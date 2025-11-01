Żołnierska pamięć na Lubelszczyźnie – terytorialsi oddają hołd bohaterom

Jak co roku, terytorialsi włączają się w ogólnopolską akcję „Żołnierska Pamięć”, której celem jest upamiętnienie żołnierzy poległych w walce za Ojczyznę, kombatantów, weteranów wojennych oraz tych, którzy zginęli na misjach poza granicami kraju. Żołnierze z Lublina, Dęblina, Bezwoli, Kraśnika i Zamościa odwiedzają groby, porządkują je, zapalają znicze i wystawiają warty honorowe. To wyraz ich szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy walczyli o wolność, jaką dziś możemy się cieszyć.

W sposób szczególny terytorialsi pamiętają o bezimiennych mogiłach – często jedynych śladach po zapomnianych żołnierzach. Działania prowadzone są we współpracy z lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, a w tym roku objęły opieką i porządkowaniem kilkaset mogił i miejsc pamięci w całym regionie.

W ostatnich latach szeregi bohaterów „Zapory” opuścili kolejni weterani: płk Marian Pawełczak „Morwa”, ppłk Zbigniew Matysiak „Kowboj”, mjr Marian Chmielewski „Pomidor” i mjr Przemysław Kocoń „Alembik”. Dla żołnierzy 2 LBOT to postacie wyjątkowe – nie tylko historyczni bohaterowie, ale też ludzie, z którymi mieli zaszczyt się spotykać. Ich wspomnienia i rady pozostają dla młodszych pokoleń żywą lekcją patriotyzmu i służby Ojczyźnie.

– Pamięć o nich trwa w naszych szeregach jako świadectwo ciągłości pokoleń żołnierzy „Zapory” – podkreślają terytorialsi.

Warto zaznaczyć, że ich działalność nie kończy się wraz z listopadowymi obchodami. Na co dzień żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej dbają o groby lokalnych bohaterów, odnawiają zapomniane miejsca pamięci, prowadzą prace konserwacyjne i porządkowe, a także wspierają żyjących kombatantów w swoich rejonach odpowiedzialności.