj”, mjr Marian Chmielewski „Pomidor” i mjr Przemysław Kocoń „Alembik”. Dla żołnierzy 2 LBOT to postacie wyjątkowe – nie tylko historyczni bohaterowie, ale też ludzie, z którymi mieli zaszczyt się spotykać. Ich wspomnienia i rady pozostają dla młodszych pokoleń żywą lekcją patriotyzmu i służby Ojczyźnie.

– Pamięć o nich trwa w naszych szeregach jako świadectwo ciągłości pokoleń żołnierzy „Zapory” – podkreślają terytorialsi.

Warto zaznaczyć, że ich działalność nie kończy się wraz z listopadowymi obchodami. Na co dzień żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej dbają o groby lokalnych bohaterów, odnawiają zapomniane miejsca pamięci, prowadzą prace konserwacyjne i porządkowe, a także wspierają żyjących kombatantów w swoich rejonach odpowiedzialności.

(fot. 2LBOT)
(fot. 2 LBOT)
Robbi Ryan (z piłką) to jedna z liderem lubelskiej drużyny

AZS UMCS Lublin w niedzielę zmierzy się ze Ślęzą Wrocław

Nie ma czasu na odpoczynek. Po kapitalnym, czwartkowym występie w FIBA EuroCup koszykarki AZS UMCS Lublin szybko wracają do rywalizacji na krajowym podwórku. W niedzielę o godz. 18 zagrają u siebie z 1KS Ślęzą Wrocław.
Janusz Palikot na dworcu PKP w Lublinie
Palikot: Nie jestem samobójcą. Przeżyję moich wrogów

Spowiedź Janusza Palikota w długiej rozmowie z Janem Mazurkiem, specjalnie dla czytelników Dziennika Wschodniego. 61-latek rozlicza się z utraty majątku i godności, pobytu w areszcie, wielomilionowych długów i pięciu tysięcy poszkodowanych wierzycieli. Opowiada też o podejrzeniu zawału, piętnie oszusta, skandalach, bezdomności, alkoholu i życiu.
Pamięć o tych, których już nie ma. Wspomnienie zmarłych z regionu, Polski i świata
Pamięć o tych, których już nie ma. Wspomnienie zmarłych z regionu, Polski i świata

Odeszli, lecz wciąż są obecni – w tym, co stworzyli, w ideach, które głosili, i w pamięci tych, którzy ich znali. Wspominamy ludzi, którzy zostawili po sobie trwały ślad: twórców, naukowców, duchownych, społeczników i artystów z Lublina, regionu, Polski i świata. Zobaczcie naszą galerię, którą przygotowaliśmy z tej okazji.

Dziewczyna z Kalinowszczyzny
Dziewczyna z Kalinowszczyzny

Ciągnęło mnie na tę ulicę i równocześnie się jej bałam. Lęk mieszał się z ciekawością, a dziecięca intuicja podpowiadała mi, że to miejsce naznaczone tragiczną historią i tajemnicą. Rzadko widywało się na niej ludzi, rzadko przejeżdżały tamtędy samochody. Ulica Kalinowszczyzna była gęsto wypełniona smutkiem.

Podlasie ma już na koncie 26 punktów

Podlasie wygrało derby w Kraśniku, Świdniczanka przegrała mecz o sześć punktów

Trzecie zwycięstwo z rzędu, piąte w tym sezonie na wyjeździe, a ogólnie już ósme. Podlasie w piątek pokonało w Kraśniku tamtejszą Stal 1:0. Bohaterem gości okazał się kapitan drużyny Jarosław Kosieradzki, który w końcówce zdobył jedynego gola.
Bartłomiej Korbecki zdobył w piątek drugiego gola dla Chełmianki

Znowu dobry występ Chełmianki i trzy punkty w meczu z Cracovią II

Kolejny bardzo dobry występ Chełmianki. Co najważniejsze, drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego zainkasowała drugi z rzędu komplet punktów. W piątkowy wieczór pokonała u siebie rezerwy Cracovii 2:1. Dzięki temu do lidera, czyli Wiślan Skawina traci już tylko dwa „oczka”.
Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

Kontrole towarów rolniczych na granicy - Gromadzka zdradza liczby

Od początku roku na Lubelszczyźnie przeprowadzono ponad 4 tys. kontroli towarów rolno-spożywczych z Ukrainy – podała wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka na przejściu granicznym w Dorohusku. Inspektorzy stwierdzili 90 nieprawidłowości.
Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

Górnik Łęczna nie dał rady Polonii Warszawa

Górnik Łęczna w piątkowy wieczór liczył na drugie zwycięstwo w tym sezonie, ale musiał pogodzić się z siódmą przegraną w obecnej kampanii. Zielono-czarni nie dali rady Polonii Warszawa przegrywając na swoim boisku 1:2
Mateusz Kochalski w meczu Ligi Mistrzów
„Nie będę kierował się pieniędzmi” – rozmowa z Mateuszem Kochalskim

Lata temu pierwszym piłkarzem z Lublina, któremu udało się zasmakować gry w elitarnej Lidze Mistrzów był Jacek Bąk. Dziś w piłkarskim raju wylądował Mateusz Kochalski. 25-letni bramkarz pochodzi wprawdzie z Piask, ale pierwsze piłkarskie szlify zbierał w lubelskim BKS-ie. Oto nasza rozmowa z golkiperem azerskiego Karabachu, który po trzech kolejkach Champions League ma na koncie 6 punktów.

Dowództwo Operacyjne zawiesza poszukiwania rozbitych we wrześniu dronów

Dowództwo Operacyjne zawiesza poszukiwania rozbitych we wrześniu dronów

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zawiesiło poszukiwania szczątków rosyjskich dronów, które mogły spaść na terytorium Polski w nocy z 9 na 10 września. W akcję zaangażowani byli m.in. żołnierze z lubelskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
Lubelski zespół pomoże zrozumieć, jak mózg widzi ciało

Lubelski zespół pomoże zrozumieć, jak mózg widzi ciało

Dlaczego pacjenci ze stwardnieniem rozsianym czy po uszkodzeniu rdzenia kręgowego tracą poczucie własnego ciała? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy z Politechniki Lubelskiej. Wspólnie z partnerami z Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Turcji biorą udział w prestiżowym projekcie badawczym ERA-NET NEURON Cofund, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont Europa.
W poniedziałek otwarcie skweru im. Józefa Życińskiego

W poniedziałek otwarcie skweru im. Józefa Życińskiego

Na poniedziałkowe przedpołudnie zaplanowane zostało uroczyste otwarcie skweru arcybiskupa Józefa Życińskiego. Jest to plac pomiędzy Alejami Racławickimi i ulicą Radziszewskiego. Przebudowa tego miejsca trwała ponad pół roku i skończyła się już w wakacje.
Ekwador
Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

W Polsce 1 listopada kojarzy nam się z zadumą i wyciszeniem. Jak pamięć o zmarłych celebrują w innych krajach?

Bialscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Jest wniosek o wydalenie go z Polski

Bialscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Jest wniosek o wydalenie go z Polski

24-letni obywatel Ukrainy jeździł „od lewej do prawej” – był pijany i najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania i na swoim koncie miał również inne przewinienia drogowe.

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
Ekwador

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
Komunikaty